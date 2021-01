Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 28 de enero

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este jueves.

Matemáticas: Mateimagina

Aprendizaje esperado: Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos.

Énfasis: Configuraciones con figuras geométricas.

¿Qué vamos a aprender?: Construirás formas, figuras y cuerpos geométricos.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?: Qué harías si un día tu mamá, le pide a tu papá y a ti que vayan a comprarle un mantel para la mesa de su casa. ¿Sabes cuál le quedaría?

Lo primero que me tienes qué preguntarle a tu mamá, es qué forma tiene la mesa de tu casa porque no todas las mesas son iguales.

No, algunas son cuadradas, otras redondas, otras ovaladas y otras.

Si tu mesa es ovalada, debes buscar algunos manteles que le pueden quedar a tu mesa. Identifica el mantel ovalado.

Y si el mantel de tu casa fuera rectangular, ¿Cuál escogerías?

Si observas a tu alrededor puedes encontrar varias figuras geométricas, por ejemplo, una ventana cuadrada, o la pelota redonda, o el librero tiene forma de rectángulo.

Observa qué forma tiene la puerta, las ventanas, dónde hay cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos y otras formas. Coméntalo con tus familiares.

Como estas identificando figuras geométricas, escucha el siguiente cuento que se llama “El señor cuadrado y sus amigos” este cuento lo escribió Elisabeth Muñoz Sánchez y lo narrará Janet Pankowsky.

EL SEÑOR CUADRADO Y SUS AMIGOS

El señor Cuadrado Azul estaba cansado de ser tan cuadrado; su nariz era cuadrada, su boca era cuadrada, sus ojos, orejas, manos, pies…, todo en él era cuadrado, cuadrado y azul.

— ¡Estoy cansado de ser tan cuadrado y tan azul! —protestaba el señor Cuadrado mientras caminaba.

Iba dando su paseo matutino cuando se encontró al señor Círculo Rojo.

—Señor Cuadrado Azul —dijo Círculo Rojo —Le veo triste esta mañana, ¿Qué le ocurre?

—Estoy cansado de ser completamente cuadrado y azul — se quejó nuestro cuadrado.

—Yo también estoy un poco harto de ser tan redondo — confesó Círculo Rojo.

—¡Tengo una idea! —Cuadrado Azul sonrió— ¿Y si intercambiamos una parte de nuestro cuerpo? ya no lo tendríamos todo del mismo color y forma.

Cuadrado Azul observó la boca redondita de su amigo y pensó que con ella podría expresar sorpresa.

—¿Me cambiarías tu boca redonda y roja?

—preguntó Cuadrado Azul.

—¡Me encantaría llevar una boca azul y cuadrada!

— Exclamó Círculo Rojo, feliz de la idea tan divertida de su amigo.

Cuadrado Azul continuó caminando cuando se tropezó con Triángulo Naranja:

—¡Buenos días, señor Cuadrado Azul! — saludó Triángulo Naranja.

— Le veo algo diferente esta mañana.

—¡Buenos días, señor Triángulo Naranja! Estaba cansado de ser tan azul y Círculo Rojo me cambió su boca; ahora no soy ni tan azul ni tan cuadrado.

—¡Qué gran idea! —exclamó Triángulo Naranja— ¿Qué le parecería si nosotros intercambiamos otra parte de nuestro cuerpo?

—¡Me parecería fantástico! —Cuadrado Azul estaba encantado con la propuesta— ¿Me cambias tu nariz? después de cambiar sus narices, Cuadrado Azul se sintió.

Un poco más feliz: Le encantaba su boca roja y circular, y su nariz naranja y triangular.

Siguió con su paseo y se encontró con Óvalo Verde.

—Le veo muy feliz esta mañana —dijo Óvalo Verde— ¿A qué se debe tanta alegría, señor Cuadrado Azul?

—Fíjate en mi boca y en mi nariz —le pidió Cuadrado Azul.

—¿Ves algo diferente?

—¡Sí! —declaró Óvalo Verde—su boca es un círculo rojo y su nariz un triángulo naranja. ¿Se encuentra enfermo?

