Aprende en Casa 3 SEP: Actividades para preescolar, hoy 05 de febrero

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 3 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Aprende en Casa III

Mundo natural y social: ¿Por qué hacemos honores a la bandera?

Aprendizaje esperado: Comenta cómo participa en conmemoraciones cívicas y tradicionales.

Énfasis: Lo que me da identidad al ser mexicano o mexicana.

¿Qué vamos a aprender?

Explicarás cómo se participa en las conmemoraciones cívicas y tradicionales. Identificarás las características de un mexicano o mexicana. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿Sabes por qué esta semana no tuviste clases el lunes? no tuviste clases el lunes porque hubo una efeméride. ¿Qué es efeméride? qué palabra tan difícil. ¿No lo crees? Las efemérides, son los días en donde se celebra el aniversario de un evento importante, es el tema de esta clase.

Algunas fechas son tan importantes que se tiene que hacer una ceremonia de honores a la Bandera, y, por lo tanto, no se hace trabajo de escuela, ni los adultos van al trabajo, justo como este lunes que no hubo clases.

Esta semana hubo un día importante para recordar, para las personas que nacimos en México. Observa calendario e identifica que está marcado que el día lunes que no hubo clases.

Aprende en Casa III

Este es el calendario del mes de febrero del año 2021, y la primera semana corresponde en la que estamos. Si puedes ver, el lunes no tuviste clases, por eso el número 1 está en rojo, eso quiere decir que en esta semana hay un aniversario especial.

Si estuvieras asistiendo a la escuela, tendrías que hacer una ceremonia de honores a la Bandera. ¿Has hecho honores a la Bandera? Muchos de los niños quieren ser de la escolta, y ser el cargue la bandera. Sabías que el niño que carga la bandera, se llama abanderado.

Lo debe hacer con mucho respeto y cuidado mientras marcha. Todos los que son parte de la escolta deben estar atentos mientras marchan a las indicaciones del sargento. Participar en la ceremonia de honores a la Bandera es muy importante. Todos y todas deben hacerlo con respeto.

No importa si eres de la escolta o participante, siempre hace sentir mucho orgullo observar los símbolos patrios. Los símbolos patrios son los que dan la identidad mexicana y son tres. ¿Quieres saber cuáles son? El primer símbolo patrio es el Escudo Nacional.

Aprende en Casa III

Este escudo está presente en la bandera, tiene un águila parada en un nopal con espinas, y en su boca tiene una serpiente. El segundo símbolo patrio es la Bandera Nacional, que tiene 3 colores, ¿Te los sabes?

Aprende en Casa III

La bandera tiene verde, blanco y rojo y en el centro está el escudo nacional. La bandera siempre la podemos observar cuando hay ceremonia de honores a la Bandera, cuando marcha la escolta.

Y el tercer símbolo patrio, lo escuchas en los honores a la Bandera, y es el Himno Nacional. Estos símbolos patrios son los que hacen sentir orgullo de haber nacido en México y vivir aquí, no importa dónde esté.

Si alguien está lejos y ven una bandera de México los hace sentir muy felices. Y si hoy estuvieras tomando clases en la escuela, sería un día especial y tendrías que hacer honores a la Bandera, porque es un día que se celebra una efeméride.

¿Quieres saber qué fecha es hoy? Hoy es viernes, ¿Qué número? 5 ¿De qué año? del 2021 “viernes 5 de febrero de 2021”, esa es la fecha de hoy, pero ¿Qué tiene de especial este día?

El lunes no hubo clases, porque el día de hoy, que es 5 de febrero, es un día que se celebra una efeméride. Como ya lo vimos antes, las efemérides son fechas en las que sucedieron eventos importantes de nuestra historia.

En esta ocasión, aunque el día de la efeméride es hoy viernes, el día de asueto, o de no trabajo, está marcado el lunes, por eso no hubo labores ese día. El día de hoy celebramos el aniversario del anuncio de la Constitución Mexicana de 1917.

Aprende en Casa III

Una constitución, es un acuerdo donde están escritas las reglas para poder convivir todos y todas, con respeto, y también es donde se puede saber los derechos que se tienen por haber nacido en México y ser mexicanos y mexicanas.

