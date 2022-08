Aprueban nalgadas como método disciplinario en escuelas de Missouri

Se ha informado que un distrito escolar al suroeste de Missouri aprobó que se utilicen las nalgadas como método disciplinario para los estudiantes que tengan actitudes y comportamientos inadecuados.

De acuerdo con la mesa de personas que propuso esta forma de corrección, sólo se aplicará el castigo si los padres o tutores del estudiante está de acuerdo, sería este martes 30 de agosto cuando entre en vigor esta sanción.

El consejo escolar del distrito escolar de Cassville, Missouri, Estados Unidos, dio luz verde a esta medida disciplinaria a pesar de que ha sido rechazada por expertos en salud pública, quienes han dicho que resulta perjudicial para los estudiantes.

Aplicación de castigos en escuelas de Missouri

Fue el pasado junio de este año, cuando el consejo escolar aprobó volver a aplicar los castigos corporales en este distrito que cuenta con mil 900 alumnos, Cassville había eliminado la práctica en 2001.

Escuelas de Estados Unidos

La superintendente, Merlyn Johnson, dijo que la decisión se tomó después de que una encuesta anónima determinó que los padres, los estudiantes y los empleados de la escuela, estaban preocupados por el comportamiento y la disciplina de los estudiantes, agregó:

“La gente nos ha dado las gracias por ello, sorprendentemente, quienes están en las redes sociales probablemente se horrorizarían al oírnos decir estas cosas”

Una madre de familia, Khristina Harkey, dijo a The Associated Press que está indecisa sobre esta política de Cassville, que ella y su esposo decidieron no participar porque su hijo de 6 años, Anakin Modine, es autista y devolvería los golpes si le dieran una nalgada.

Pero dijo que el castigo corporal funcionó para ella cuando era una “buscapleitos”, durante sus años escolares en California. “Hay todo tipo de niños”, manifestó Harkey. “Algunos necesitan unas buenas nalgadas, yo era una de ellas”, apuntó.

