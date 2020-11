Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 23 de noviembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este lunes 23 de noviembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este lunes.

Valores: Para sentirme mejor

Aprendizaje esperado: Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, tristeza, miedo, enojo y expresa lo que siente.

Énfasis: Reconoce distintas situaciones que lo hacen sentir bien (y qué hace para sentirse bien).

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a reconocer las situaciones que te hacen sentir bien.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Durante este tiempo que has pasado en casa ¿Te has sentido sola o solo, extrañas a tu familia?, ¿Esto no te ha hecho sentirte bien? Es normal que por la situación que estamos viviendo te sientas a veces un poco triste.

Para no sentirte así puedes hacer cosas que te gusten, por ejemplo, si extrañas alguien de tu familia o a una amiga o un amigo puedes llamarles por teléfono, si te sientes nerviosa o nervioso puedes respirar profundo y si estás triste puedes dibujar o escuchar música.

¿Recuerdas la silueta de la felicidad o el cofre de la alegría? Esos juegos te permitieron saber que te hace feliz e identificar en que parte de tu cuerpo sientes la alegría.

Para que te sientas mejor jugarás un juego que se llama “Informe meteorológico de los sentimientos” este juego te puede ayudar a identificar lo que sientes.

El juego consiste en que identifiques tus sentimientos a través de algunas condiciones del tiempo.

Aprende en Casa 2: Sentimientos a través de imágenes.

¿Alguna vez has sentido que no puedes identificar cómo te sientes?

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean el siguiente cuento ¿Cómo te sientes? De Anthony Browne, observa muy bien las imágenes para que puedas identificar cómo te sientes.

Aprende en Casa 2: Anthony Browne.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-LxDtBs5hzr-Cmo_te_sientes.pdf

¿Te sientes identificada o identificado con lo que siente el personaje del cuento? Con las imágenes que observaste en el cuento puedes hacer tu propio informe meteorológico. ¿Cómo te sientes el día de hoy?, ¿Tú estado de ánimo esta soleado o nublado?, ¿Está despejado?

Ahora observa el siguiente video, en el encontrarás algunas ideas para que cuando te sientas triste, enojada o enojado cambie tu estado de ánimo, pide al adulto que te acompañe que lo inicie en el segundo 0:19 y lo detenga en el minuto 4:40

“Listos a jugar: Tres tristes monstruos”

¿Qué te parecieron las ideas? Si te gustaron intenta realizarlas en casa veras que te sentirás mejor. Si extrañas a tus familiares o a un amigo algo que también puedes hacer es llamarles por teléfono pide a mamá o papá que te ayuden a hacerlo, seguramente te hará sentir mejor escucharlos.

Escucha lo que algunas niñas y niños como tú hacen cuando se sienten tristes o aburridos y lo que los hace sentirse bien.

Samara https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-hkf30zvR2y-ChisteSamara.mp4

Emiliano https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202011/202011-RSC-rhKzmnXNvJ-Emiliano_Bailo.mp4

Audio Peluche:

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-u6SKpoouxr-Illariq_Peluche.m4a

Para que no estés triste ni aburrida o aburrido escucha y baila la siguiente canción se llama “Todo el mundo está feliz” ¿La recuerdas?

Audio: Todo el Mundo Está Feliz.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-3LU1YHJYc7-Todoelmundoestfeliz.mp3

Recuerda que pequeñas acciones te pueden llevar a un estado de ánimo de mayor bienestar, y no olvides seguir las recomendaciones que viste hoy cuando te sientas triste. ¿En casa tu qué haces para sentirte mejor?

Para terminar, no olvides registrar en tu fichero el cuento de hoy que se llama “¿Cómo te sientes?” de Anthony Browne.

El Reto de Hoy: Platica con mamá o a papá tus emociones y de cómo te sientes e inventa nuevas actividades para sentirte mejor cuando estés triste, enojada o enojado.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Arte: Juguemos con títeres

Aprendizaje esperado: Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Énfasis: Títeres.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy aprenderás acerca de los títeres.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabes qué son los títeres?, ¿Te gustan? Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos, varillas o directamente con la mano de un titiritero y se usa para representaciones teatrales infantiles o populares.

Aprende en Casa 2: Títeres.

