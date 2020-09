Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 28 de septiembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este lunes 28 de septiembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este lunes en Aprende en Casa.

Mundo natural y social: ¡Aprende a estar limpio!

Aprendizaje esperado: Realiza por sí mismo acciones de cuidado personal, se hace cargo de sus pertenencias y respeta las de los demás.

Énfasis: Cuidado personal.

¿Qué vamos a aprender? Aprenderás la importancia de asearte y tener buenos hábitos de higiene adecuados.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos? Observarás con atención el siguiente cuento, en el podrás ver porqué es bueno tener hábitos de higiene adecuados.

“Mugrosaurio| cuento de Pavel Brito”

¿Qué te pareció el cuento, te gustó? Como escuchaste a mugrosaurio no le gustaba bañarse, no se lavaba los dientes, tampoco se cortaba las pezuñas, tenía el cabello graso, no se peinaba y tenía lagañas en sus ojos.

Recuerda que es muy importante siempre estar limpio porque de esta forma ayudas a tu cuerpo a eliminar los gérmenes que pueden enfermarte.

Los gérmenes son unos organismos muy chiquitos, que no puedes ver, pero ellos pueden provocarte enfermedades.

Es importante que aprendas que los siguientes hábitos son necesarios para cuidar tu higiene.

Uno de los hábitos más importantes que debes seguir es bañarte con agua y jabón todos los días.

El baño.

Para mantener tus dientes sanos y un aliento agradable, tienes que cepillarte los dientes tres veces al día después de cada alimento, la forma correcta de hacerlo es la siguiente:

Tus dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los dientes de abajo debes cepillarlos hacia arriba, para limpiar tus muelas movimientos circulares debes hacer.

Cepillado de dientes.

Recuerda también que el cuidado de tus uñas es importante en tu cuidado personal, por eso siempre tienes que tenerlas limpias y cortas, pide a mamá, papá o a algún adulto de tu familia que te ayuden cuando necesites cortarlas.

Cuidado personal.

Es muy importante que sepas que estos son hábitos de higiene y poco a poco tienes que aprender a hacerlos tu sola o tu solo, intentalo varias veces y no te des por vencido, mamá o papá pueden apoyarte hasta que lo logres.

El Reto de Hoy: Pregunta a mamá, papá, o al adulto que te acompañe cuáles son los objetos que necesitas para bañarte, lavarte los dientes, cortarte las uñas y para peinarte.

Artes: Así se escucha

Aprendizaje esperado: Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten.

Énfasis: Identificar fuentes sonoras.

¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a escuchar con atención, identificando las fuentes sonoras.

Para lograrlo necesitarás poner tu sentido del oído muy atento.

Pide a tu mamá, papá, o a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos? Observarás el siguiente video, presta mucha atención para reconocer los sonidos, escucha en silencio.

“Las fuentes Sonoras (Percepción Auditiva). Artes en preescolar”

Después de haber escuchado los sonidos puedes recordar ¿cuáles fueron?

Una fuente sonora es todo objeto que produce un sonido al vibrar.

Existen fuentes sonoras naturales, como por ejemplo tu corazón, cuando late produce una vibración y por lo tanto un sonido.

Sonido del corazón.

También hay fuentes sonoras creadas, cuando tocas un tambor el golpe produce una vibración y hace el sonido que escuchas.

Golpe de tambor.

Si tienes tu libro Mi álbum de preescolar 2do grado pág. 29 “¿Cómo suena? Intenta imitar con tu voz cada una de las imágenes que se muestran.

Imitar la voz de casa imegen.

Por último en el siguiente video escucharás algunos sonidos que hay en una granja. “Así suena … la granja”

El Reto de Hoy: Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe, que te ayuden a investigar tres sonidos diferentes que haya en la noche, e identifica la fuente sonora de dónde viene.