Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 21 de octubre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este miércoles 21 de octubre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este miércoles.

Lenguaje: A mí, una vez…

Aprendizaje esperado: Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona con experiencias propias o algo que no conocía.

Énfasis: Relaciona ideas de cuentos con experiencias propias.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a narrar anécdotas que te han sucedido a partir de lo que escuchas en un cuento.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Escucha y Disfruta el siguiente cuento, deberás de estar muy atenta y muy atento de los distintos sonidos que escuches por que los necesitaras para desarrollar las actividades del día de hoy, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lo inicie en el segundo 0:10 y lo termine en el minuto 3:56

“ Suena México – UNAM Global” de Annuska Angulo

¿Te gustó el cuento?, ¿Qué te pareció?, ¿Qué sonidos y pregones lograste escuchar que también se dicen por tu casa?

En nuestro país la venta de productos con pregones y sones son parte de nuestras tradiciones, algunos de ellos son diferentes de un lugar a otro del país.

Observa a niñas y niños como tú diciendo pregones que escuchan en su localidad, trata de identificar si en tu localidad se usa el mismo o es diferente.

Dereck Ropavejero

Leonardo Tamalero

Franco Globero

Ahora pide al adulto que te acompaña que te lea el siguiente cuento, se llama ¡Caperucita Roja!

Aprende en Casa 2: cuento de Caperucita Roja.

Había una vez una niña muy linda que vivía en el bosque con su mamá. Ella le había hecho una capa roja para cubrirse del frío y del viento. A la niña le gustaba tanto la capuchita que la llevaba puesta a todas partes, por eso la llamaban Caperucita Roja.

Su abuelita, que vivía al otro lado del bosque, se puso malita un día y su mamá le pidió a Caperucita que le llevara unas galletas. Querida hijita lleva estas galletitas a la abuelita y sobre todo, no te apartes del camino, ya que en el bosque hay lobos y es muy peligroso le dijo. Caperucita recogió la canasta con las galletas y se puso en camino.

Caperucita tenía que atravesar el bosque para llegar a la casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque ahí siempre se encontraba con sus amigos: los pájaros, las ardillas, los conejos y los saltamontes.

Pero ¡Qué sorpresa! Un lobo apareció delante de ella. El lobo era, muy, muy grande y con voz ronca y temible le preguntó: Caperucita, Caperucita ¿a dónde vas tú tan bonita? a casa de mi abuelita le respondió Caperucita, te reto a una carrera le dijo el lobo a ver quién llega primero a casa de tu abuelita. Te daré ventaja, yo iré por el camino más largo, tú puedes tomar este atajo, de acuerdo dijo Caperucita sin saber que el atajo era en realidad el camino más largo.

Caperucita atravesó el bosque, no haciendo caso a su mamá y se entretuvo recogiendo flores. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de las galletas pensó Caperucita.

Mientras tanto el lobo aprovechó y se fue muy rápido a casa de la abuelita.

Caperucita llegó contenta a la casa de la abuelita y al ver la puerta abierta, entró y se acercó a la cama. Sorprendida, vio que su abuelita estaba bastante cambiada, Abuelita, abuelita ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, Dijo el lobo, imitando la voz de la abuela, abuelita, abuelita ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor Siguió diciendo el lobo.

Abuelita, abuelita ¡Qué dientes tan grandes tienes! Son para… ¡Comerte mejor! El lobo salió de la cama dando un salto y Caperucita comenzó a correr por la habitación gritando desesperada.

Mientras tanto, un cazador que en ese momento pasaba por ahí, escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda y salvó a caperucita y su abuelita.

Caperucita y su abuelita no sufrieron más que un gran susto y Caperucita aprendió la lección. Prometió a su abuelita no apartarse nunca del camino, como le prometió a su mamá, y no hablar con ningún desconocido que se encontrara.

A partir de este cuento narra a mamá o papá alguna historia similar que te haya sucedido.

El Reto de Hoy: Platica con mamá o a papá si recuerdas alguna historia que hayas vivido después de haber escuchado un cuento, no olvides contarles todo lo que recuerdes que haya sucedido, seguramente les parecerá interesante

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Deportes: En mi tribu

Aprendizaje esperado: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que implican organización espacio- temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación.

