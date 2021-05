Aprueban el fusilamiento como método alternativo de ejecución para los condenados

Una nueva ley ha impuesto la Cámara de Representantes de Carolina del Sur quienes votaron para agregar un pelotón de fusilamiento a los métodos de ejecución del estado en medio de la falta de drogas de inyección letal, una medida destinada a impulsar las ejecuciones en un estado .

El proyecto de ley, aprobado por una votación de 66 a 43, requerirá que los reclusos condenados elijan recibir un disparo o electrocutarse si no se dispone de drogas de inyección letal. El estado es uno de los nueve que todavía usa la silla eléctrica y se convertirá en el cuarto en permitir un pelotón de fusilamiento.

Fusilamiento en Carolina del Sur

Carolina del Sur aprueba el fusilamiento como método alternativo de ejecución

Cabe recordar, que Carolina del Sur ejecutó por última vez a un preso condenado a muerte hace 10 años el jueves. El Senado ya había aprobado el proyecto de ley en marzo, con una votación de 32-11.

Hay varios prisioneros en fila para ser ejecutados. Los funcionarios penitenciarios dijeron que tres de los 37 condenados a muerte de Carolina del Sur están fuera de las apelaciones. Pero también es probable que se presenten demandas contra las nuevas reglas de la pena de muerte.

Carolina del Sur comenzó a usar la silla eléctrica en 1912 después de hacerse cargo de la pena de muerte de condados individuales, que generalmente ahorcaban a los prisioneros. Los otros tres estados que permiten un pelotón de fusilamiento son Mississippi, Oklahoma y Utah, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.

Por el momento no se puede ejecutar a nadie ahora porque su suministro de drogas de inyección letal expiró y no ha podido comprar más. Actualmente, los reclusos pueden elegir entre la silla eléctrica y la inyección letal. Dado que los medicamentos no están disponibles, eligen la inyección.

