Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 29 de enero

Mundo Natural y Social: Descubro el cielo

Aprendizaje esperado: Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos.

Énfasis: Observación, experimentación y comprobación.

¿Qué vamos a aprender?: Observarás, experimentarás y comprobarás con los objetos y materiales para poner a prueba tus ideas.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?: Ahora que no se puede salir de casa diariamente, ¡Has observado el cielo a través de la ventana? viendo las cosas que ahí pasan, sin importar el lugar en el que estés, puedes observar el cielo.

Puede ser divertido y asombroso al conocer los colores que tiene, a veces es azul.

En otras ocasiones es rojo, amarillo y anaranjado.

Por las noches negro y estrellado.

¿Tú, qué colores has visto en el cielo? en la primera oportunidad que tengas observa a través de la ventana el cielo, puedes hacerlo en este momento, hazlo.

¿De qué color viste el cielo? quizá era azul con nubes, porque sabes que en el cielo también puedes encontrar nubes, pájaros, aviones, helicópteros, lluvia, el arcoíris, el sol, cada día puedes descubrir muchas cosas.

Después de observar el cielo, realiza un dibujo de todo lo que observaste, o haz un registro.

¿Sabes qué es un registro? un registro es hacer anotaciones de lo que vas descubriendo.

Tu compañero Carlos tiene un juego especial con el sol, este consiste en buscar un lugar, en la orilla de la ventana o del patio, ahí coloca un objeto para que le dé el sol, luego se va a jugar o hacer otra cosa por un rato y regresa. ¿Y qué crees que sucede? el sol hace la travesura de moverse y deja de cubrirlo con sus rayos.

¿Entonces qué hace Carlos? él dice que vuelve a mover el objeto donde lo cubra nuevamente el sol y se va, pero antes le dice serio y muy firme quédate quieto no te puedes mover. Pero al volver, nuevamente ha cambiado de lugar.

Y así juega con él.

Tú también puedes jugar con el sol, coloca un objeto por la mañana donde le dé el sol y después de un rato, vas a observar lo que ha sucedido. Una piedra, una cuchara y luego olerlo, tocarlo, mirarlo y ver si cambió.

Y platica con tu familia y con tu maestra si también el sol se mueve contigo y plantear algunas ideas sobre por qué sucedió eso.

Es sorprendente todo lo que has descubierto al observar el cielo, ¿Has descubierto cosas que antes no conocías?

Aunque existan algunas que no comprendas, como el ¿Por qué se hace el día y luego la noche? ¿Qué será lo que pasa en el cielo? ¿Qué crees que sucede? Realiza un dibujo que exprese lo que piensas que sucede.

Carlos después de jugar con el sol y observar que deja de alumbrar el objeto, cree que se va moviendo hasta que se aleja mucho y entonces llega la luna.

Escucha algunas ideas que tienen algunas niñas y niños sobre lo que sucede con el sol.

Ana Sofía.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202101/202101-RSC-sjr8HdeUp9-AnaSofa.m4a

Teo.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202101/202101-RSC-F4IKYzqsdb-Teo.m4a

Constanza.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202101/202101-RSC-OwP3rJUOKh-Constanza.m4a

¿Qué opinas de lo que compartieron?

Es Interesante como, Ana Sofía y Teo piensan que el sol y la luna se duermen y despiertan, Constanza dice que el sol se oculta y entonces sale la luna y se hace de noche.

¿Lo que tu pensaste se parece a lo que te compartieron tus compañeros? ¿Qué puedes hacer para saber, por qué se hace de día y de noche?

Puedes buscar en algún libro informativo de los que tienes. Una tía de Constanza que se llama Irma y es Geógrafa puede explicar lo que sucede.

Pero, ¿Qué es Geógrafa? las geógrafas y los geógrafos estudian la superficie terrestre y todos los fenómenos que ocurren en ella, como el día y la noche.

Constanza le pregunto lo siguiente: ¿Por qué se hace de día y luego de noche?

¿Quieres conocer lo que respondió? observa y escucha el siguiente video de Irma Escamilla, ella es Licenciada y Maestra en Geografía por la UNAM, y en el que explica lo que sucede.

Mtra. Irma

Entonces la tierra da vueltas todo el tiempo, gira como lo hace la tierra, ¿Sentiste que te mareabas?

Ese es un movimiento de rotación. ¿Qué otros objetos o materiales puedes utilizar para entender lo que sucede cuando es de día y de noche? ¿A ti se te ocurre algo?

Y si utilizas tu cuerpo, imagina que eres la tierra, ahora párate frente a una ventana para sentir la luz del sol. ¿Ya la sentiste? entonces si se ve la luz es de día. Ahora gira despacio hasta quedar de espaldas a la ventana, aquí ya no puedes ver esa luz, porque es de noche.

También lo puedes hacer con tu mano, cierra tu puño, este representa el mundo, de un lado es de día y del otro es de noche y cuando rota, vas a girar despacio, es de noche y aquí de día.

Es por eso que el sol no hace travesuras, él no se mueve como lo creía Carlos, ya que somos todos los que estamos en la tierra los que nos movemos.

