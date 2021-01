Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 26 de enero

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 3.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este martes 26 de enero, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este martes.

Mundo Natural y Social: Cuando era bebé

Aprendizaje esperado: Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, usando diversas fuentes de información.

Énfasis: Mi historia personal

¿Qué vamos a aprender?: identificarás y explicarás algunos cambios en las costumbres y formas de vida de tu entorno, usando diferentes fuentes de información.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?: En este tiempo que no has podido convivir de cerca con tus familiares por estar cuidándote desde casa, ¿Has podido tener comunicación con tu familia?

Aunque de momento no puedas ver físicamente con tus familiares, sabes que los quieres y que se cuidan mutuamente, aunque eso signifique que no puedan estar cerca de las personas que te quieren.

Alberto nos escribió y cuenta que su tía un día le escribió un mensaje en el que le decía que lo extrañaba y que tiene muy bonitos recuerdos de cuando él era niño, incluso le envió al teléfono de su mamá, una fotografía de cuando era pequeño.

Pídele a tu mamá, papá o algún adulto que te preste una fotografía de cuando eras pequeño, y observa como estabas vestida o vestido, con quien apareces en la fotografía, donde fue tomada y si te pueden contar alguna anécdota sobre ese día que te la tomaron.

En esa fotografía hay más detalles que te pueden ayudar a recordar cuando eras pequeño y cómo fuiste creciendo. La gran mayoría de las familias, sobre todo las mamás, casi siempre conservan algún tipo de recuerdo de cuando eran pequeños sus hijos, por ejemplo, la ropita de cuando eran bebés, puedes preguntarle a tu mamá si tiene algún recuerdo que guarde.

Algunos adultos usaron mamelucos y cuando fueron un poco más grande les gustaba hacer disfraces con su propia ropa e imaginaban que actuaban en obras de teatro, antes no era tan común encontrar disfraces ya hechos, y es por eso que se tenían que crear con lo que encontraban en su casa.

Observa los siguientes videos de niñas y niños que cuentan, cómo eran cuando eran bebés.

Javier

Katherine

Maximiliano

Sofía

Tú puedes pedirle a algún adulto que te cuente que te gustaba comer o que te gustaba comer, jugar o hacer cuando eras bebé, como a Maximiliano que le gustaba hacer caras locas, o como Sofía que empezó a caminar cuando cumplió un año.

También puedes platicar con ellos de cómo has ido creciendo y si tienen oportunidad, te puede mostrar algunos objetos o fotografías que ayuden a recordar diferentes momentos de tu vida.

Por ejemplo, que te platiquen la historia de cómo comenzaste a caminar o quizá hasta guarden algún juguete o una prenda de ropa, como un recuerdo del tamaño que tenías, te sorprenderás de cómo has ido creciendo.

También Sara, una niña de tu edad nos envió un mensaje diciendo que ella cuando era bebé le gustaba mucho que la mecieran en una hamaca que tenían en su casa y que su abuelita le cuenta que tenía una sonaja con forma de esfera con la que le gustaba jugar mucho.

Existen bebes que dan besos haciendo sonidos graciosos y que siempre les gusta andar muy bien peinadas, en el caso de las niñas. A ti, ¿Qué te han platicado tus familiares de cuando eras bebé?

En el caso de Ángel, uno de tus compañeros, le platican que cuando era bebé se dormía envuelto en una cobija muy suave que le gustaba mucho y que casi no me movía permanecía con sus manos en el pecho, muy quieto y tranquilo, eso le han platicado que era un bebé muy tranquilo.

Algunos bebés les gustan moverse mucho y sentir con sus manos todo lo que está a su alcance; a diferencia de Ángel, y cuando son bebé los dejan moverse mucho y no los duermen en vueltos, sólo los recuestan ¡y ya!

Cuando platiques con tus familiares acerca de cuándo eran bebés y los que les gustaban, pídele a tu mamá, papá o algún adulto que te ayude a escribir todo eso que te platicaron, por ejemplo:

“Cuando yo era bebé me envolvían como codzito porque las personas que me cuidaban creían que me podía asustar con mis manos”.

¿Sabes que es codzito? ¡Qué extraña palabra, no crees! el codzito es un antojito regional de Mérida, es una tortilla enrollada y frita.

La palabra te resulta extraña porque no es común en el lugar donde vives; pero se refiere a que envuelven a los bebés como taquitos.

Otro ejemplo es: “Cuando era bebé utilizaba pañales de tela que se lavaban y se podían usar nuevamente”.

Hay bebes que no utilizaron pañales desechables. ¿Por qué no le preguntas a mama o papa si tu si los utilizaste?

El utilizar pañales reusables, es importante ya que ayuda a cuidar el ambiente y entonces los pañales, se pueden lavar y usar nuevamente. ¿Te das cuenta de los cambios que han existido en las formas de vida de niñas o niños de la edad de Sara y adultos como las maestras que escriben?