Cuadrado Azul soltó una enorme carcajada por su boca circular.

—¡No, claro que no! —manifestó Cuadrado Azul— Me encuentro feliz de intercambiar partes de mi cuerpo con mis amigos. ¿Cambiarías tus ojos verdes por los míos azules?

—¡Qué buena idea! —afirmó Óvalo Verde.

Así que Cuadrado Azul continuó por el sendero con unos preciosos ojos verdes ovalados.

Paseando venía la señora Rombo Morado cuando se encontró a su alegre amigo Cuadrado Azul, que ya no era tan azul ni tan cuadrado.

—Señor Cuadrado Azul —comenzó a hablar la señora Rombo Morado— ¿Qué le ha pasado en su cara? le veo bastante cambiado esta mañana.

—Buenos días, señora Rombo Morado —Cuadrado Azul ya estaba pensando lo bien que se vería con unos rombos morados en su cuerpo—. Mis amigos Círculo, Triángulo y Óvalo me han cambiado partes de su cuerpo y ya no me siento ni tan cuadrado ni tan aburrido.

—Sí, tiene mucho mejor color ahora —afirmó la señora Rombo Morado.

—¿No le gustaría cambiarme sus orejas moradas por las mías azules? —propuso Cuadrado Azul a su amiga.

—¡Me encantaría! —manifestó la señora Rombo Morado. Cuadrado Azul prosiguió su camino con sus orejas moradas con forma romboidal.

Llegando estaba a su casa cuando se topó con Rectángulo Amarillo.

—Buenos días, señor Rectángulo Amarillo —vociferó alegremente nuestro amigo Cuadrado Azul.

—¡Qué alegre se le ve esta mañana! —exclamó Rectángulo Amarillo— ¿Alguna buena noticia?

—Sí, que tengo muy buenos amigos. Amigos que hacen que no me vea tan cuadrado y tan azul —le explicó Cuadrado Azul.

—¿Puedo ayudarle yo en algo? —preguntó amablemente Rectángulo Amarillo.

—¿Le gustaría intercambiar alguna parte de su cuerpo conmigo? —le consultó Cuadrado Azul.

—Estaría encantado —respondió Rectángulo Amarillo—Siempre deseé tener unas alegres manos azules. Nuestros amigos intercambiaron sus manos y continuaron felices su ruta.

Al atardecer, Cuadrado Azul se dirigió al parque a dar un nuevo paseo. Allí se encontró reunidos a sus amigos y a otras formas más que aún no conocía mucho: trapecio Marrón, pentágono Rosa, hexágono Blanco, octágono

Negro… Todos aplaudieron a Cuadrado Azul al verlo llegar.

—¡Gracias, Cuadrado Azul! —manifestó Círculo Rojo— Tu idea nos ayudará a compartir nuestras partes del cuerpo y a ser más coloridos. Ya no tendremos un solo y aburrido color.

Y así, aunque sus troncos continuaban siendo cuadrados, circulares, rectangulares para no perder su esencia y sus nombres, las demás partes de su cuerpo eran ahora de diferentes y coloridas formas.

Esa tarde, el grupo de formas con diversas tonalidades disfrutaron de una charla amena y divertida. Y todo gracias a nuestro amigo, Cuadrado Azul, que ya no era tan azul ni tan cuadrado.

FIN

¿Te gusto el cuento? ¿Qué te pareció que compartieran partes de su cuerpo con sus amigos? ¿Y el final del señor cuadrado?

Este cuento además de enseñar cómo son las figuras geométricas y cómo las puedes combinar, con el aprendes el valor de la amistad y cómo pueden compartir los amigos, ¿Les has regalado algo a tus amigos? y ellos a ti, ¿te han regalado algo?

También con este cuento dan ganas de hacer dibujos divertidos de señores cuadrados, o señores de diferentes figuras combinadas.

Dibuja señores combinando las figuras.

Las pinturas de Kandinsky tienen varias líneas de colores y figuras geométricas, pero no es el único, otros pintores utilizan en sus pinturas las figuras geométricas, observa aquí la siguiente lámina una pintura de Kandinsky.