Es decir, en esta constitución están escritas las reglas para que puedan vivir todos juntos con respeto, pero además dice los derechos que tienen los niños y niñas por vivir en México.

La persona que anunció la Constitución Mexicana, era el presidente de México en ese año y se llamaba Venustiano Carranza, esta es una foto de él, para que puedas conocerlo, la constitución la escribió el 5 de febrero de 1917.

Aprende en Casa III

Es la misma fecha de hoy, pero de un año diferente, eso es hace mucho tiempo, porque tu estas en el año 2021, así que han pasado, ¡104 años desde que escribieron esta Constitución! y ¿Cada año en esta fecha lo vuelves a recordar?

Si, cada año, recordamos esta fecha porque es muy importante como compatriotas saber que este día se celebra el aniversario de la constitución mexicana. ¿Te gustaría saber qué dice?

Es un libro muy largo, no tendrías tiempo de verlo todo en esta clase, pero vas a conocer algunas cosas. La Constitución Mexicana es el libro más importante escrito en México ya que dice cómo todos los mexicanos deben de comportarse al vivir juntos.

Aprender a llegar a acuerdos y así poder ser respetuosos con los demás y que los demás también sean respetuosos contigo. También platica de las diferentes personas que habitan en México, y los derechos que se gozan por ser mexicanos o mexicanas.

México es un país que tiene muchas culturas y lo has podido conocer en tus clases. Muchos niños y niñas han platicado de las cosas diferentes que hace cada uno en su comunidad, nos han escrito de todos los estados del país.

Pero, aunque se tengan usos y costumbres diferentes, todas y todos los mexicanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Y como las diferentes culturas de México son las que dan identidad, las leyes que están escritas en la constitución, protegen todas esas culturas.

¿Para qué son protegidas? Para que sigan existiendo y siendo respetadas por los mexicanos y mexicanas. La constitución está hecha de varios artículos y en ellos puedes encontrar todas las reglas, leyes, derechos y obligaciones que existen en México.

Por ejemplo, en la constitución en dice, “Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación”. ¿Qué significa eso? Ese artículo dice que todas las personas mexicanas y mexicanos, tienen derecho de ir a la escuela para poder aprender.

Como ya se había mencionado, además de las reglas para convivir, aquí están escritos los derechos que se gozan al ser mexicanos o mexicanas. Eso quiere decir que tienes derechos, como ir a la escuela y recibir una educación.

Por eso ahora que no se puede salir de casa, aprendes con las clases de Aprende en Casa III y las clases a distancia que tienes. Esta educación hace que el derecho de ir a la escuela se siga cumpliendo para todos los niños y niñas de México, aún a la distancia.

Por eso es tan importante recordar este día, la Constitución Mexicana es un documento muy importante para todos los mexicanos y mexicanas y por eso se hace una ceremonia de honores a la Bandera para recordarlo.

Lo primero que tienes que hacer es salir al patio y hacer una fila, y en el centro del patio siempre está la escolta lista, con 6 niños o niñas para marchar. La escolta la dirige el niño o la niña que es el sargento, y va dando las indicaciones que todos y todas en la escolta deben seguir.

Aprende en Casa III

Un puesto importante en la ceremonia, es el maestro de ceremonias, él o ella, va ir dando las indicaciones que deben hacer las personas que no están en la escolta. Por ejemplo: Cuando dice “¡firmes ya!” deben pararse derecho y quietos, porque la ceremonia va a iniciar.

Y mientras la escolta marcha y le entregan la bandera al abanderado o abanderada, todos deben observar en silencio y con respeto, si empieza la Marcha de Honor, la cantan todos juntos. Esa Marcha es muy bonita.

“Cuando esta marcha llegaras a escuchar,

óyela bien no la vayas a olvidar,

es porque se hacen honores a quien es,

nuestra bandera, la enseña nacional”

Esa marcha la cantan en la ceremonia de Honores a la Bandera. En ese momento, todos tienen que estar atentos en lo que pasa porque están presentes los símbolos patrios que son la Bandera, y el Escudo Nacional.

Después de que la escolta termina de marchar, todos entonan el Himno Nacional que es el tercer símbolo patrio. Aunque es muy largo de aprender, al hacer los Honores a la Bandera cada semana, cuando se regrese a la escuela, vas a poder aprenderte todo el Himno.