Cuando estas frente al sol es de día, cuando das la vuelta y el sol queda detrás de ti, es de noche, después de todo lo que has realizado, ¿Qué piensas? realmente el sol y la luna se van a dormir o se ocultan cuando no los ves como lo dijeron tus compañeros.

Te invitamos a compartir tus ideas y respuestas con tu maestra.

Pero antes de concluir con esta clase, observa las siguientes imágenes.

En ella se observa como el sol alumbra un lado de la tierra y el otro está oscuro.

Y en esta se ve el día cuando estas despierto y la noche cuando duermes.

El Reto de Hoy: ¿Qué tal te parecieron estas imágenes? puedes seguir observando el cielo desde tu casa, experimentando, documentando e investigando, todo lo que te llame la atención, siempre y cuando no te ponga en peligro a ti o los demás. Invita a tu familia a hacerlo juntos y compartir ideas, preguntas, juegos o experimentos con el cielo.

Para terminar. Hoy observaste que en el cielo suceden muchas cosas, por lo que te surgieron dudas y preguntas, que buscas responder a través de investigar, experimentar y explorar.

Recuerda compartirle a tu maestra lo que hoy exploraste e hiciste, como tu dibujo de, ¿Por qué crees que se hace el día y luego la noche? así como nuevas preguntas y dudas que quizá te hayan surgido.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Inglés: Tiempo de cantar

Aprendizaje esperado: Participa en la entonación de canciones.

Énfasis: Explora canciones infantiles.

¿Qué vamos a aprender?: Participarás en la entonación de canciones.

Explorarás canciones infantiles.

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations.

¿Te estás cuidando? Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

Video recomendaciones.

¿Qué hacemos?: What’s the weather like today? / ¿Cómo está el clima el día de hoy? en esta sesión vas a aprender los nombres del clima que son:

Sunny / Soleado

Cloudy / Nublado

Rainy / Lluvioso

Windy / Ventoso

You can choose the rhythm to create a song with this new vocabulary. Remember that you are also practicing and learning that way. / Puedes elegir el ritmo para crear una canción con este nuevo vocabulario. Recuerda que así también estas practicando y aprendiendo.

Since you identified the weather of the day. Now, look at the following images. These images are to perform more songs. Do you want to know what they are about? / Ya identificaste el clima del día. Ahora, observa las siguientes imágenes. Estas imágenes son para realizar más canciones. ¿Quieres saber de qué tratan?

Would you like to know about these pictures? / ¿Tes gustaría saber de qué se tratan?

You have some images and names; you are going to observe the names and you have to place them in the corresponding images. / Tienes unas imágenes y nombres vas a observar los nombres y los tienes que colocar en las imágenes que corresponden.

Las imágenes son las siguientes:

Los nombres son Mister chef, One little finger y are you sleeping.

Mister Chef, ¿A qué imagen corresponde?

Mister chef significa Señor Chef.

Canta la siguiente canción.

Do you know the Mister chef?

Who makes delicious food?

Yes, I know the mister chef.

Who makes delicious food.

¿Conoces al señor chef?

¿Quién prepara deliciosa comida?

Sí, conozco al señor chef.

Que prepara deliciosa comida.

One little finger ¿A qué imagen corresponde?

One little finger. Significa un pequeño dedo.

En la siguiente canción tienes que ir señalando partes de tu cuerpo:

Put it on your head /cabeza, nose /nariz, chin /barbilla/ arm /brazo/ leg /pierna, foot /pie.

Remember that in previous sessions you have already known parts of the body. / Recuerda que en sesiones anteriores ya has conocido partes del cuerpo.

Are you sleeping? ¿A qué imagen corresponde?

Are you sleeping? ¿Estás durmiendo?

En esta ocasión inventa una canción que te relaje, pero recuerda incluir las palabras:

Blue bird.

Sun with glasses.

Are you sleeping.

Now is time for playing! / ¡Ahora es hora de jugar!

A continuación, tienes otros 3 dibujos referentes a cada canción que has cantado y se trata de observar la imagen y colocar el nombre del título de la canción.

You have a picture of delicious food. Remember which song mentioned this. / Tienes una imagen de una deliciosa comida. Recuerda qué canción mencionaba esto.

Efectivamente corresponde a:

You have the sun shining. Remember what song spoke of a sun shining. / Tienes al sol brillando. Recuerda qué canción hablaba de un sol brillando.

Efectivamente, el sol brillando corresponde a la canción de:

The following image is of a foot. What song talked about the parts of the body? / La siguiente imagen es de un pie. ¿Qué canción hablaba de las partes del cuerpo?

En la canción de one little finger se hablaba de las partes del cuerpo.

Very good! The next activity is called: Time to memorize. / ¡Muy bien! La siguiente actividad se llama: Tiempo para memorizar.

Muy bien, pues es momento de ver si recuerdas el nombre de las canciones que hemos visto.

Tienes las imágenes de mister chef, one Little finger y Are you sleeping, por lo que debes colocar con el nombre correcto a cada imagen. So, ready? ¿Estás listas o listos?

Repasa las canciones que has aprendido en esta sesión. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia y amigos.

Until the next session! Hasta la próxima sesión.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

El Reto de Hoy: El reto es compartir las canciones con algún integrante de tu familia o realizar un dibujo. Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