¡Cuántos colores y figuras! ¿Notaste que una tiene la cara verde y como cuadrada, crees que también la pintó Kandinsky?

En esta ocasión quien la pintó fue Picasso, observa bien, su cuello, los dedos y otras partes tienen la forma de otras figuras.

Hay varios pintores que también usan figuras en sus obras como Mondrian o Klee.

A continuación, observa varias pinturas que hicieron algunas niñas y niños después de observar pinturas con sus papás.

Tú también puedes hacer pinturas o dibujos como los de tus amigos, puedes hacer composiciones con figuras geométricas, pero en lugar de pintar, recorta las figuras con papeles de diferentes colores.

Las pinturas y las composiciones te pueden recordar cuando construiste figuras con el Tangram.

¿Conoces el Tangram de 3 piezas con el que se puede armar 5 figuras geométricas diferentes?

Con estos 3 triángulos se puede armar un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un trapecio y un romboide.

¿Puedes construirlos? observa los siguientes videos, en ellos unos compañeros te pueden enseñar cómo se hace cada una de las figuras.

Alejandra

Emilio

Abril

Miguel

Allison

¿Qué te parecieron? ellos lo hacen muy rápido, porque han practicado mucho.

Si también quieres aprender como ellos, ¿cómo son los triángulos de este Tangram? para que puedas hacer uno y practicar mucho para poder hacerlo como tu mamá, papá o quien te acompañe.

Es muy fácil, primero debes tener un cuadrado del material que tengas en casa como por ejemplo cartón, y a ese cuadrado le debes trazar una diagonal.

Después, a uno de los dos triángulos le trazas una línea para dividirlo en dos partes, es decir, primero divides el cuadrado en dos triángulos grandes trazando una línea de una esquina a otra y después, uno de los triángulos lo divides en dos mitades.

El Reto de Hoy: ¿Qué te parece si practicas el realizar estas figuras geométricas?

Recuerda que debes practicar mucho para armar una figura y cuando lo logres, muéstrales a tus familiares y a tu maestra cuando tengas oportunidad.

Fue muy divertido jugar, cantar, observar pinturas, escuchar el cuento y aprender de tus compañeros a construir las figuras.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Lenguaje: Una noticia especial

Aprendizaje esperado: Comenta noticias que se difunden en periódicos, radio, televisión y otros medios.

Énfasis: Comenta una noticia que se encuentra publicada en diferentes medios.

¿Qué vamos a aprender?: Conocerás y comentarás noticias que se difunden en periódicos, radio, televisión y otros medios.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?: Cuando tu mamá, papá o algún adulto, reciben una noticia, o leen un mensaje ¿Has observado su reacción, las caras, sus emociones? en algunas ocasiones se emocionan mucho.

Como el caso de Pamela estaba escuchando la radio y entonces una noticia le llamo la atención; decían ¡En los deportes! la atleta mexicana Emilia Martínez ganó la carrera de 100 metros con obstáculos ¡enhorabuena para ella!, no cabe duda que esta muchacha está siendo una sorpresa muy positiva para este deporte”.

Era el caso de su prima quien había ganado la carrera y no solo estaba la noticia en la radio también en el periódico estaba publicada la noticia.

Tú puedes buscar esa noticia y otras noticias en el periódico y en otros medios, ¡Te sorprenderás de toda la información que puedes encontrar! ¿Te gusta la idea?

¿Cómo puedes encontrar una noticia más rápido? debes fijarte bien en lo que hay en cada página, cada noticia tiene un título. Los títulos los que están escritos con las letras más grandes.

También debes mirar las imágenes, pues ellas dicen de qué tratan algunas noticias.

Por ejemplo, en una imagen de los doctores que atienden el COVID I9, seguramente la noticia, no será la de prima de Pamela.

Si aparece una nota sobre la emergencia sanitaria, seguramente la noticia tiene que ver con algo sobre la salud, “Se recalca la necesidad de mantener los cuidados para evitar incrementar los contagios por el COVID 19” es otra noticia que estuvo publicada en el periódico, pero esa es una noticia importante, todos debemos cuidarnos mucho.

