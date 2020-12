Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 4 de diciembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 4 de diciembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo natural y social

Juego y me cuido

Aprendizaje esperado: Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al jugar y realizar actividades en la escuela.

Énfasis: Reglas de seguridad al jugar.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás acerca de las reglas de seguridad cuando juegas o en el lugar donde te encuentres.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

¿Sabes para que existen las reglas de seguridad y por qué son tan importantes?

Observa los siguientes videos para que recuerdes la importancia de obedecer y seguir las reglas de seguridad, pide al adulto que te acompañe que lo detenga en el segundo 0:53

“Por qué existen las reglas”

Las reglas te protegen, te ayudan a evitar accidentes y a convivir en armonía con los demás.

Las reglas están en todas partes, por ejemplo en tu casa, cuando juegas, al practicar algún deporte, en la escuela y en la calle.

En los juegos las reglas te ayudan a poner orden en las actividades en las que participas, antes de jugar cualquier juego es muy importante que establezcas las reglas de seguridad para evitar accidentes, por ejemplo, para el siguiente juego pueden ser:

Estar atenta o atento y mirar al frente.

Despejar el área de juego.

Ya tienes las reglas de seguridad para poder jugar, ahora escucha la siguiente canción que se llama “Busco un lugarcito”, sigue las instrucciones de la canción y las reglas de seguridad.

Ahora observa con atención la siguiente imagen, se llama “Vamos a jugar”

Observa detenidamente la imagen.

¿Cómo están los objetos?, ¿Qué sucede en esta lámina?, ¿Qué puede provocar un accidente? Los objetos que están en el piso pueden provocar un accidente, recuerda que es importante que mantengas ordenado el lugar en el que juegas.

Observa una vez más la lámina e identifica que reglas de seguridad siguen el niño y la niña que están jugando al avión. ¡Muy bien! el niño espera su turno para poder jugar, cuando participas en una actividad o un juego deberás esperar a que te toque tu turno de esa manera evitarás enojarte o lastimarte.

Algunas reglas más de seguridad que puedes seguir al juagar son:

Esperar a que te toque tu turno en actividades o juegos.

Compartir los materiales y juguetes con las demás niñas y niños.

Ahora pide al adulto que te acompañe que te lea algunas situaciones en las que niñas y niños como tú necesitan seguir reglas de seguridad.

Pablo es el hermano de Olivia y para jugar todo el tiempo quiere saltar sobre la cama, una vez se cayó y se golpeó la cabeza. Es importante que si tú ves que tu hermana o hermano comienzan a saltar en la cama le avises a un adulto, de esta forma podrás evitar un accidente.

Cuando Mario estaba en la escuela sus compañeros del salón corrían y se aventaban cuando la maestra no los veía.

Lorena tiene una prima que cuando visita a sus abuelitos no recoge los juguetes que utiliza, en una ocasión su abuelito se cayó y se lastimo el hombro.

Recuerda que cuando terminas de jugar es importante que guardes tus juguetes en su lugar, así evitarás tener un accidente y no poner en riesgo a los demás.

Con estas situaciones que acabas de conocer también puedes tener más reglas de seguridad.

Evita subirte a los muebles.

No juegues rudo con las niñas y los niños.

Guarda todos tus juguetes y materiales cuando termines de usarlos.

En el siguiente video observarás que opinan algunas niñas y niños sobre la importancia de seguir las reglas, pide a quien te acompañe que lo inicie en el minuto 7:50 y lo detenga en el minuto 9:53

“Creciendo Juntos – Importancia de seguir las reglas”

¿Qué te pareció el video?, ¿Te gustaron los comentarios de las niñas y los niños? Es muy importante que sigas las reglas, incluso si nadie te ve porque tú misma y tú mismo saben lo que está bien y lo que está mal.

Ahora conocerás el semáforo de prevención de riesgos al jugar, este semáforo te sirve para identificar algunas acciones que se hacen en los juegos y representan un riesgo para ti y para los demás.

