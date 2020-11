Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 4 de noviembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este miércoles 4 de noviembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este miércoles.

Lenguaje: ¿Cómo se juega?

Aprendizaje esperado: Da instrucciones para organizar y realizar diversas actividades en juegos y para armar objetos.

Énfasis: Instrucciones para juegos.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy en la plataforma aprenderás que las reglas y las instrucciones en los juegos te permiten jugarlos y divertirte.

Es importante que las escuches y las recuerdes para que puedas jugar. Las instrucciones explican en qué consiste el juego, cómo se lleva a cabo, quién gana, cómo se gana y cuándo termina.

Seguramente, ya sea en tu escuela, en familia o con amigos, has jugado algún juego en el que tuviste que poner atención a las instrucciones y reglas.

El día de hoy vamos a hacer juegos con reglas. Es importante escucharlas y recordarlas para poder jugar.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Alguna vez has jugado fútbol? ¿Sabías que hay reglas para jugarlo? Algunas de ellas son: no lastimar a los compañeros, no tocar el balón con la mano solo el portero puede hacerlo y meter gol en la portería del contrario.

Y tú ¿qué juegos conoces? “Gato”, “Ponle la cola al burro”, “Memorama” y “Lotería” son algunos juegos que jugaras hoy.

Para que puedas jugar gato deberás seguir las siguientes indicaciones, observa con atención el siguiente video.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-fOLqxS4Rz9-EmilianoInstruccionesGato.mp4

Para el juego de “Ponle la cola al burro” una niña como tú te explicara las reglas.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-X6Ujnnn0QM-Ma.Fernanda.Instruccionesponlelacolaalburro.mov

¿Sabes cómo se juega? el “domino” en el siguiente video un niño como tú te explicara cómo lo juega.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-3pxRPpDA8N-Raful.Instruccionesdomin.MOV

El “Memorama” se juega de la siguiente forma, coloca las tarjetas boca abajo y revuélvelas, pueden jugar dos o tres personas, voltea dos tarjetas y si no te sale un par le tocara al siguiente jugador hacer lo mismo, si te sale una pareja vuelves a tirar otra vez.

La “Lotería” se juega con un tablero, tarjetas, monedas, frijolitos o bolitas hechas de papel y alguien tiene que decir las tarjetas, el primero en completar su tablero será el ganador. ¿Has escuchado que algunas veces se cantan las tarjetas de la lotería con algunas frases? Pide al adulto que te acompañe que te lea las siguientes frases.

“Fresco y oloroso en todo tiempo hermoso” El pino, “Verde, blanco y colorado” la bandera, “El farol de los enamorados” La luna, “El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” El árbol, “Rema que rema lupita, sentada en su chalupita” La chalupa, “Para el sol y para el agua” El paraguas.

Un juego más que puedes jugar se llama el “Lápiz” las instrucciones del juego son las siguientes, y necesitarás música para jugarlo.

Formar una ronda entre varias niñas y niños.

Una niña o un niño deberán tener el lápiz y quien lo tenga girara en su lugar.

Cuando inicie la música uno por uno giran y pasan el lápiz a la niña o al niño de al lado.

Cuando la canción termine quien se quede con el lápiz, pasará al centro y se pondrá a bailar.

Recuerda que las instrucciones son importantes para saber cómo se juegan los diferentes juegos. Las instrucciones explican en qué consiste un juego, cómo se lleva a cabo y, en el caso que fuese, quién gana, cómo se gana y cuándo termina el juego

El Reto de Hoy: Explica a algún integrante de tu familia las instrucciones del juego que más te haya gustado del día de hoy y juéguenlo juntos, seguramente se divertirán.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Deportes: Jugando en el espacio

Aprendizaje esperado: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que implican organización espacio- temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación.

Énfasis: Organización espacio-temporal.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a ubicar algunas partes de tu cuerpo.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Hoy conocerás a Willy, viene de otro universo muy distinto al tuyo, y tendrás que explicarle todo lo que haces aquí y mostrarle las partes de su cuerpo. También le indicaras en que parte del cuerpo se coloca la ropa que usas.

Tu cabeza tiene cabello y en ella puedes colocar una gorra, tiene orejas y debajo de tus ojos esta tu nariz. Puedes explicarle que un suéter se pone en los brazos cuando hace frio y que tus brazos pueden estar cerca o lejos de tu cuerpo.

Aprende en Casa 2: Partes del cuerpo.

¿Dónde puedes usar pantalones? Los pantalones puedes usarlos en tus piernas, Proteger tus piernas es muy importante ya que con ellas puedes saltar, gatear y reptar.

¿Dónde puedes usar zapatos? Los zapatos los usas en tus pies y sirven para cubrir tus dedos y las uñas, los pies te sirven para caminar, correr y brincar.

¿Dónde puedes usar guantes? Se ponen en las manos. ¿Cuántas tenemos?

Hoy aprendimos a ubicar algunas partes de nuestro cuerpo.

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que te ayuden a identificar donde se ubican las partes de tu cuerpo.