Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 30 de octubre

Mundo natural y social: A través del tiempo

Aprendizaje esperado: Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, usando diversas fuentes de información.

Énfasis: Cambios en costumbres y formas de vida.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy aprenderás acerca de las costumbres y formas de vida a lo largo del tiempo, también conocerás acerca de la vida de José Guadalupe Posada.

A lo largo de la vida han existido muchos cambios, seguramente tu abuelita o tu abuelito podrán contarte cómo era su vida cuando ellos eran niños.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabías que hay un juego muy divertido que se llama balero? ¿Lo conoces? ¿Alguna vez lo haz jugado? Seguramente tus abuelitos o bisabuelitos cuando eran niños lo jugaron.

El balero está hecho de madera en forma de barril, lo puedes encontrar en algunos mercados y tiendas donde venden artesanías, hoy día ya no se usa tanto como juguete, se juega tratando atrapar con el palo pequeño de madera el barril mientras da vuelta en el aire.

El abanico sirve para que te refresques en días calurosos, anteriormente las personas mayores lo utilizaban cuando iban a bailar danzón para no tener calor, están elaborados de distintos materiales como: madera, papel tela, plástico, o palma. Y tú ¿Qué usas cuando tienes mucho calor?

Ahora pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te canten la siguiente canción se llama “La rata vieja”.

Una rata vieja, que era planchadora por planchar su falda, se quemó la cola. Se puso pomada, se amarro un trapito y a la pobre rata le quedo un rabito. (Se repite una vez más).

Las muñecas de antes con las que jugaba tú abuelita se hacían de tela y no de plástico como las hacen ahora, se les conocía como muñecas de trapo, también había muñecas de porcelana.

Las fotografías las guardaban en un álbum de fotos, antes las fotografías eran en blanco y negro, tú ¿Dónde guardas tus fotografías?

José Guadalupe Posada fue un gran artista plástico, grabador, periodista gráfico, impresor e ilustrador, nació en Aguascalientes y sus calaveras han sido el personaje más célebre de su producción artística, la obra más famosa se llama la "Catrina”

Aprende en Casa 2: La Catrina.

En esa creación José Guadalupe Posada represento el rostro, el cuello y los hombros de la huesuda, la representó alegre y coqueta con un gran sombrero adornado con flores y plumas. Hoy en día es el principal personaje en la festividad del día de muertos, en los altares, reuniones y desfiles de esos días siempre está presente.

¿Sabías qué los días 1 y 2 de noviembre se conmemora en México a los muertos?

Uno de los juegos que también se jugaba hace muchos años eran las escondidillas, que te parece si las juegas. Necesitas dos o más personas, una niña o un niño se tapa los ojos y cuenta hasta 10. El resto de las niñas y niños se tiene que esconder; al terminar el conteo quien cuenta tiene que buscar a los jugadores.

¿Quieres conocer otros juegos? Se llama la “Gallinita ciega” pide al adulto que te acompañe que juegue contigo, también pueden hacerlo los demás integrantes de tu familia. Primero te tienen que tapar los ojos y con solo escuchar su voz deberás encontrar a los demás jugadores.

Ahora observarás a algunas niñas y niños que entrevistaron a sus abuelitos para conocer las cosas que hacían antes.

Para terminar mientras escuchas la siguiente canción que se llama “Naranja dulce” observa algunas imágenes antiguas.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-aVpn8GMKYB-Naranjadulce.mp3

Aprende en Casa 2: Imágenes antiguas.

El Reto de Hoy: Si tienes la fortuna de tener a tu abuelita y abuelito platica con ella o él para que conozcas cómo era su vida cuando eran niños, seguramente te sorprenderás.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Inglés: Acciones en el salón de clases

Aprendizaje esperado: Participa en la elaboración de señalamientos para el salón.

Énfasis: Identifica señalamientos para el salón y su uso.

¿Qué vamos a aprender?: Identificarás y elaborarás señalamientos para el salón y su uso.

Hello! Good morning! Good afternoon! ¡Hola!, ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! How are you today? ¿Cómo estás en este día?

¿Estas preparado para saber qué vas a aprender? Great! ¡Muy bien! Pero primero vas a revisar. But first we are going to check: Today is… No te preocupes si no sabes. Let’s see the days of the week. Veamos los días de la semana.

Aprende en Casa 2: Días de la semana.

¿Qué hacemos?: Conoce algunas indicaciones en el salón de clases. Los materiales que necesitas son:

Aprende en Casa 2: Materiales.

Recuerda tenerlos a la mano para hacer tus anotaciones durante la clase.

Actividad 1

Ok, let’s continue. Continuemos. A continuación, lee un cuento. Debes poner atención a las instrucciones que se emplean en el salón de clases durante el cuento, recuerda las más que puedas.

Aprende en Casa 2: Actividad uno.

Did you like the story? ¿Te gustó el cuento de Teddy bear y Teacher bear? ¿Recuerdas las indicaciones que se usan en el salón de clases?

La maestra le dijo al osito que pasara al salón, le pidió abrir su libro, escribir con la crayola su nombre y cerrar el libro. ¿Cómo se dice, abrir el libro, sentarse o tomar una crayola? Do you remember? ¿Sí recuerdas?

Let’s check it now. Vamos a revisarlo, pero con otras imágenes…

Aprende en Casa 2: Inglés.

Actividad 2

Es momento de relajarte un poco y ponerte a cantar con "¡Stand up! Canta y juega". Primero prueba:

Open shut them. Open shut them

Open shut them. Open shut them

Open shut them. Open shut them

give a little clap, clap,clap … Open shut them

Open shut them

Open shut them

give me (sit down) singing a capella. Y tú tienes que representar lo que se te pide.

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give a little snap, snap,snap …

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give me: come in

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give a little stomp, stomp, stomp …

Open shut them give me: close your book.

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give a little Kiss, Kiss, kiss …

Open shut them give me: take a crayon

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give a little fly, fly, fly …

Open shut them give me: stand up

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give a little snap, snap,snap

Open shut them

Open shut them

Open shut them

give me: open your book

Actividad 3

Y ¿qué tal eres para atinarle a los tiros?. Ok. Pues vas a jugar que le tienes que atinar a la caja que contenga la instrucción del salón de clases correcta. Example: I'm going to say one phrase, voy a decir una frase y tienes que fijarte qué caja es la correcta para que lances la pelotita y caiga adentro.

Where’s “Sit down”? Identifica y lanza la pelotita donde se encuentre este visual.

Where’s “open your book”? Identifica y lanza la pelotita donde se encuentre este visual.

Where’s “come in”? Identificar y lanzar la pelotita donde se encuentre este visual.

Puedes realizar este ejercicio con alguien de tu familia; si tienes cajas, canastas y forma pelotitas con periódico. Pueden dibujar las instrucciones del salón de clases, después identificarlas y atinarle.

Realiza otro ejercicio. Vas a unir la imagen con el nombre correcto. Tienes que poner atención para que puedas recordar con cual lo vas a unir.

Aprende en Casa 2: Actividad tres.

Sigue repasando en casa.

Good bye, see you later, bye!!!

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprendeencasa@nube.sep.gob.mx