El círculo rojo te indica Juego peligroso, amarillo alerta y verde seguro.

Observa en la siguiente imagen, cómo se comportan las niñas y los niños, y cómo juegan para que indiques que color de semáforo les corresponde.

¿Puedes identificar el riesgo en el que está la niña que quiere saltar la cuerda? Ella tiene una paleta en una mano y en la otra una botella ¿Qué color del semáforo le darías?

La niña está jugando cerca de la plancha que es un objeto peligroso, ¿Qué color del semáforo le pondrías?

Para terminar, observa la siguiente imagen en ella todos los niños atienden las reglas de seguridad cuando juegan en la escuela y nadie se pone en riesgo.

Observa la siguiente imagen

El Reto de Hoy: Ahora que conoces algunas reglas de seguridad no olvides ponerlas en práctica constantemente y compártelas con tu familia para evitar algún accidente. Así pasarás momentos de alegría y diversión.

Ingles

Palabras que riman

Aprendizaje esperado: Explora rimas o cuentos en verso.

Énfasis: Explora y escucha palabras que riman.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás rimas o cuentos en verso.

Explorarás y leerás en voz alta palabras que riman

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

Estos son los materiales que necesitamos

¿Qué hacemos?

Hi girls and boys, / Hola niñas y niños.

Are you taking care of you? Remember to keep in mind these recommendations. / ¿Te está cuidando? Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

Video recomendaciones.

¿Pusiste atención a las recomendaciones? es muy importante mantener una sana distancia, comer saludablemente, usar cubrebocas si vas a salir de casa, y lavarte las manos.

How are you? ¿Cómo estás? I am fine. Yo estoy bien.

Are you ready to learn new things? / ¿Estás lista o listo para aprender nuevas cosas? Great! / ¡Muy bien!

Your friend Nicolás wants to say hello to you. Tú amigo Nicolás quiere saludarte.

NICOLÁS:

Hello my friends! How are you? Today I am happy with my bat and my new hat. Oh, I just discovered the rhyme "bat" and "hat", because they end with the same sound. It is interesting for that reason that in this session you will learn words that rhyme while playing with my bat. See you later!

¡Hola, mis amigos! ¿Cómo estás? Hoy estoy feliz con mi bate y mi sombrero nuevo. Oh, acabo de descubrir la rima "bat" y "hat", porque terminan con el mismo sonido. Es interesante por eso que en esta sesión aprenderás palabras que riman mientras juego con mi bate ¡Hasta luego!

To help you understand this topic, watch and listen to the following story. / Para ayudarte a entender este tema observa y escucha el siguiente cuento.

Video:

Did you like the story? / ¿Te gusto el cuento?

Es muy gracioso como todos están sentados sobre algo.

Answer some questions, to help you remember look at the following illustrations. Let's see if you remember.

Responde a unas preguntas, para ayudarte a recordar observa las siguientes ilustraciones. Veamos si te acuerdas.

Where does Jochebed sit? / ¿Dónde se sienta Jocabed?

Jochebed sits on a bed / Jocabed se sienta en la cama.

What does the cat wear? / ¿Qué usa el gato?

The cat wears a hat. / El gato usa sombrero. ¡Muy bien! siguiente pregunta.

Where does the dog sit? / ¿Dónde se sienta el perro?

The dog sits on a log. / El perro se sienta en un tronco.

Where does the parrot sit? / ¿Dónde se sienta el loro?

The parrot sits on a carrot. El perico se sienta en una zanahoria.

Where does the hen sit? / ¿Dónde se sienta la gallina?

The hen sits on a pen. / La gallina se sienta en una pluma.

Where does the cat sit? / ¿Dónde se sienta el gato?

The cat sits on a mat. / El gato se sienta en un tapete.

Lo estás haciendo muy bien. En la siguiente actividad vas a descubrir algo muy divertido.

