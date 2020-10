Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 20 de octubre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este martes 20 de octubre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este martes.

Mundo Natural y Social: Pequeñas grandes acciones

Aprendizaje esperado: Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente.

Énfasis: Cuidado del medio ambiente.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a realizar acciones para el cuidado del medio ambiente.

No olvides que con pequeñas acciones pueden contribuir al cuidado del medio ambiente.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabes qué es el medio ambiente? es todo aquello que te rodea como el cielo, el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y todas las personas que se encuentran en el lugar donde vives.

Aprende en Casa 2: medio ambiente.

El medio ambiente no solo lo integran los elementos químicos, físicos y biológicos que hay a tu alrededor, tu cultura y tradiciones también son parte del medio ambiente, la variedad de alimentos que consumes, el agua que tomas, el aire que respiras y el clima forman el medio ambiente en el que vives.

México, es el país donde vives, tiene una gran diversidad de climas, animales y plantas que varían de un lugar a otro. La contaminación que provocan las industrias, la basura, y el humo terminan con el equilibrio y ponen en riesgo la vida de ellos.

Aprende en Casa 2: contaminación del medio ambiente.

Observa el siguiente video, y pon mucha atención a lo que el personaje responde en la entrevista, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lo inicie en el minuto 6:46 y lo termine en el minuto 10:13

“Planeta Burbujas- Cuidemos el planeta”

Escuchaste ¿Por qué está deteriorada la madre tierra?

En el siguiente video observarás la importancia de cuidar a la madre tierra.

“Acuérdate del Día Internacional de la Madre Tierra”

Como has observado la madre tierra es tu casa, la de tu familia y la de muchos seres vivos, ¿Recuerdas algunas medidas que puedes realizar para el cuidado del suelo y el agua? aquí tienes algunas:

Tomar baños de 5 minutos y cerrar la llave mientras te tallas.

Mientras te cepillas los dientes debes cerrar la llave.

Avisarle a algún adulto si alguna llave de la casa tiene fuga de agua.

Cuando ayudas en casa a lavar los trastes o los alimentos enjabona todo primero y abre la llave del agua para enjuagar hasta el final.

Colocar depósitos para recolectar agua y reutilizarla.

Regar las plantas temprano por la mañana o por la noche para que el agua llegue hasta la raíz y utilizar menos agua.

Aprende en Casa 2: regar las plantas.

Observa y disfruta el siguiente video, en el podrás observar la importancia de cuidar los mares y océanos, ellos te proporcionan alimento y oxígeno.

“Acuérdate del Día Mundial de los Océanos”

No contaminar los océanos es importante ya que en él viven algunos animales realmente sorprendentes como los que viste en el video. Evita el uso del plástico ya que cuando este llega a los océanos afecta a todas las especies que ahí habitan, algunos mamíferos como las tortugas lo confunden con comida.

Aprende en Casa 2: contaminación de los océanos.

Recuerda también no contaminar el suelo, una acción que puedes hacer para cuidar el suelo es plantar árboles, en el siguiente video observaras su importancia para el medio ambiente.

“Acuérdate del Día Mundial del árbol”

Hasta ahora has aprendido que existe la contaminación del agua y del suelo, pero también es muy importante que ayudes a cuidar el aire que respiras, la contaminación del aire tiene consecuencias no solo en tu salud sino también en la de los animales y plantas que te rodean.

Los incendios forestales, la contaminación de las fábricas, el humo que producen los carros, la quema de plásticos y basura.

Aprende en Casa 2: incendios forestales.

Y tú ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente? observa el siguiente video, en el podrás ver las acciones que realizan algunas personas, pide al adulto que te acompañe que lo termine en el minuto 2:08

“¿Y tú qué haces por el medio ambiente?”

Conocerás la historia de Alejandra, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lean contigo (hasta la diapositiva 7) un fragmento del siguiente cuento que se llama “Alejandra come la lluvia” de Federico Navarrete y Rocío Mireles.

Aprende en Casa 2: Alejandra como bajo la lluvia.

¡Escucha y disfruta la siguiente canción! Si quieres puedes también bailarla.

Si tienes en casa tu libro Mi álbum preescolar primer grado pág. 26 “Al aire libre” pide a mamá o a papá que te lo den, plática con ellos que acciones han realizado los personajes de la lámina para mantener limpio el parque.

Aprende en Casa 2: Al aire libre.

El Reto de Hoy: Pide a mamá o a papá que te platiquen qué otras causas deterioran a la madre tierra y ¿Qué hacen juntos en casa para cuidar el medio ambiente?

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Matemáticas: Cuento, organizo e interpreto

Aprendizaje esperado: Contesta preguntas en las que necesita recabar datos; los organiza a través de tablas y pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.

Énfasis: Responde preguntas con información organizada en un pictograma.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a contar, organizar, y registrar información en una tabla interpretándola para responder algunas preguntas.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabes cuál es la comida favorita de tu familia o la de tus amigos? ¿Te gusta el coctel de frutas, la ensalada y la pechuga de pollo? qué tal si lo investigas con estas 3 comidas.

Pregunta a los integrantes de tu familia cuál de estos alimentos les gusta más, y con la información que obtengas regístrala en una tabla, no olvides pedir ayuda a mamá, papá o adulto que te acompañe.

Aprende en Casa 2: alimentos que te gustan.

El uso de una tabla es muy útil, te sirve para organizar datos y recordar información importante, de esta forma puedes saber que a 1 integrante de tu familia le gusta el cóctel, a 3 les gusta la pechuga y a 2 personas la ensalada.

También puedes usar una tabla para jugar, qué te parece si lo haces jugando al boliche, si no lo tienes no te preocupes, puedes hacerlo con 6 botellas de plástico vacías y una pelota, no olvides registrar cuántas botellas tiras en cada ronda.

Aprende en Casa 2: juegos.

Si tienes en casa tu libro Mi álbum preescolar segundo grado pág. 32 “El acuario”, pide a mamá o papá que te lo den y te lean la siguiente historia.

El señor Pepe es el encargado de cuidar a los peces de un acuario, el veterinario le dijo que trasladarán a ciertos animales acuáticos a una nueva sección, el tiburón, el pez payaso, la anguila, el pulpo y el cangrejo, son los animales que trasladarán.

Aprende en Casa 2: Acuario.

Pepe necesita hacer un registro en la tabla para informar cuantos peces de cada tipo cambiara del acuario, y tú tienes que ayudarlo, son 3 tiburones, 6 peces globo, 5 pulpos, 3 cangrejos y 2 anguilas. Ahora analiza la información ¿De cuáles animales hay más? ¿Qué animales son la misma cantidad? y ¿De qué animales hay menos?

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que te ayuden a observar nuevamente la lámina y cuenta los animales que faltan por contar y realiza tu propia tabla, seguramente se divertirán.