Otra idea es que debes buscar la sección de las noticias de deportes, de estas tres secciones del periódico, sólo una es de deportes, ¿Pueden identificar cuál es?

Qué tal que una noticia tiene una imagen de personas muy elegantes con trajes y unas banderas, pero no hay ningún deportista.

En la sección de deportes encuentras las imágenes de los deportistas.

Esta es la noticia, dice ¡Competencia estudiantil revela joven talento! y la nota dice: “Emilia Martínez, sorprendió a todos los asistentes al ganar la carrera de los 100 metros con obstáculos con un tiempo menor al registrado para su categoría”.

¿Qué te parece si le pides a tu mamá, papá o a quien te acompañe que anote lo que ya sabes sobre esta noticia? tu puedes decirles lo que sabes y ellos anotar en una hoja o en un cuaderno.

Primero escribe lo que escucho Pamela en la radio, puedes incluir un dibujo de la radio para que identifiques de donde es la noticia.

Recuerda lo que decía: ¡En los deportes! la atleta mexicana Emilia Martínez ganó la carrera de 100 metros con obstáculos ¡enhorabuena para ella!, no cabe duda que esta muchacha está siendo una sorpresa muy positiva para este deporte.

Ahora escriban lo que dice el periódico:

“Emilia Martínez, sorprendió a todos los asistentes al ganar la carrera de los 100 metros con obstáculos con un tiempo menor al registrado para su categoría”.

¡También dice que es una sorpresa! pero dice cosas nuevas como que hizo el menor tiempo registrado para su categoría”.

Pamela le pregunto a su tía si la noticia también la pasarían en televisión, a lo que le respondió que sí, y que habían dicho que ganó la carrera de obstáculos. Que era una gran noticia para los deportes, porque un nuevo talento ganó la medalla de oro en la carrera con obstáculos, y que era la corredora más joven y veloz que se haya visto en mucho tiempo.

En esta ocasión mencionaron que gano una medalla de oro y también que es la corredora más joven, tienen que anotarlo, así podrás tener la información completa que obtuviste de la radio, del periódico y de la televisión.

Hoy conociste una noticia especial que le paso a Pamela y a su familia, tu ¿Has observado o escuchado alguna noticia especial que te haya hecho sentir feliz?

Escucha los siguientes videos en el que Emiliano y Mateo, cuentan su experiencia.

Emiliano.

Mateo.

Emiliano dice que le emociona escuchar que crearon la vacuna del COVID-19 para salir a pasear y a Mateo le hace feliz pensar en los regalos que recibirán los abuelitos.

Son noticias para ellos muy importantes y que les hicieron sentir bien. Las noticias sirven para que todos puedan saber lo que pasa en su comunidad.

Recuerda todo lo que aprendiste hoy: al revisar el periódico, debes observar los títulos, las imágenes, lee una parte de la noticia o pide a alguien que te la lea, así podrás saber de qué trata y conversar con alguien sobre su contenido.

El periódico no solo tiene noticias malas y aburridas, también tiene cosas interesantes y buenas noticias.

Y aunque algunas noticias no son tan buenas, el que se publiquen permite ayudar a otros, también a cuidarse y enterarse de las cosas buenas que pasan en el mundo, como la noticia de la prima de Pamela.

El Reto de Hoy: Es importante saber o enterarse de las noticias que suceden, seguramente este tiempo que no has podido salir, han pasado muchas cosas en tu casa que pueden ser una noticia, como que ya aprendiste a andar en bicicleta o que aprendiste algo emocionante o descubriste algo nuevo de tu familia o encontraste un juego nuevo.

Los invito a que hagan en una hoja, su propia noticia, recuerden muy bien las noticias que conociste, no olvides poner el Título con letras más grandes y agregar un dibujo o una imagen de tu noticia.

Para esto puedes usar el material que tienes en casa como hojas reusadas, cartones, colores, plumones y fotografías. No importa si no sabes escribir, seguro encontrarás una manera de comunicar tu noticia. Cuando termines su noticia, recuerda que puedes compartirla con tu familia y con tu maestra, puedes hacer todas las noticias que quieras. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