Énfasis: Descubre diversas formas de expresión a través del movimiento, percibiendo aspectos relacionados con su entorno del juego mejorando su bagaje motor.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a mover tu cuerpo de diferentes formas para expresarte realizando diferentes juegos.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Te has dado cuenta que el clima y los sonidos pueden hacer que tu cuerpo se sienta diferente? Cuando escuchas un ruido muy fuerte como un rayo tu cuerpo se estremece, cuando hace mucho frio no quieres moverte y solo quieres estar en tu cama y tomar una bebida caliente o cuando el cielo está azul y el sol está brillando te sientes feliz y te dan ganas de salir a jugar.

Hoy realizarás una actividad muy divertida en la que usarás tu imaginación y harás movimientos increíbles con tu cuerpo, pero antes de ello pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean la siguiente historia, ¿Estás lista? ¿Estás listo? Pon mucha atención.

Cuentan las lenguas sabias, que hace mucho, mucho tiempo, existía, una tribu muy especial llamada Kutumba. Los habitantes de Kutumba, se dedicaban a cazar, y a recolectar los frutos del campo. También tejían, pintaban y hacían figuras de barro.

Pero había algo que a los habitantes de Kutumba les hacía diferentes: ¿Quieres saber qué era?

Mi abuelo me contó que a su vez su abuelo le contó a él, que esta tribu era especial porque en el mes de octubre durante un largo día, los habitantes de Kutumba se pintaban las caras.

Organizaban diferentes actividades y juegos en los que todos participaban e invitaban a los habitantes de tribus vecinas a jugar con ellos. Durante estos juegos no existían peleas y todos eran muy amigos.

Los juegos que realizaban eran, sobre todo, juegos de malabares y destrezas. Así demostraban su técnica sobre el manejo de los diferentes instrumentos de caza.

Para terminar el día, los habitantes de la tribu realizaban una danza alrededor de una fogata para celebrar el gran día que habían pasado.

Ahora en casa en compañía de un adulto realizarás los malabares que hacían la tribu. Para el trabajo del día de hoy necesitaras algunos materiales, los cuales seguramente tienes en casa:

Peluches o muñecos.

Rollo.

Vasos de plástico o de cartón.

Aro.

2 globos.

1 pelota.

Recuerda usar ropa cómoda para realizar las actividades y que el lugar donde practiques esté libre de objetos que puedan caer y lastimarte.

El primer malabar se llamaba “Lanzu, lanzu” y consistía en hacer pasar un objeto por un aro, para ello lanza un peluche el cual deberá pasar por el centro del aro.

También hacían el malabar llamado “una paté”, se trataba de patear un objeto con un pie y tirar una torre, has una torre con los vasos de plástico o cartón e intenta tirarla con un solo pie.

El malabar “palmas” se hacía lanzando un objeto hacia arriba, dar una palmada y atraparlo, lanza un peluche al aire, da una palmada y atrápalo.

Para el siguiente malabar utilizarás 1 globo y consiste en jugar con él y no dejar que caiga al suelo, si se te cae deberás decir la palabra “Kutumba”.

Otro movimiento se llama “kutum pas”, para realizarlo necesitas de una pareja, pide al adulto que te acompaña que te lance una pelota, recuerda ¡no la dejen caer al suelo!

Ahora intenta realizar el malabar “Korrumba” para hacerlo necesitas los dos globos, lanza el primer globo hacia arriba sin que se te caiga al atraparlo, corre a otro lugar para golpear el segundo globo y apresúrate para regresar por el primero. Si lo prácticas en pareja puedes ir a golpear el globo del contrario para mantenerlo en el aire.

Un malabar más que hacían se llamaba “Giratu” se trata de que gires en el piso como si fueras un tronco, después te tienes que levantar rápido y lanzar un globo para que no caiga al piso, hazlo con cuidado para no caerte

Para terminar el día, al igual que la tribu imagina que danzas desplazando tu cuerpo alrededor de una fogata. ¡Excelente! has terminado tu actividad física del día de hoy.

Te puede interesar: Aprende en Casa 2 SEP: Estos son los horarios de clase del 19 al 26 de octubre

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que ayuden a registrar en cuál de los malabares fuiste bueno en esta divertida sesión.