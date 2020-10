Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 26 de octubre

Preescolar: Actividades SEP

Valores: Causas y consecuencias

Aprendizaje esperado: Habla de sus conductas y de las de otros, y explica las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse con otros.

Énfasis: Reconoce sus conductas y las consecuencias de éstas.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a identificar tus conductas y sus consecuencias.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabías que? una consecuencia es algo que sucede como causa de un evento, un acto o un hecho previo, es muy importante que reconozcas las consecuencias de tus comportamientos.

¿Alguna vez te has enojado con tu hermanita o hermanito porque te rompieron tu juguete favorito? ¿Cómo lo resolviste? seguramente te enojaste mucho, y quisiste pegarle, pegar nuca es una buena solución, cuando te rompan alguno de tus juguetes favoritos, mantén la calma, respira y traten de arreglar juntos el juguete, esta actividad les puede resultar muy divertida.

Igualmente, si estás jugando con alguna amiga o amigo y sin querer te lastiman, no te enojes, también mantén la calma y escucha con atención lo que tiene que decirte y juntos acuerden de qué manera pueden hacer lo posible para que no vuelva a suceder, recuerda que escuchar el punto de vista del otro es importante.

No olvides compartir tus juguetes, recuerda que cuando lo haces puedes divertirte más y te sentirás mejor.

Escucha, disfruta y baila la siguiente canción se llama “Causas y consecuencias”.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-04C13xJWaj-CancinCausasyConsecuencias.mp3

Ahora observarás algunas imágenes que se mencionan en esta interesante canción.

Aprende en Casa: Causas y consecuencias.

Como escuchaste en la canción, antes de que sucedan las cosas encuentras las causas y cuando suceden encuentras las consecuencias, tienes que pensar muy bien lo que haces por que tus decisiones seguramente tendrán consecuencias.

Pide a mamá, papá o adulto que te acompaña que te lean el siguiente cuento, se llama “Fernando Furioso” de Hiawyn Oram, escucha con atención para que al terminar puedas responder algunas preguntas.

Aprende en Casa: Fernando el Furioso.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202010/202010-RSC-fut4km0IiD-Fernando_Furioso.pdf

¿Por qué Fernando estaba tan furioso? ¿Crees que es buena idea quedarte despierta o despierto hasta muy tarde? ¿Qué hubiera pasado si Fernando se hubiera dormido cuando su mamá se lo dijo? ¿Qué harías para calmar a Fernando? recuerda que cuando te desvelas no solo estarás cansado si no que te encontraras de mal humor y te enojaras fácilmente, cuando te enojas, ¿Qué haces?

¿Qué te parece si pones una cuerda en el piso y realizas el siguiente juego? en este juego no sé trata de ganar si no de que reflexiones sobre tus acciones, si no tienes la cuerda no te preocupes puedes hacerlo realizando un salto hacia adelante o hacia atrás.

¿Qué harías si tu hermana, tu hermano o un amigo te piden que le prestes tu juguete favorito? da un salto hacia adelante si se lo prestas o da un salto para atrás si no se lo prestas.

Quieres jugar con tu mejor amiga y otra niña está jugando con ella, tú ¿Qué haces? da un salto hacia adelante si juegas con ellas o da un salto hacia atrás si te enojas con tu amiga porque está jugando con alguien más.

Te das cuenta de que alguien lastimo a una compañera o a un compañero, ¿Qué haces? da un salto hacia adelante si te quedas callada o callado, o da un salto para atrás si le avisas a un adulto.

Quieres utilizar un juguete que alguien más está utilizando, ¿Tú que haces? da un salto hacia adelante si esperas tu turno o da un salto para atrás si le arrebatas el juguete.

Platica con el adulto que te acompaña porque tomaste diferentes decisiones.

Esperar tu turno para juagar puede ser complicado porque quieres jugar en ese momento, en el siguiente video observarás algunas cosas que puedes hacer mientras llega tu turno de utilizar los juguetes, pide al adulto que te acompañe que lo inicie en el segundo 0:20 y lo detenga en el minuto 4:15

“Listos a jugar: Esperar jugando”

Si cuentas con tu cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar puedes consultar de la página 26 a la página 33, ahí encontrarás más información relacionada con el tema que revisaste hoy.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533089/PREESCOLAR_Cuaderno_PNCE_2019.pdf

El Reto de Hoy: Pide a mamá o a papá que te ayuden a reflexionar sobre la importancia de las consecuencias que tienen tus acciones, seguramente te parecerá interesante.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Artes: Con mi cuerpo lo digo

prendizaje esperado: Comunica emociones mediante la expresión corporal.

Énfasis: Expresión corporal.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás varias formas de expresarte a través de tu cuerpo.

Todos tenemos diferentes formas de expresar con el cuerpo emociones, dolores, estados de ánimo y opiniones.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabes que es un mimo? un mimo es una persona que se expresa solo con movimientos y gestos de su cuerpo.

Aprende en Casa: Mimos.

Pide a quién te acompaña que juegue contigo y expresen juntos con su cuerpo las siguientes emociones.

Expresión de asco.

Expresión de un grito.

Expresión de miedo.

Expresión de alegría.

Expresión de susto.

Expresión de sorpresa.

Expresión de enojo.

Expresión de vergüenza.

Expresión de travesura.

Observa el siguiente video con mucha atención, en él se cuenta una interesante historia a través de la expresión corporal.

“Una historia entre manos”

¿Te gustó el video? ¿Qué partes del cuerpo movió la artista para representar la historia? ¿Los movimientos de su cuerpo te ayudaron a imaginar la historia? ¿Qué parte de su cuerpo fue la que más puso en movimiento? ¿Cómo era la expresión de su cara?

Ahora que te parece si hacemos un juego con una pelota imaginaria, ¿Qué acciones te imaginas que le gustaría hacer a una pelota? ¿Qué cara imaginas que podría poner una pelota traviesa? para comenzar el juego deberás cubrirte los ojos y contar hasta 5 para que des tiempo de que la pelota se esconda.

¡Lista, listo! hay que buscarla, cuando la encuentres lánzala hacia arriba y cáchala, cuando baje, ahora colócala entre tus piernas y camina como si fueras un pingüino, ahora pon la pelota debajo de tu axila y aletea como si fueras un pollo.

Observa los siguientes videos de niñas y niños como tú, donde cada uno de ellos con expresiones corporales comunican una anécdota.

Mia juega futbol con mímica

Illariq, se asusta

Leonardo Comer algo que le agrada y algo que le disgusta

Si tienes tu libro Mi álbum preescolar segundo grado pág. 15 ¿Y los ratones? escoge 3 ratones, obsérvalos y trata de imitarlos, pide a mamá o papá que traten de adivinar qué expresión y emoción estas representando.

Aprende en Casa: ¿Y los ratones?

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que te ayuden a realizar diferentes expresiones corporales seguramente te divertirás.