Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 30 de noviembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este lunes 30 de noviembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este miércoles.

Valores: ¿Juegas con nosotros?

Aprendizaje esperado: Convive, juega y trabaja con distintos compañeros. Propone acuerdos para la convivencia, el juego o el trabajo, explica su utilidad y actúa con apego a ellos.

Énfasis: La necesidad de establecer relaciones positivas para el juego y el aprendizaje.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás la importancia de establecer relaciones positivas de convivencia para juagar y aprender.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Pide al adulto que te acompañe que te lea el siguiente cuento que se llama “Grandes amigos” de Linda Sarah y Benji Davies.

Aprende en Casa 2: Grandes amigos.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-KhwQP8ae0v-DocumentodeAcrobat.pdf

¿Qué te pareció el cuento? ¿Alguna vez has sentido o vivido lo que siente Birt? ¿En qué momento te ha sucedido?

En estos días que has estado en casa, ¿Te has sentido sola o solo porque extrañas a tu mejor amiga o amigo? ¿Te da miedo perder a tu mejor amiga o a tu mejor amigo por qué no los has visto?

Para que no te sientas triste jugarás un juego llamado “Stop” para jugarlo es necesario que lo hagas con 2 personas más.

En un círculo que puedes dibujar en el suelo o en una hoja de papel con ayuda del adulto que te acompañe escribirán el nombre de algunos países, cada uno de los jugadores tendrá que escoger el nombre del país quemas le guste, el jugador que comienza el juego tendrá que decir “Declaro mi sincera amistad a…. y mencionará el país que haya elegido los demás jugadores deberán salir corriendo y cuando el jugador diga la palabra “Stop” los demás se detienen y tendrá que decir a que distancia se encuentra, por ejemplo: Estoy a dos pasos largos, un brinco y un paso de pollito de…. Y mencionara el país al que le haya declarado su amistad.

Aprende en Casa 2: Stop.

Es muy divertido que compartas los juegos con alguien más, esto hace que sea más divertido y dinámico.

¿Recuerdas que pasó con Birt y su amigo cuando llegó el niño nuevo? Birt miraba por la ventana porque no quería convivir con el otro niño, Birt tenía ganas de jugar y no jugaba porque no aceptaba al niño nuevo. Hasta que se atrevió a jugar y convivir con él.

Es muy importante que te des la oportunidad de jugar con más personas, así aprenderás a convivir y puedes ganar otra amiga o amigo.

Ahora jugarás el juego “Ponte en lugar de” para ello necesitarás unas tarjetas blancas y un reloj. Tendrás 1 minuto para representar a la persona que diga la tarjeta, pide al adulto que te acompañe que te lea algunas preguntas y tú responderás como si fueras la persona de la tarjeta.

¿Qué sientes cuando algunas de tus amigas o amigos no quieren jugar contigo? ¿Te sientes triste, contenta o contento? ¿Cómo convencerías a tu amiga o amigo para que juegue contigo? ¿Qué sientes si tu mejor amiga o amigo se está alejando de ti? ¿Te sientes preocupada o preocupado? ¿Qué te gustaría decirle para que juegue contigo?

¿Qué sientes cuando tú mejor amiga o amigo te invita a jugar? ¿Te emociona o desanima? ¿Por qué te sientes así?

¿Has tenido algún problema con alguna amiga o amigo porque has intentado hacer un amigo más? si es así, ¿Qué te parece si le regalas la lectura de un poema de Francisco Hinojosa que habla sobre la amistad?

Amistad

Eres mi amigo

y yo estoy contigo.

Eres mi abrigo

y yo te sigo.

Porque eres mi amigo

y siempre te miro.

Para terminar, no olvides registrar en tu fichero el cuento de hoy que se llama Grandes amigos” de Linda Sarah y Benji Davies.

El Reto de Hoy: Respeta las reglas de diversas situaciones para que tengas una sana convivencia.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Artes: Mezcla de colores

Aprendizaje esperado en Aprende en Casa II: Combina colores para obtener nuevas tonalidades.

Énfasis: Obtener colores de elementos naturales.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy realizarás actividades divertidas mezclando colores.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Para realizar esta actividad será necesario que utilices un delantal o una bata para proteger tu ropa, y los siguientes materiales:

Betabel. Una flor rosa. Un carbón o la ceniza de una tortilla quemada. Pasto machacado. 2 pinceles. Un lienzo de papel.

Si no los tienes en casa no te preocupes para crear tu obra de arte puedes utilizar elementos naturales que tengas a la mano y puedes combinarlos como quieras no olvides que siempre deberás estar acompañado de un adulto.

¡Estás lista! ¡Estás Listo! En el lienzo de papel puedes dibujar con la ceniza de tortilla unas nubes grises que indiquen que está apunto de llover.

Con el pasto machacado puedes dibujar un jardín y las flores las puedes pintar con un poco de agua y betabel.

¿Sabías que los pintores utilizan pinturas de todo tipo para hacer sus creaciones artísticas? Cuando no tienen los colores que ellos necesitan experimentan con los colores y tú también puedes hacerlo.

Para comenzar necesitarás tiras de papel y 3 vasos, uno con color amarillo, otro con color rojo y el último vaso no tendrá color.

Coloca la punta de unas tiras de papel en los vasos con colores él rojo a la izquierda y el amarillo a la derecha y el otro extremo de las tiras en el vaso que no tiene color que estará colocado en medio de los otros vasos para que observes que color se produce.

¿Qué color piensas que se forme al combinar el amarillo con el rojo? ¡Muy bien se produce el color anaranjado! Ahora vas a cambiar los colores de los vasos, serán azul y amarillo y repetirás el mismo procedimiento.

¿Qué color piensas que se formara combinando el color azul y el color amarillo? Recuerda que esta combinación ya la hiciste. ¡Excelente se forma el color verde!

Ahora realizarás una última combinación, mezclaras el color rojo con el color azul, ¿Qué color imaginas que saldrá? ¡Muy bien se forma el color violeta!

Con los colores que acabas de obtener pinta un árbol como este en blanco y negro y déjalo de muchos colores como el que tienes de ejemplo.

Aprende en Casa 2: Árboles.

Ahora crearas tu propia obra de arte, observa muy bien la siguiente pintura se llama “En la noche estrellada” su autor es el artista Vincent Van Gogh.

Aprende en Casa 2: “En la noche estrellada” de Vincent Van Gogh.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/K3LAM.htm#page/22

Observa que colores la componen, existen muchos tonos de azul, verde y amarillo, para hacerlos parecidos a los de la pintura puedes mezclarlos.

Con ayuda del adulto que te acompañe en casa Intenta recrear esta pintura combinando los colores azul claro, verde claro, blanco, amarillo y negro, descubre que otros colores puedes crear al mezclarlos.

Recuerda que el arte va más allá de solo dibujar con colores, puedes experimentar con elementos de la naturaleza utilizar diferentes técnicas y mezclar muchos colores para que obtengas diferentes tonalidades.

El Reto de Hoy: En casa hecha a volar tu imaginación y has tus propias creaciones con diferentes materiales. Combina colores y observa que tonalidades surgen de tus combinaciones, seguramente te divertirás.