Un ejemplo más, “Cuando yo era bebé me gustaba jugar dentro de una caja de cartón, me causaba mucha risa que jalaran la caja mientras yo estaba dentro”.

Sabes existen unas canciones especiales a la hora de dormir, se llaman arrullos, muchos adultos las conocen, en el siguiente video puedes observar y escuchar a una abuelita cantando un arrullo, a partir del 21:45 a 23:04

Arrullo de Abuelita.

¿A ti te arrullaban antes de dormir cuando eras bebé o te gustaba otras cosas a la hora de dormir cuando eras bebé? pregúntale a tu mamá o papá cual era la forma para dormir cuando eras bebe y si ha cambiado a través del tiempo.

También puedes platicar sobre tus juegos y juguetes favoritos de cuando eras bebé. Quien te acompaña te puede ayudar a recordar a qué jugabas o cuáles eran tus juguetes favoritos.

Tal vez ahorita te gusta jugar a hacer “la comidita” y te gusta hacer pasteles con lodo imaginando que eras una gran cocinera o cocinero, o te gusta jugar con los autos y las pistas.

¡Es divertido recordar con qué jugabas y cuáles eran tus juegos y juguetes favoritos! y tus familiares también te pueden contar lo que a ellos les gustaba cuando eran bebés o pequeños.

En la siguiente lámina observa las características de los objetos.

Aprende en Casa III

¿Reconoces algunos de estos juguetes? ¿Conoces cómo se utilizan algunos de ellos?

Si no los reconoces no te preocupes, se debe a que los juguetes también con el paso del tiempo algunos juegos han cambiado y otros ya casi se conocen y puede que existan dos formas diferentes de jugar a las canicas, por ejemplo.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te expliquen cómo utilizaban las canicas.

También puedes platicar sobre los juguetes que se ilustran en la imagen, compáralos con los que conoces o pregunta en casa si hay alguno que no identificas, quizá alguien más te pueda explicar cómo se utiliza ese juguete.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Platicaste de tu historia personal a partir de recordar cuando eras bebés y de los juguetes con los que te gustaba jugar.

El Reto de Hoy: Entrevista a tus familiares que viven en tu casa para que te platiquen cómo eran ellos cuando eran bebés y así puedas comparar las semejanzas y diferencias con relación a tus propias experiencias, te sorprenderás de todo lo que pueden contarte.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Matemáticas: Encuéntralo

Aprendizaje esperado: Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia.

Énfasis: Uso de las relaciones espaciales y puntos de referencia para ubicar objetos.

¿Qué vamos a aprender?: Practicarás para aprender más sobre las relaciones espaciales.

Usarás algunas de palabras especiales que sirven para ubicar objetos.

Pide a tu mama, papa o quien te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Alguna vez te han pedido que busques algo y no lo encuentras? a veces es difícil encontrar las cosas porque no se usan las expresiones de ubicación como arriba, delante, dentro.

En esta sesión vas a practicar para aprender más sobre las relaciones espaciales, usando algunas de estas palabras especiales que sirven para ubicar objetos.

¿Estás de acuerdo que practicar es una ¡súper idea!? si tú practicas lo que quieres hacer muy bien, podrías ser un experto, en casa, practica cosas que te gusten para que puedas mejorar y sentirte bien.

Lo primero que debes hacer es recordar cuáles son las palabras especiales que sirven para encontrar cosas y para este juego vas a necesitar un objeto, por ejemplo, un zapato, una taza, un juguete, cualquier cosa que tengas en casa puede servir.

Coloca el objeto que elegiste en el piso.

Para asegurarte que tienes un buen espacio para jugar acomoda tu cuerpo, imagina que tus dedos son un color y dibuja una burbuja.

Estira tus “dedos amarillos” hacia arriba de tu cabeza y dibuja la burbuja alrededor de ti, también la puedes hacer enfrente de ti, ¡Inténtalo!

Si al estirar tus dedos, chocas con algo de casa, puedes moverte un poco hacia la izquierda o a la derecha hasta que encuentres tu espacio. ¿Ya encontraste tu espacio?

Para jugar, necesitas un dado que contenga palabras en cada cara, por ejemplo, atrás, arriba, debajo, delante, cerca y lejos. Estás palabras te van a ayudar a ubicar las cosas y a seguir indicaciones.

Debes lanzar el dado, es importante que consideres que, si el dado cae en una palabra que ya salió, (arriba de la cabeza, debajo de la espalda, según sea el caso), debes lanzar el dado nuevamente.

Repite el lanzamiento cuatro veces, si gustas puedes hacerlo con tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe, deben turnarse.

Lee las siguientes indicaciones para saber qué hacer en cada una de las indicaciones del dado caiga en un alguna de las palabras.

Atrás “Coloca el objeto atrás de ti”

Arriba “Coloca el objeto arriba de tu cabeza”

Debajo “Coloca el objeto debajo de tu espalda”

Delante “Coloca el objeto delante de ti”

Cerca “Coloca el objeto cerca de ti”

Lejos “Coloca el objeto lejos de ti”

Ya tienes todas las reglas del juego, así que es hora de comenzar a jugar a encontrar cosas, para que sigas practicando las relaciones espaciales.

