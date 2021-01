Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 25 de enero

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este lunes 25 de enero, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este lunes.

Valores: Llegamos a un acuerdo

Aprendizaje esperado: Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades en equipo.

Énfasis: Generar alternativas para resolver conflictos por medio del diálogo.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a dialogar para solucionar conflictos y llegara un acuerdo para realizar actividades en equipo.

Identificarás y generarás alternativas para resolver conflictos por medio del diálogo.

¿Te imaginas tener una caja de disfraces? Puedes hacer disfraces con las cosas que tienes en casa.

¿Qué hacemos?: No es necesario que tengas grandes disfraces, puedes tomar un gorro, un delantal de cocinero y unos cucharones y, ¿Qué crees que puedes ser con estos objetos?

Puedes ser una cocinera o cocinero, o tal vez una repostera o repostero para hacer un pastel del sabor que sea tu preferido.

O una gabardina de detective, una lupa, un teléfono y un gorro, ¿Sabes que puedes ser si te disfrazas con esto?

Con todo esto junto puedes jugar a ser detective y resolver algún misterio.

A continuación, escucha una historia, pero es un poco diferente a todas las que has escuchado, en esta vas a participar en lo que vaya pasando en la historia, para eso vas a usar la siguiente gráfica para conocer si en todas las historias, encuentras la solución.

Puedes hacer los dibujos de como resolvieron los problemas.

Aprende en Casa III

Te estarás preguntado, ¿Qué tiene que ver un pirata, un cocinero y un detective en una misma historia?

Pero cada uno tiene su historia, pero algo pasó en el cuento de cada personaje que vas a ayudarlos a resolver.

La primera historia que vas a escuchar es la del pirata. Mientras escuchas la historia, puedes ponerte el disfraz de cada uno y al final sabrás si llegaron a un acuerdo. ¿Cómo se te ocurre que empieza la historia del pirata?

Aprende en Casa III

Había una vez un pirata que se llamaba Barbanegra, era muy valiente y bueno, le gustaba llevar en su barco comida a muchas personas que vivían en las islas del mar, tenía un perico verde y con su catalejo veía por dónde tenía que navegar y cuando veía la isla decía “¡Tierra a la vista!”.

Y un día, cuando Barbanegra iba en medio del mar, sintió que el barco cambió la dirección, ¿Qué está pasando? la isla a la que vamos está justo adelante, no tenemos que dar vuelta, así que fue directo al timón y la pirata Barbablanca había tomado el timón y giró hacia el otro lado porque ella vio otra isla, esto los hizo sentir muy molestos porque cada uno quería ir hacia un lado distinto. “Es mi turno de ir a la isla verde”, “pero yo quiero ir a la isla amarilla”, “yo me subí al barco primero”, “pero tú siempre eliges qué isla y ahora quiero elegir yo”, “eso no es justo, dijo el pirata, estoy muy enojado”

Aprende en Casa III

No podían ponerse de acuerdo, y los dos ya se estaban enojando, ¿Qué van a hacer? Tienen que llevar el barco a algún lugar, no pueden quedarse en medio del mar, solo enojados.

Eso es justo lo que vas a hacer, ahí es donde tienes que participar en la historia, los piratas del cuento no pueden quedarse enojados, necesitan encontrar una solución. ¿Tú qué harías?

Primero pueden respirar para lograr estar calmados y como son amigos y ya no quieren estar enojados, que cada uno elija su turno así primero van a una isla y luego a la otra. ¡Muy bien! así se puede llegar a un acuerdo, tomando turnos y lo mejor es que cada pirata fue a la isla que quería.

Aprende en Casa III

Estos piratas sí llegaron a un acuerdo, y lograron ponerse contentos de nuevo, así que registra en la gráfica, la primera historia.

Primero estaban enojados, pero cuando hablaron y tomaron turnos se volvieron a poner felices, por lo que en esta historia ¡Llegaron a un acuerdo!

Segunda historia, ¿Estás listo o lista? es sobre la cocinera.

Aprende en Casa III

Una vez, en una pastelería donde vendían los pasteles más ricos del mundo, había dos cocineros: Santiago y Daniela que eran amigos y les gustaba hacer juntos los pasteles de chocolate. Para hacer los pasteles necesitaban harina, huevos, leche, azúcar, mantequilla y chocolate. Cuando cocinaban siempre estaban felices.

