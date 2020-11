Aprende en Casa: consejos para estudiar con los niños de preescolar

Ya han pasado varios meses desde que los niños comenzaron a estudiar, en el caso de los menores de nivel preescolar están tomando sus clases desde casa, para ello la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó Aprende en Casa 2.

Esta plataforma está diseñada para dar a conocer día con día cada una de las actividades que los estudiantes deben realizar, y abarca desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Para ayudar a los padres, La Verdad Noticias todos los días publica las actividades de preescolar de Aprende en Casa 2. Ahora bien entendiendo lo complicado que puede ser te dejamos unos consejos prácticos para que puedas dar lo mejor de ti para la enseñanza de tus hijos.

¿Quieres saber cómo optimizar mejor tu tiempo de estudio?



¡Descúbrelo con la técnica Pomodoro!



De seguro te ayudará a mejorar el rendimiento en tu tiempo de estudio. pic.twitter.com/9HovmYbkw2 — SEP México (@SEP_mx) November 1, 2020

Consejos para los padres, Aprende en Casa 2

En primer lugar debes fomentar el aprendizaje individualizado. Esto quiere decir que hay que tomar en cuenta que cada hijo, en este caso estudiante, tiene intereses únicos, por lo mismo cada uno tendrá una capacidad de atención diferente.

Ahora bien, pareciera que los estudiantes se pueden complicar más estando en casa, pero en comparación con el aprendizaje en el salón de clases, la enseñanza en casa permite una individualización, así que lo mejor es fomentarla.

Otro consejo que sin duda es necesario es pedir y dar ayuda. Fomenta que cuando tu hijo o hija necesite ayuda con algo que no pueda resolver solo, pida ayuda. Por otro lado, no olvides que también ayude a los demás estudiantes.

No olvides poner atención a las habilidades sociales. Es muy importante enseñar a cada estudiante que pese a que se encuentran en casa se debe ser puntualidad, ser honestos, responsables y sobre todo estar atentos a la enseñanza.

Un lugar fijo para estudiar hará entender al estudiante que el aprendizaje es algo formal.

Ahora bien, se debe tener un espacio para aprender, se cual sea el lugar, se debe tener un espacio adaptado para el área de trabajo escolar, este puede ser un escritorio o simplemente en un asiento particular en la mesa de comedor y quítale distracciones.

No olvides tener flexibilidad. Habrán días en que tu hijo o hija no quiera realizar las actividades o simplemente tienen un mal día malo, dales la flexibilidad, pero no olvides, nunca deben de dejar de realizar su labores escolares.