Tienes que buscar los objetos que se mencionan a continuación y para comenzar a jugar rápido, pide a quien te acompaña que cuente hasta 10.

“Encuentra un zapato”

¿Lo encontraste? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo encontraste?

Recuerda que tienes que usar las expresiones de ubicación, “Si dices por allá, ¿Cómo sabe alguien que es por allá?” un ejemplo, puedes decir, “El zapato estaba debajo de la caja”.

Comenta a quien está contigo dónde estaba el objeto que encontraste. “Recuerda usar las palabras especiales”

“Encuentra un cepillo”

Tienes 10 segundos para traer el objeto, pide a quien está contigo que cuente nuevamente los segundos. ¡En sus marcas… Listos... Fuera!

¿Encontraste un cepillo? ¿Dónde estaba? recuerda usar las palabras especiales.

La siguiente actividad que vas a realizar requiere de mucha atención y para concéntrate vas a sentarte en el piso, conoce una técnica que te puede ayudar a sentirte tranquilo, tranquila y además ayuda a estar atento.

Pide a tu mamá, papá, o a quien te acompañe, que te lea las siguientes indicaciones para que te puedas relajar.

Debes estar en una posición cómoda, lo más cómoda posible, para saber que estás cómodo tienes que sentirte bien, a gusto.

Puedes cerrar los ojos y vas a imaginar que eres una ranita.

Coloca tus manos en el estómago y respira de manera profunda, al inhalar, cuando tomas aire, tus manos deben moverse hacia delante y vas a sentir cómo tu estómago se infla, como una rana cuando respira. Al exhalar, cuando sueltas el aire, las manos se sumen al mismo tiempo que tu estómago lo hace, es cuando se desinfla.

Escucha los ruidos a tu alrededor, siente el aire, ¿Es frío o caliente o templado? siente la temperatura de tu cuerpo, como tus pies, tus manos, ¿Es igual o cambia?

¡Lo estás haciendo muy bien!

Repite otra vez los pasos, respira profundo, siente tu estómago y exhala, siente como tus manos se hunden al soltar el aire. Una vez más… Inhala (respiración profunda) y exhala. Poco a poco puedes abrir tus ojos, ahora tu atención está centrada y tranquila.

¡Ahora estas en calma, relajado!

Recuerda que puedes repetir esta práctica de la ranita cuantas veces quieras en el día, sobre todo cuando sientas enojo, angustia o estrés.

En la siguiente actividad, debes observar una imagen y en ella ubica los objetos que se te indican.

Aprende en Casa III

Ubica el objeto que está delante del triciclo y a un lado de los patines. ¿Dónde está?

La respuesta correcta es el carrito.

Ubica el objeto que está dentro de la caja amarilla. ¿Dónde está?

Respuesta correcta, la flauta.

¿Dónde está la vaca? recuerda usar las palabras que aprendiste.

La vaca está arriba del sillón, debajo del cometa y el globo.

Ubica al objeto que está atrás del avión. ¿Dónde está?

Es el oso está atrás del avión.

Ubica el juguete que más te gustó y menciona, ¿Dónde está? recuerda usar las palabras que aprendiste.

¡Ubicar objetos en la lámina es divertido! ¿Cuál objeto te gusto? ¿Te acuerdas de la canción, el baile del conejo?

No te preocupes si no la recuerdas, a continuación, tienes la letra para que la recuerdes y puedas practicar adelante y atrás. Repite lo siguiente:

El baile del conejo se baila así,

adelante y atrás,

“un, dos, tres”

Salta.

¡Párate a bailar! ¡Anímate! no se te olvide invitar a mamá, papá o quien se encuentre contigo para que te acompañe.

Reproduce el siguiente video a partir del minuto 12:09 y hasta el minuto 13:10 en el que puedes escuchar la canción y bailar.

El baile del conejo.

Recuerda que hay muchas maneras de jugar con las relaciones espaciales.

Para concluir con esta sesión realiza una práctica que se llama, ¡Buenos deseos!

Los buenos deseos, son pensamientos de algo lindo que te gustaría compartir, puede ser un buen deseo para ti mismo o tal vez quieras pensar en un buen deseo para tu familia incluso en un buen deseo para todo el mundo.

Pensar buenos deseos es algo sencillo que puedes practicar en casa, vas a probar con un buen deseo para ti.

El Reto de Hoy: Sigue practicando a encontrar objetos y al decir dónde se ubican recuerda utilizar las expresiones de ubicación que viste el día de hoy. ¡Tú puedes inventar otros juegos!

Te puede interesar: ¿Cuándo y cómo será el regreso a clases en enero de 2021?

Comenta con tu familia dónde estaban los objetos que encontraste y juega estos días con quien tú quieras a nombrar y ubicar objetos, escuchando con mucha atención las indicaciones de otra persona para encontrar un objeto o nombrándolas con precisión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.