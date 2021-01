Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 15 de enero

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo Natural y Social: Me cuido

Aprendizaje esperado: Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Énfasis: Situaciones de riesgo en la casa.

¿Qué vamos a aprender?: Identificarás algunas situaciones de riesgo en las que puedes estar expuesta o expuesto en casa.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Ahora que estas en casa si juegas con cajas y algunas de ellas son de medicamentos asegúrate que no tengan dentro ningún medicamento. No debes jugar con los envases que aún tienen medicamento, es peligroso porque si los comes por accidente puedes poner en riesgo tu salud. Si quieres jugar con cajas o envases de cualquier tipo deberás de preguntar al adulto que te acompañe si es seguro ocuparlos.

En algunos programas has visto situaciones de riesgo a las que puedes estar expuesto ¿Recuerdas alguna? Ahora recordarás la historia del cuento “¡No David!” del autor David Shannon, pide al adulto que te acompañe que te lea este cuento.

Aprende en Casa III: Historia "No, David".

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202012/202012-RSC-xJUUPVSgST-NoDavid.pptx.pdf

¿Recuerdas por qué se ponía en riesgo David? ¿Qué quería hacer David en esta imagen?

Aprende en Casa III: No subir a la alacena.

Si quieres tomar algo que no está a tu alcance recuerda pedir ayuda a mamá, papá o a un adulto, de esta forma no te pondrás en riesgo.

¿Cómo comía David?

Aprende en Casa III: No jugar con la comida.

Comer con la boca abierta es peligroso porque puedes atragantarte, evita hablar y reírte con la boca llena esto puede ser muy peligroso. Recuera que Raful te comentó que primero se come y después se juega.

¿Cuál es el riesgo de tener los juguetes tirados en el piso?

Aprende en Casa III: Recoger juguetes.

Si dejas tirados los juguetes en el piso corres el riesgo de tropezar y caerte o alguien más de tu familia.

Observa las siguientes imágenes para que identifiques algunos riesgos que pueden suceder en casa.

Aprende en Casa III: Objeto nariz.

¿Qué está haciendo el niño?, ¿Por qué no debes introducirte objetos en la nariz?

Ahora escucha y observa algunas sugerencias de objetos con los que puedes jugar y divertirte, recuerda que los botones no son para jugar.

ALEXA

AXEL

¿Cómo está usando la niña la bolsa de plástico?

Aprende en Casa III: Peligro con bolsa de plástico.

¿Por qué no se debe de jugar con las bolsas de esa forma?

Observa que es lo que te aconsejan 2 niñas sobre el uso de las bolsas.

ALONDRA

MARIA FERNANDA

Es muy importante que evites jugar con las bolsas de plástico, puedes jugar con otras cosas o reutilizarlas de forma segura en compañía de un adulto.

Observa la siguiente imagen.

Aprende en Casa III: Jugar en la mesa.

¿Cuál es el riesgo que corre la niña al estar comiendo y jugando con el perro? ¿Qué crees que le sucedería a la niña si el perro se subiera a la mesa y derrama la sopa encima de ella? ¿Qué temperatura piensas que tiene la sopa?

¿Cómo se puede cuidar la niña? Escucha lo que un niño como tú dice al respecto.

ADRIAN MAURICIO

¡Una imagen más!

Aprende en Casa III: Correr escaleras.

¿Qué puede pasar si el niño juega en la escalera? ¿Cómo se usan las escaleras? ¿Para qué se usan? ¿Las escaleras son un lugar para jugar?

Observa también la siguiente imagen. ¿Qué le puede pasar al niño?

Aprende en Casa III: Peligro estufa.

La cocina no es un lugar seguro para jugar, es muy importante que siempre te mantengas lejos de la estufa.

Escucha los lugares que son seguros, una niña y un niño te los mencionan.

REGINA

Video Daniel.

Por último observa esta imagen.

Aprende en Casa III: Peligro con el enchufe.

¿Por qué los enchufes no es un juguete? ¿Quién debe usar los enchufes en casa? Es importante que te mantengas alejada y alejado de los enchufes eléctricos y de los cables.

Ahora en casa en compañía de mamá o papá identifica cuales pueden ser las zonas de riesgo, si es posible elaboren etiquetas para señalarlas y recordarlas, puede ser con un triángulo rojo o con un tache.

¿Recuerdas la canción de “Accidentes en casa”? Mientras la escuchas puedes elaborar las etiquetas e indicar las zonas de riesgo que hay en tu casa.

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Audio/202012/202012-RSC-C1PVErrlCE-AccidentesenCasa.mp3

¿Qué lugares de riesgo identificaron? Observa cómo señalaron las zonas de riesgo en su casa algunas niñas y niños.

ALONDRA

ARIAN MAURICIO

Video Daniel.