Eso quiere decir que, en las ceremonias de Honores a la Bandera, puedes tener juntos a los 3 símbolos patrios. Las ceremonias de honores a la Bandera son muy importantes porque están presente los 3 símbolos patrios.

Y si hoy quisieras hacer algo para recordar lo orgullosa u orgulloso que te sientes de ser mexicana o mexicano, ¿Qué puedes hacer? Muchas cosas, por ejemplo, puedes hacer una actividad para celebrar a México hoy que es un día especial, como vestirte de los colores de la bandera.

También puedes hacer un dibujo representando los símbolos patrios. Y por todo esto es tan importante los Honores a la Bandera, además de que es el momento en que vas a observar y a escuchar a los 3 símbolos patrios.

Ahora ya sabes por qué debes sentirte orgulloso de ser mexicano y mexicana, vives en un gran país, rico en cultura, en historia, en lugares para visitar y sobre todo donde puedes gozar de derechos para vivir mejor.

Para concluir con la clase de hoy recuerda que aprendiste sobre la Constitución Mexicana y la importancia que tiene, también por qué se hacen los honores a la Bandera. Cuando regreses a la escuela, debes estar atento, porque ahora ya sé cuáles son los símbolos patrios.

La bandera que lleva la escolta, el escudo nacional que está en la bandera, y cuando cantas con mucho respeto el Himno Nacional. Y también, cuando regreses a la escuela vas a poder conocer la importancia de cada elemento de las ceremonias.

por lo pronto, hoy ya sabes por qué esta semana fue diferente y por qué en México existe una Constitución.

El Reto de Hoy:

Platica con tu familia, cuando ellos o ellas eran pequeños y hacían honores a la Bandera, ¿Qué era lo que más les gustaba? Hay muchas historias interesantes que saben los adultos. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Aprende en Casa III

Inglés: Las palabras clave de una canción

Aprendizaje esperado: Participa en la entonación de canciones.

Énfasis: Identifica palabras clave en una canción infantil.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en la entonación de canciones y explorarás canciones infantiles. Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Aprende en Casa III

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations. / ¿Te estás cuidando? recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

1. Video recomendaciones

¿Qué hacemos?

In this session you are going to meet some friends, they are a mother changa and a baby monkey. / En esta sesión vas a conocer a unos amiguitos, ellos son mamá changa y bebé changuito.

Aprende en Casa III

Baby monkey likes to jump and jump. Would you like to know what happened to him once? This book will tell you so. Listen carefully. / Al changuito bebé le gusta brincar y brincar. ¿Te gustaría saber qué le pasó una vez? este libro te lo dirá. Escucha con atención.

Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Can you imagine all those monkeys on the bed? / Cinco changuitos saltando en la cama. ¿Puedes imaginar todos esos changos en la cama?

Count all of the monkeys on the bed. Each monkey has a number on its shirt, so it is easy to keep track of all 5 monkeys. / Cuenta todos los changos en la cama. Cada chango tiene un número en su camiseta, por lo que es fácil hacer un seguimiento de los 5 changuitos.

Aprende en Casa III

What do you think is going to happen? ¿Qué crees que va a pasar?

The story says: It is bedtime, so five little monkeys have to go to bed. However, five little monkeys have other ideas in mind, and start jumping on the bed! This will NOT end well. / La historia dice: Es la hora de dormir, así que los 5 changos tienen que ir a la cama, sin embargo, los 5 changuitos tienen otras ideas en su cabeza, y empiezan a brincar en la cama. Esto NO terminará bien.

The Five little monkeys start jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says.

“No more monkeys jumping on the bed!”

Cinco changuitos brincando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó:

No más changuitos brincando en la cama.

Then, four little monkeys start jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Luego, cuatro changuitos saltando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

Later, three little monkeys start jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Más tarde, tres changuitos saltando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

Then two little monkeys begin jumping on the bed.

One falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Luego, dos changuitos saltando en la cama.

Uno se cayó y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

A few minutes later, one little monkey start jumping on the bed.

He falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“No more monkeys jumping on the bed!”

Minutos después, un changuito saltando en la cama.