Los títeres pueden ser fabricados con diferentes materiales como tela, madera o cualquier otro material. Ahora conocerás a una titiritera, se llama Raquel Bárcena quien nos platica lo siguiente:

Hola soy Raquel Bárcenas, soy Maestra y también soy titiritera, me gustan mucho los títeres porque son muy antiguos y a través de ellos podemos usar nuestra imaginación para viajar, para conocer y para comunicarnos con los demás. Los títeres nos permiten conocer a otros pueblos, a otras personas y viajar con ellos a lugares que son realmente maravillosos.

Los títeres son de muchas técnicas, por ejemplo: Este es un títere de varilla puede girar, puede sentarse, puede mover sus pies, puede mirarlos.

Aprende en Casa 2: Títere de varilla.

Tengo otros títeres también, muy pero, muy hermosos que les quiero mostrar, como ya les decía, los títeres son tan antiguos como la humanidad, por ejemplo, en nuestro país hay títeres prehispánicos que son figuras de arcilla articuladas.

Aprende en Casa 2: Títere, muñeco de arcilla.

Los pueden encontrar en distintos museos regionales de nuestro país y en todos los países del mundo han aparecido siempre los títeres, por ejemplo, esta marioneta que es de la isla de Java, es hermosa es esta marioneta, tiene en su tocado un ornamento y tiene una máscara sobre su cara, tiene una máscara y todos sus movimientos son muy estéticos, y tienen que ver con las formas de danzar de esta cultura las culturas aparecen.

Aprende en Casa 2: Títere, marioneta de Java.

Los títeres a mí me gustan mucho, mucho, mucho, el arte de los títeres me apasiona porque a través del arte de los títeres, he podido viajar, he podido conocer a otras personas y podido compartir toda la riqueza que tiene nuestro país, porque en todas las regiones de México hay titiriteros que se dedican a poner obras de teatro para los niños, para los jóvenes, para los adultos, el teatro de títeres es para todo el público.

A lo largo de la historia de la literatura siempre han aparecido los títeres, voy a mostrar este personaje “Vale Coyote” es un personaje emblemático de la compañía de títeres Rosete Aranda de Huamantla Tlaxcala, por eso ahí se encuentra el museo Nacional del Títere, es un personaje que ha viajado también por todas las regiones es muy famoso, lo conocen en todo México y en otros lugares de nuestro planeta.

Aprende en Casa 2: Títere Vale Coyote.

También les voy a mostrar otro títere, que también quiero mucho, porque es un niño, un niño como tú, se llama Nicolás, este títere se maneja con un comando que tiene atrás en la cabeza y otros comandos que tienen los brazos para poder saltar, sentarse, y también cuando tiene sueño, pues le gusta que lo arrullen, entonces Nicolás cuando es de noche se duerme y le pide a su mamá que le canté “¡A la rorro niño, A la rorro …”

¡Hasta pronto!

Aprende en Casa 2: Títere a la rorro.

¿Te gusto? Si tienes algún títere en casa que te parece si para que comiences a manejarlo cantas la siguiente canción se llama “Cucú cantaba la rana” ¿La recuerdas?

AUDIO: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-qUDIOp8CoU-Cuc.mp3

Cucú cataba la rana,

Cucú debajo del agua,

Cucú pasó un caballero,

Cucú de capa y sombrero.

En la siguiente cápsula descubrirás como es que trabaja un equipo de titiriteros quienes les dan vida a muchos personajes.

VIDEO: Cápsula Carola. Cómo se hace

A continuación, encontrarás algunas situaciones con diferentes emociones que podrás representar con un títere, puedes representarla dramáticamente, con tristeza o con enojo ¡Mi mamá compró poca leche! También puedes hacerlo con felicidad interpretando la situación ¡Esta flor huele mucho!

Ahora observarás la siguiente historia en ella descubrirás que le sucede al ratón que comía gatos, pide al adulto que te acompañe que lo inicie en el segundo 0:23

“Vitamina Sé. Cápsula 47 El ratón que comía gatos”

Un títere puedes usarlo para representar diferentes situaciones de la vida cotidiana, expresar tus sentimientos, historias que leas en cuentos, en fábulas o algo que imagines.

Te puede interesar: Aprende en Casa 2 SEP: Estos son los horarios de clase del 23 al 27 de noviembre

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que te ayuden a elaborar un títere con materiales reciclables que tengas en casa, pueden investigar en Internet como hacerlo, ¿Cómo le darías vida?, ¿Cómo hablaría?, ¿Qué voz tendría?, ¿Qué diría? seguramente te divertirás.