Pero un día, Daniela tiró sin querer toda la leche de Santiago, así que Santiago se puso muy triste, porque no quedó nada de leche, estaba tan triste que sintió ganas de llorar, pensaba que ese día ya no iba a poder cocinar su pastel de chocolate y eso lo hizo sentir muy mal.

Ay, qué triste, sin la leche no puede hacer su pastel y ¿Qué puede hacer si el pastel solo se hace con leche y ya no tiene ese ingrediente? ¿Tienes alguna idea?

Santiago puede pedirle un poco de leche a Daniela, y si le comparte, los dos pueden hacer su pastel de chocolate, entonces, de nuevo estarían felices.

Y si comparten la leche para los dos pasteles, ¿Llegaron a un acuerdo? ¡Sí! y lo mejor de todo es que los dos amigos van a poder hacer su pastel de chocolate. Ana, ¿Te digo algo? el pastel de chocolate es mi favorito.

Registra en la gráfica, si en la segunda historia también llegaron a un acuerdo. Primero estaban tristes, luego como compartieron se pusieron felices, así que también llegaron a un acuerdo.

Aprende en Casa III

¿Cómo será la última historia? la última historia empieza así.

En un lugar muy lejano, vivía un detective, que se llama Elías, él es muy feliz resolviendo misterios, siempre ayudaba a la gente a llegar a acuerdos. Un día, recibió una nota de voz que decía…

Escucha el audio para conocer qué es lo que le decían al detective.

Ana Sofía.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC//202101/202101-RSC-yTpypTi2kk-Ana.ogg

Aprende en Casa III

El detective Elías estaba muy feliz, porque iba a ayudar a Ana Sofía a poder jugar con sus amigos, para esto, necesitaba de tu ayuda, ¿Qué harías si no te dejaran jugar en el equipo de los niños solo porque eres niña, o si no los dejan jugar en el equipo de niñas solo porque eres niño?

Por ejemplo: Ana le gusta mucho jugar futbol y son muy buenas, al principio sus amigos no querían que entrara al equipo porque era solo de niños, así que les enseñó a sus amigos que también podía jugar con ellos, les hablo y les explico que también las niñas son buenas en el fútbol, así que juega con ellos en equipo, y se ponen felices cuando ella mete goles.

Otro caso es el de Miguel que le gusta mucho jugar con su hermana a preparar la comida, y se divierten mucho porque a los dos les gusta imaginar que hacen muchos platillos deliciosos.

Eso es lo mejor de los juegos, que todos los juegos pueden ser para niños o para niñas, así que en la última historia Ana Sofía, juega fútbol con sus amigos y todos juntos hacen un equipo de campeones, ahora más niñas juegan en el equipo con ellos, registra si pudieron llegar a un acuerdo.

Primero, Ana Sofía intentó jugar con los niños, ellos no la dejaron y eso hizo sentirse triste y enojada. Después platicó con sus amigos para que la dejaran jugar, lo logró y se puso feliz y ellos también, así que llegaron a un acuerdo.

Si observas tu gráfica tiene las tres historias, y en las tres lo hiciste muy bien porque ayudaste a llegar a un acuerdo y resolver los problemas.

Lo que aprendiste de estas historias es que a veces pasan cosas que pueden hacerte sentir tristes, enojados o enojadas, pero si pláticas con tus amigos y amigas puedes volver a ponerte feliz si compartes, respetas, juegan juntos, y lo más importante si llegas a un acuerdo.

Escucha un cuento que seguro te va a gustar y tiene que ver con lo que sentimos cuando pasa algo que no esperamos.

Monstruo, se bueno. Autor Harriet Ziefert

En el cuento del monstruo, para llegar a un acuerdo a veces se tiene que escuchar a los amigos y en otras, proponer la solución, como le pasó al monstruo del cuento.

Es muy importante saber decir lo que piensas, y saber cómo se llama lo que sientes, qué te pone triste, qué te preocupa, qué te hace sentir enojado, como el monstruo cuando está cansado.

Y lo más importante, es que te puedes encontrar tu calma, si primero respiras y después pláticas para llegar a un acuerdo con tus amigos o amigas.

Existe una canción muy divertida que ayuda a saber cómo te sientes y poder calmarte. Escúchala y hasta puedes bailarla.

El semáforo del corazón.

Es muy importante saber cómo está tu semáforo del corazón, escuchar tus emociones te permite que sea más fácil ponerte de acuerdo.

Antes de terminar la clase, vas a escribir en el fichero, el cuento que escuchaste hoy, ¿Recuerdas cómo se llama?