Look at these words. pay attention to the endings of each word, because they rhyme because they end with the same sound. / Mira estas palabras, observa atención a las terminaciones de cada palabra, debido a que riman porque terminan con el mismo sonido.

Look at the following cards to help you better understand the rhyming words: / Observa las siguientes tarjetas, para ayudarte entender mejor las palabras que riman:

Good work! ¡Buen trabajo! pronunciando las palabras.

Pronuncia las palabras y escríbelas en tu cuaderno.

Good work! ¡Buen trabajo!

Es interesante cómo las palabras suenan iguales, aunque no se escriban igual. En inglés las rimas funcionan porque las palabras tienen un sonido parecido al final.

Do you remember what Jochebed said to the cat at the end of the story? ¿Recuerdas lo que Jocabed le dijo al gato al final del cuento? Le dijo que hizo un gran trabajo.

Jochebed says to the cat. “Your work is done! Let’s have some fun!” / Jocabed le dice al gato. “¡Tu trabajo está hecho! ¡Vamos a divertirnos un poco!"

Qué te parece si observas una cápsula de la maestra Rosalía quien te contará un poco más de las rimas.

Capsula Rosalia

¡Muy bien! te estarás preguntando si, ¿Hay una recompensa por hacer bien el trabajo? Y si, siempre hay una recompensa por hacer bien el trabajo.

To celebrate the victory, Jochebed brings a magic box with illustrations and the names of her pets. With a surprise.

Para celebrar la victoria del gato, Jocabed trae una caja mágica con ilustraciones y los nombres de sus mascotas. Con una sorpresa.

You need to help her select the word that rhymes with the picture on each side of the box. / Necesitas ayudarla a seleccionar la palabra que rima con la imagen que se encuentra en cada lado de la caja.

Which word rhymes with cat/ dog/ parrot/ hen? / Qué palabra rima con: gato/ perro/ loro/ gallina?

dog – log

hen – pen

cat – hat

parrot – carrot

Excellent! ¡Excelente! Would you like to sing the rhymes? / ¿Te gustaría cantar las rimas? para ello escucha y observa el siguiente video para cantar las rimas.

Rhyming Words Song.

Did you like the song? Let´s review the rhyming words using these posters. ¿Te gustó la canción? vas a repasar las palabras que riman.

It's time for a new game, look at the set of images. / Es momento de un nuevo juego, observa el conjunto de imágenes.

Flip a coin and in the image that lands, you have to say the word that rhymes. / Lanza una moneda y en la imagen que aterrice, tienes que decir la palabra que rima.

Write the rhyming words you just learned in your notebook. / Escribe en tu cuaderno las palabras que riman que acaban de aprender.

Draw an image next to each word to remember what the word means. / Realiza un dibujo al lado de cada palabra para que recuerdes que significa cada una.

Now your friend Nicolás wrote something for you. Read what it has to tell you. / Ahora tu amigo Nicolás escribió algo para ti. Lee lo que tiene que decirte.

Nicolas:

With this English session now, I know that "bat" not only rhymes with "hat", but also with "cat" and "rat". I am so glad that I now know several words that rhyme. See you later, my friend!

Nicolás:

Con esta sesión de Ingles ahora sé que “bat” no solo rima con “hat”, también con “cat” y “rat”. Estoy tan contento de que ahora sé varias palabras que riman. ¡Hasta luego, mi amiga o amigo!

Last game, to play! / ¡Ultimo juego, a jugar!

Tienes las siguientes imágenes y vas a unir las palabras como estas explorando las rimas, pueden ser las mismas palabras, o también pueden ser las palabras que rimen con otras.

The English session is over / La sesión de ingles ha terminado.

Don’t forget to share what you learned with your parents and friends. / No olviden compartir lo que aprendieron con su familia y amigos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprendeencasa@nube.sep.gob.mx.

¡Buen trabajo!