Para terminar no olvides registrar en tu fichero el cuento de hoy “No David” de David Shannon.

Recuerda siempre que es importante cuidarte y mantenerte lejos de los peligros.

El Reto de Hoy: En familia comenta lo que aprendiste hoy y juntos identifiquen más zonas de riesgo.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Inglés: Review 1

Aprendizaje esperado: Reconoce palabras y expresiones. Participa en la exploración de señalizaciones. Reconoce partes del cuerpo por su nombre. Participa en la elaboración de señalamientos para el salón.

Énfasis: Reconoce expresiones en inglés. Explora señalizaciones de la vía pública. Reconoce el significado de algunas partes del cuerpo por su nombre en inglés. Identifica señalamientos para el salón y su uso.

¿Qué vamos a aprender?:

Reconocerás palabras y expresiones en inglés.

Explorarás señalizaciones de la vía pública.

Reconocerás el significado de algunas partes del cuerpo por su nombre en inglés.

Identificarás señalamientos para el salón y su uso.

Are you taking care of you?

Remember to keep in mind these recommendations.

¿Te estás cuidando?

Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

Video recomendaciones.

¿Qué hacemos?: Nicolas has prepared a video to greet you, watch the following video to see what it is about. Nicolas ha preparado un video para saludarte, observa el siguiente video para ver de qué trata.

Cápsula saludos Nicolás y Camila.

Nicolás te recordó diferentes expresiones de saludo y despedida que puedes usar.

Observa las siguientes tarjetas con algunas de ellas.

Aprende en Casa III: Saludos.

Selecciona cuáles expresiones corresponden para cuando llegan a un sitio y cuales son para cuando te vas de ese lugar. Usa las tarjetas que acabas de repasar.

You can use these expressions with your relatives when ever you like and once it returns to normal

Puedes usar estas expresiones con tus parientes cuando gustes y una vez que se regrese a la normalidad.

Have you ever seen yourself on a mirror?

¿Te has visto en un espejo?

Tal vez lo haces todos los días al lavarte los dientes, o al peinarte.

¿Recuerdas los nombres de las partes de tu cara? si no lo recuerdas, no te preocupes, observa la siguiente imagen con las partes de la cara, repasa sus nombres: ojos, nariz, orejas, cejas, pelo.

Aprende en Casa III: Partes de la cara.

Hay una canción que es de ayuda para aprender los nombres de otras partes del cuerpo.

It says. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes, and ears and mouth and nose. / Dice así. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies, rodillas y dedos de los pies, ojos, oídos, boca y nariz.

Es importante cuidar bien tu cuerpo, debes mantenerlo limpio. Hay algunas señalizaciones que recuerdan que hacer en cada situación.

Estas señalizaciones siempre tienen una imagen y algunas palabras para darte un mensaje sobre qué hacer en cada ocasión.

Look at the following images, they are cards with some signs: / Observa las siguientes imágenes, son tarjetas con algunas señalizaciones.

Aprende en Casa III: Qué hacer.

Repasa las señalizaciones con las tarjetas y además vas a representarlas cada una con mímica. A continuación, tienes ejemplos de cómo puedes representar con mímica las señalizaciones.

Study zone: Hacer el gesto como si se estuviera leyendo un libro.

Quiet please: Colocar el dedo en la boca.

Wash your hands: Hacer la mímica de estarse lavando las manos.

Wear a mask: Usa cubrebocas.

Don´t touch your face: Mover el dedo diciendo no y señalar la cara.

Good job! ¡Buen trabajo! para ayudarte a aprender estas señalizaciones y que sean más fácil, observa el siguiente video.

Classroom signs song.

Existen diferentes señalizaciones para cada lugar que indican algo que debes hacer o algo que debes evitar. Observa las siguientes señalizaciones. ¿Dónde las has visto?

Aprende en Casa III: Señalamientos.

Aprende en Casa III

Escucha y observa el siguiente video para recordar más señalamientos, a través de una canción.

Traffic song.

Before you cross the street, you must stop, wait and then go. / Antes de cruzar la calle es muy importante parar, esperar, y después avanzar.

Con el siguiente juego que es de la ruleta, de forma divertida vas a practicar las señalizaciones.

Juego señales.

Este juego lo puedes realizar solo necesitas tres hojas de color, una verde, una amarilla y una roja.

Si cuentas con patio puedes hacer este juego ahí o bien pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te apoye en hacer un espacio libre de muebles o cosas que te puedan lastimar, y coloca las hojas en el piso.

Observa las hojas y al escuchar la pista de la canción, baila o simplemente camina alrededor de ellas, como si fuera el juego de las sillas, cuando la canción pare, toma una hoja y dependiendo del color dirás el significado del color en el semáforo.

Ejemplo: Red means stop.

For today is everything. Don't forget to share what you learned with your family.

Por hoy es todo. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