Se llama “Monstruo, se bueno”. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Artes: Manos que cuentan historias

Aprendizaje esperado: Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas, en el juego simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales.

Énfasis: Representa historias en el juego simbólico con recursos de las artes visuales (elementos intermediarios como la proyección de sombras).

¿Qué vamos a aprender?: Representarás historias y personajes reales o de tu imaginación, mediante la mímica, con marionetas o en el juego.

Aprenderás diferentes maneras de usar las manos, para representar tus emociones, animales y ¡Hasta historias!

Pide a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Solo con tus manos? ¿Cómo podrías hacer todo eso sólo con nuestras manos? en esta clase vas a conocer que si es posible y te vas a divertir mucho.

Actividad 1

Con la persona que te acompañe jueguen a que él te dirá que representar con tus manos, ¿Lista o listo?

En todas las propuestas debes colocar tus manos en una posición que transmita la emoción que se te pide.

¿Cómo harías para mostrar que tus manos están muy cansadas? y ¿Más cansadas, agotadas?

Y, ¿Cómo harías para mostrar que tus manos están ¡enojada s!?

¿Y más enojadas, como furiosas?

¿Qué más se te ocurre que podemos representar con las manos? ¿Cómo representarías manos alegres?

¿Y cómo serían unas manos asustadas?

Actividad 2

Tus manos, al igual que tu cuerpo sienten y expresa muchas cosas, entre ellas emociones; hoy juega con una forma de expresarlas, pero ahora con otra forma de jugar con las manos.

A continuación, vas a observar unas imágenes de algunos animales, un conejo, un pato, un gato, un lobo, una mariposa.

Aprende en Casa III: Animales.

Vas a observar una imagen y debes representar a ese animal con las manos, ¿Qué te parece?

Comienza con el pato, ¿Cómo harías para representar un pato con tus manos? ya que tienes la posición de las manos puedes hacer hasta el sonido.

Y qué tal la mariposa, ¿Cómo harías una mariposa de grandes alas con tus manos?

¿Cómo harías el conejo? primero le pondría las orejas, y formaría su cara. Una idea con tu puño elevada el dedo índice y el medio has un círculo colocando la punta del dedo pulgar con las yemas de los dedos anular y meñique, puedes flexionar y alarga los dedos para simular que mueve las orejas.

Actividad 3

Es momento de actuar en una obra con sombras.

Para esta actividad no necesitas muchas cosas, puedes usar la luz de una lámpara directamente sobre una pared o poner una sábana o tela como si estuviera en un tendedero, o incluso con el sol y el suelo.

Y solo necesitas esto, porque en esta ocasión no utilizas más que la luz y tus manos para hacer nuestra obra de teatro con sombras.

¿Y qué es lo que vas a actuar? ¿Recuerdas los animalitos de la actividad anterior? eran un gato, un conejo, un lobo, una mariposa y un pato.

Bueno en esta obra, con ellos vas a crear una historia para representarla, pide a quien te acompañe que escriba en una hoja esta historia, necesitas dos personajes, ¿Cuáles eliges?

Si escoges el lobo, en tu obra será un lobo bueno, y, qué tal si eliges ¡el conejo!

¿Cómo iniciaría nuestra obra? por ejemplo:

“Un lobo hambriento buscaba qué comer, un conejo paseaba por el bosque, el lobo lo vio, ¡y se acercó sigilosamente!

El conejo escuchó un ruido y vio al lobo que salió de pronto de los arbustos. El conejo tenía mucho miedo.

El conejo le dijo al lobo “Señor lobo no me comas”, y el lobo le respondió “Yo no quiero comerte, yo quiero que me digas dónde puedo encontrar zanahorias, porque yo soy un lobo vegetariano”.

¡Qué buen final! Un lobo vegetariano, es decir, que no come carne.

Ya que tu acompañante escribió tu historia, decidan qué personajes serán, ¿Cuál serás tú? tienen que practicar sus partes del diálogo y los movimientos con las manos y preparar el espacio donde van a realizar su obra.

Si ya tienes listo tu espacio, representa tu obra. ¡Qué divertido ha sido jugar con las manos y representar primero las emociones, luego los animales y por último una obra de sombras!

Las manos, son un órgano de nuestra inteligencia y de la expresión de nuestro espíritu.

Te puede interesar: ¿Cuándo y cómo será el regreso a clases en enero de 2021?

El Reto de Hoy: Puedes inventar una o muchas historias más con quienes conviven ¡y presentarla! Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.