Se cae y la cabeza se golpeó.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“No más changuitos brincando en la cama”

No little monkeys jumping on the bed.

None falls off and bumps his head.

So, Momma calls the doctor, and the doctor says:

“Put those monkeys back in bed!”

No más changuitos saltando en la cama.

Ninguno se cae y golpea la cabeza.

Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejo:

“Ponga a esos changuitos en la cama”

Did you like the story? / ¿Te gustó la historia?

You are going to answer some questions? / Vas a contestar algunas preguntas:

How many monkeys were on the bed? ¿Cuántos changos estaban en la cama?

Aprende en Casa III

Five monkeys. / Cinco changos.

What were the monkeys doing on the bed? ¿Qué hacían los changos en la cama?

They were jumping. / Ellos estaban brincando.

Aprende en Casa III

What happened to the monkeys? ¿Qué pasó con los changos?

They fell off and bumped their heads. Ellos se cayeron y se golpearon la cabeza.

Aprende en Casa III

What did mama do? / ¿Qué hizo la mamá?

Mama called the doctor. / Mamá llamó al doctor.

And. What did the doctor say? y ¿Qué dijo el doctor?

Aprende en Casa III

No more monkeys jumping on the bed. ¡No más changos saltando sobre la cama!

Aprende en Casa III

There is a very popular song that tells this story. / Existe una canción popular que narra esta historia. ¿Do you know it? ¿La conoces? Listen to the following audio to know the song called. / Escucha el siguiente audio para conocer la canción.

2. Five little monkeys.

You like me? / ¿Te gustó?

To help you remember the song, perform some gestures with your hands. Repeat the following: / Para ayudarte a recordar la canción realiza algunos gestos con tus manos. Repite lo siguiente:

Five little monkeys- with one hand hold up the number of fingers to match the verse. / Cinco changuitos: con una mano, levanta el número de dedos para que coincida con el verso.

Jumping on the bed- bounce your fingers (monkeys) up and down on your other hand (the bed) / saltando en la cama: rebota los dedos (monos) hacia arriba y hacia abajo en la otra mano (la cama)

One falls off- hold up one finger. / Uno se cae- levanta un dedo

And bumps his head- hold head with both hands and rock head back and forth. / y se golpea la cabeza: sostén la cabeza con ambas manos y mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás.

Mama calls the Doctor, and the doctor says- dial the phone with one finger. / Mamá llama al doctor y el doctor dice: marca el teléfono con un dedo

No more monkeys jumping on the bed- shake index finger ("no no"). / No más changos saltando sobre la cama - sacude el dedo índice ("no no").

¡Ahora sí ya puedes cantar y acompañar con movimientos la canción! You are going to play a game as you listen to the song. / Vas a jugar un juego mientras escuchas el audio de la canción.

Dibuja en unas tarjetas las imágenes anteriores, pídele a mamá, papá o quien esté contigo que escriba las palabras como están en las imágenes y después acomodalas en la mesa, pared o alguna otra superficie.

You are going to sing a line from the song. And you are going to choose the word that completes the sentence you just said. Example: Five little ones, you are going to take the word where the word monkeys is found to complete the sentence. And so on until you have all the words.

Vas a cantar una línea de la canción. Y vas a elegir la palabra que completa la frase que acabas de decir. Ejemplo: Cinco pequeños, vas a tomar la palabra donde se encuentra la palabra monkeys para completar la frase. Y así sucesivamente hasta tener todas las palabras.

Aprende en Casa III

Now that you have learned the key words of the song, you are ready to help find the missing words in the text of the song. Ahora que has aprendido las palabras clave de la canción, estás lista y listo para encontrar las palabras faltantes en el texto de la canción.

Pide a un adulto en casa que te apoye a realizar la actividad escribiendo la letra de la canción con palabras faltantes y tu tienes que llenar esos espacios con las tarjetas. Recuerda repasar las palabras y canciones que conociste en esta sesión.

No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia. Until the next session! Hasta la próxima sesión. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

El Reto de Hoy:

En tu cuaderno escribe 3 de las palabras clave de la historia y dibuja una imagen al lado de cada palabra.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx. Si quieres practicar más puedes visitar la página: http://proni.sep.gob.mx/.

