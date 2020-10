Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 9 de octubre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 9 de octubre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo natural y social: Aguas con el agua

Aprendizaje esperado: Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente.

Énfasis: Acciones para el cuidado del agua.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás la importancia del cuidado en el uso del agua y de los recursos naturales de nuestro planeta y algunas medidas con las que tú y tu familia pueden contribuir para el ahorro y cuidado del agua.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Alguna vez te has preguntado ¿qué pasaría si de repente se acabara el agua? Si eso sucediera no podrías bañarte, tampoco podrías lavarte las manos y no estarías limpio. Tampoco se podría lavar tu ropa en casa y los alimentos que consumirías estarían sucios, las plantas no podrían sobrevivir y tampoco podrías tomar agua y por lo tanto no podrías vivir.

Por eso es importante que tú y tu familia conozcan algunas acciones que pueden llevar acabo para cuidar el agua.

Sabías que nuestro planeta está cubierto de agua y que solo muy poca es agua potable, es decir que la puedes tomar.

Aprende en Casa 2: el mundo está cubierto de agua.

En nuestro país hay casas en las que el agua llega directo por la llave, y casas que no tienen acceso directo al agua, por eso recolectan el agua de lluvia para regar sus cosechas incluso filtran esa agua para poder consumirla.

Pide a mamá o papá que lean contigo los siguientes consejos y acciones que pueden implementar en casa para cuidar el agua y hacer un uso racional de ella.

El primer consejo es estar pendiente del correcto funcionamiento de las llaves del agua, y si existe una fuga es importante arreglarla inmediatamente.

Aprende en Casa 2: llave de agua.

Una acción que también puedes llevar acabo en casa es colocar una cubeta debajo de la regadera mientras sale el agua caliente para bañarte y esa agua se puede utilizar para lavar el patio, trapear la casa o regar las plantas.

Aprende en Casa 2: ahorrar agua en cubeta.

El segundo consejo que puedes seguir para cuidar el agua es cepillarte los dientes y utilizar un vaso con agua.

Aprende en Casa 2: cepillarse los dientes.

Otra acción que pueden realizar para contribuir al cuidado del agua es al momento de lavar el carro, tu bicicleta o tu triciclo y esta consiste en ocupar solo una cubeta y un trapo de esta forma ahorraran muchos litros de agua.

Aprende en Casa 2: lavar coche.

Sabías que una de las acciones más importantes que puedes realizar para contribuir al ahorro del agua es reduciendo a 5 minutos el tiempo que utilizas para bañarte. Tú ¿cuánto tiempo tardas?

Un consejo más para ahorrar agua es que cuando se laven los trastes en casa cierren la llave, primero pueden enjabonar todos los trastes y para enjuagarlos pueden utilizar una tina o abrir la llave solo un poco para reducir el consumo de agua.

Aprende en Casa 2: lavar trastes.

Observa el siguiente video, en el podrás identificar algunos ecotips para el ahorro del agua, seguramente te parecerán prácticos e interesantes. “Consejos para ahorrar agua #ECOtip”

En el siguiente video observarás de donde viene el agua y por qué debes cuidarla. “Cuidado del agua”

Ahora ya sabes de donde viene el agua y por qué es importante cuidarla, ya que si no lo haces pronto podrías quedarte sin ella.

En la siguiente información observarás cuánta agua se necesita para hacer algunos productos que utilizas diariamente.

Aprende en Casa 2: infografía.

El Reto de Hoy: Platica con mamá o a papá que otras acciones pueden implementar para reducir el consumo del agua y cuidarla.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Inglés: Las señales del semáforo

Aprendizaje esperado: Participa en la exploración de señalizaciones.

Énfasis: Explora señalizaciones de la vía pública.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás el vocabulario sobre la señalización de la vía pública, por tu seguridad es importante que las conozcas, ellas te indican la forma en que debes compórtate para no pasar los límites de seguridad.

Cuando cruces una calle no olvides prestar atención a lo que te están diciendo las señales.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te ayuden a leer las siguientes señalizaciones en inglés y su significado en español.

Aprende en Casa 2: señalamientos.

Aprende en Casa 2: Señalamientos.

Ingresa al enlace y observa el video pide a mamá o papá que lo detengan en el minuto 2:26

https://365sep-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/juancarlos_roca_nube_sep_gob_mx/EVjU1qcK3X5IiBaWk_uOogEBZ_QqwaL0qcG6Xbm71NQAyQ?e=jwApCi

En el mismo enlace observa a partir del minuto 2:30 en el podrás identificar el significado de cada color del semáforo.

Aprende en Casa 2 colores del semaforo.

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que juntos practiquen las señales que has aprendido el día hoy seguramente se divertirán.

