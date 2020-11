Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 6 de noviembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 6 de noviembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo Natural y Social: ¡Peligro en casa!

Aprendizaje esperado: Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la escuela, la calle y el hogar.

Énfasis: Zonas y situaciones de riesgo en el hogar.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy conocerás la importancia de prevenir situaciones de riesgo en tu hogar, y así cuidar tu cuerpo, es muy importante que te cuides en casa.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: David es un niño poco cuidadoso, y en varias ocasiones se ha puesto en riesgo, ¿quieres conocer más sobre él? Así sabrás que acciones debes evitar para no lastimarte.

David es un niño como tú, y últimamente pasa más tiempo en casa, observa detenidamente todo lo que hace en cada una de las imágenes, para que después respondas algunas preguntas sobre cómo puedes ayudarle para que no se ponga en riesgo.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

¿Qué está haciendo David?, ¿De qué material esta hecho el objeto que quiere alcanzar?, ¿Qué riesgo corre si se cae la pecera?

Ahora observa las siguientes imágenes.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

¿En qué parte de la casa se encuentra David?, ¿Cuál es el riesgo que corre David al subirse a la silla?, ¿Qué puede sucederle si no tiene cuidado?

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-Om7befIlQ5-Alexa_Peligroenelbao.mp4

¿Qué riesgo puede correr David si hay agua en el suelo cuando salga de bañarse?, ¿Cuál es el riesgo al tener tantos juguetes en el baño?

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

¿Crees que es correcto jugar con la comida?, ¿Qué riesgo crees que corre si habla con la comida en la boca? Observa lo que sugiere un niño como tú.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-GRsqbN5hXQ-Rafulprimerocomodespusjuego.MOV

Ahora continúa observando las imágenes.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

¿Crees que es correcto lo que está haciendo David?, ¿En qué espacios puede brincar?

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

¿Qué está haciendo David?, ¿Crees que está cuidando adecuadamente de su cuerpo? Recuerda que tu cuerpo es el mayor tesoro que tienes, por eso es importante que lo cuides y lo protejas siempre.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

Recuerda que antes de jugar el espacio donde lo vas a hacer debe estar despejado y siempre en compañía de un adulto, elige muy bien lo que quieras jugar.

Aprende en Casa 2: peligro en el hogar.

Observarás en el siguiente video como una niña antes de jugar despeja el espacio para evitar accidentes.

Con todas las imágenes pudiste reconocer algunas situaciones de riesgo, y que tienes que hacer para cuidarte y evitar accidentes.

Ahora escucha la siguiente canción y observa las imágenes de niñas y niños como tú donde te enseñan a evitar situaciones de riesgo cuidando su cuerpo.

Canción – Accidentes en casa

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-zIV0WIAE4A-AccidentesenCasa.mp3

Aprende en Casa 2: Riesgos dentro de casa.

Observa la lámina ¿Qué podemos hacer? que se encuentra en el siguiente enlace e identifica las situaciones de riesgo en las que se encuentran las niñas y los niños.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K2LAM.htm#page/19

El Reto de Hoy: Observa la imagen central de la lámina y platica con mamá o papá que puedes hacer para prevenirlas.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Inglés: Los señalamientos del área de estudio

Aprendizaje esperado: Participa en la elaboración de señalamientos para el salón.

Énfasis: Participa en la elaboración de un señalamiento para el salón.

¿Qué vamos a aprender?: Participarás en la elaboración de señalamientos para el salón.

"Hello! Good morning! Good afternoon? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Buenas tardes? How are you today? ¿Cómo estás en este día? Fine, thanks and you? Yo bien gracias y tú, ¿Cómo estás?

¿Estás lista o listo para saber qué vas a aprender hoy? Great! ¡Genial! recuerda tener a la mano:

Notebook/cuaderno

Pencil/Lápiz

Colors/Colores

Recuerda tener tu material a la mano, para hacer tus anotaciones durante la sesión.

Sabemos que estás tomando tus sesiones desde tu casa, es importante que desde ahí te sientas como si estuvieras en el salón de clases.

Aunque te faltarían muchas cosas, como el pizarrón, el escritorio, y todas las ilustraciones que están colocadas en las paredes. No puedes tener adentro de tu casa todo lo que hay en un salón, pero puedes ordenar tu lugar de trabajo y decorarlo un poco, así que hoy vas a explorar algunos elementos que te pueden ayudar.

Es muy importante tener un espacio cómodo, limpio y ordenado para poder trabajar.

¿Qué hacemos?: Para iniciar la sesión, te invito a conocer la historia de Mario y Marco:

Mario and Marcos are twins. They study at home with the “Aprende en casa II” program. It is difficult for them to concentrate on their lessons because they do not have a specific place to study.

Mario y Marcos son gemelos. Estudian en casa con el programa: Aprende en casa II. Para ellos es difícil concentrarse en sus estudios porque no tienen un lugar fijo para estudiar.

Mario: Let´s choose a place to study.

