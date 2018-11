Argentina: Por filtrar un vídeo le cortan los genitales como venganza

Brenda Barattini de 26 años de edad, mutiló los genitales a su novio de 40 años. La joven reveló a medios locales de Argentina, que no pudo contenerse cuando se entero de que el hombre, 14 años mayor que ella, filtró un vídeo íntimo de ambos.

La mujer, fue detenida en Córdoba, Argentina, luego de que meses antes, Brenda, tomara unas tijeras de jardinería y empezara a mutilar los genitales de Sergio Fernández, su novio.

Al principio, el abogado de la atacante, dijo que su clienta era víctima de violencia doméstica, versión que fue considerada como la verdadera, pero tiempo después, salieron a la luz, pistas que apuntaban a que Barattini, había planeado el ataque a su novio.

Fernández, fue hospitalizado de emergencia, debido a la pérdida de sangre que estaba teniendo, producto de las heridas causadas por su novia.

La mujer fue trasladada a la prisión preventiva. Pero, sorpresivamente, ella argumentó que no lo mutiló, que simplemente le cortó el pene.

"Fue un daño muy grave lo que me hizo. Creo que si este vídeo sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. No han encontrado el vídeo, no sé qué pasó. Él ha reconocido que había un vídeo y que lo pasó. Es más, la persona a la que se lo pasó, oh casualidad, es su mejor amigo, tecladista de la banda, su abogado; no me sorprende".