Escojamos un lugar para estudiar.

Marcos: That is a good idea. We can decorate it with colorful signs or posters.

Eso es una buena idea. Lo podemos adornar con señalamientos o posters.

Mario: We can put signs or posters like: Study zone and quiet please.

Podemos poner señalamientos o posters como: Zona de estudio, guarden silencio por favor.

Marcos: We can also put up posters like, wear your mask, don't touch your face, and sanitize your table and materials.

También podemos poner posters como: Usa mascara, no toques tu cara, sanitiza tu mesa y tus materiales.

Mario: Ok, let´s make the posters together now.

Ok, hagamos los posters juntos ahora.

Marcos: Yes, let´s do it!

Sí, ¡hagámoslo!

Did you like it?

¿Te gustó?

Espero que hayas puesto muchísima atención, para que respondas algunas preguntas:

Where do they study?

¿Dónde estudian ellos?

At home.

En casa.

Good!

¡Bien!

Is it easy for them to concentrate in their lessons?

¿Es fácil para ellos concentrarse en sus estudios?

No

Why?

¿Por qué?

Because they do not have an specific place to study.

Porque no tiene un lugar fijo para estudiar.

What do they decide to do?

¿Qué deciden hacer?

Very good!

¡Muy bien!

Ellos deciden separar un lugar donde estudiar, y deciden hacer posters para decorarlo.

Es muy importante que puedas tener un espacio en la casa en donde te sientas cómoda o cómodo, aunque el espacio sea pequeño, pero que puedas tenerlo ordenado y si se puede, decorado.

Aprende en Casa 2: Es muy importante que puedas tener un espacio en la casa.

Incluso le puedes incluir señalizaciones, como algunas que hay en los salones de clases.

Las señalizaciones son importantes porque te recuerdan información relevante del lugar en donde estas o acciones que debes llevar a cabo.

Observa las siguientes imágenes de señalizaciones. Repetirás las frases, con su traducción al español.

Study zone – Zona de estudio.

Aprende en Casa 2: Study zone.

Quiet please – Silencio por favor.

Aprende en Casa 2: Quiet please.

Wash your hands – Lávate las manos.

Aprende en Casa 2: Wash your hands.

Wear a mask – Usa un cubrebocas.

Aprende en Casa 2: Wear a mask.

Don´t touch your face - No toques tu cara.

Aprende en Casa 2: Don´t touch your face.

Sanitize your table and materials – Sanitiza tu mesa y materiales

Aprende en Casa 2: Sanitize your table and materials.

Very good! ¡Muy bien! ¿Te aprendiste todas?

Observa el siguiente video, para que cantando te sea más sencillo.

Classroom Signs SONG.

Cantando es más fácil.

¿Qué te pareció?

¿Sabes qué te puede ayudar? puedes inventar un gesto y hacerlo cada que repitas la frase. Intenta lo siguiente:

Study zone: Hacer gesto cómo si se estuviera leyendo un libro.

Quiet please: Colocar el dedo en la boca.

Wash your hands: Hacer la mímica de estarse lavando las manos.

Wear a mask: Hacer la mímica de ponerse la mascara

Don´t touch your face: Mover el dedo diciendo no y señalar la cara.

Sanitize your table and materials: Hacer el gesto cómo si se estuviera limpiando una mesa.

¿Ya memorizaste todas?

En la siguiente actividad vas a jugar con las señalizaciones. Pon mucha atención.

Juego de memorama.

¿Cómo te fue? ¿Les atinaste a todas?

Puedes elaborar tus propios carteles, primero debes preparar el material para hacer las señalizaciones, si te diste cuenta, las señalizaciones de Mario y Marco tienen colores y figuras.

Repasa primero los colores.

Aprende en Casa 2: Colores.

Siguen las formas geométricas.

Aprende en Casa 2: Figuras geométricas.

Te invito a conocer algunos consejos que nos comparten Mario y Marco.

Tips for making signs for a study place.

Mientras comienzas a elaboras tus posters, tendrás otra dinámica para ver si recuerdas que figura e instrucción tenían las indicaciones que hicieron Mario y Marco.

Unir imagen, figura, palabra, juego interactivo.

¿Qué tal te fue? ¿Pudiste recordar todo?

El Reto de Hoy: Elabora tus propias indicaciones y colócalas en tu lugar de estudio, puedes pedir ayuda a algún familiar.

Este es el momento para que puedas anotar en tu cuaderno todo lo que has aprendido.

Por último, aquí hay algunas imágenes que pueden servirte para hacer tus señalizaciones.

Aprende en Casa 2: Cubreboca.

Very good! ¡Muy bien! The session is over. La sesión ha terminado.

Te puede interesar: Aprende en Casa 2 SEP: Estos son los horarios de clase del 2 al 6 de noviembre

Te invito a que las sigan repasando en casa. Recuerda que estas sesiones las puedes volver a ver cuando quieras. Good bye, see you later, bye! ¿Quieres practicar más?: Visita esta página