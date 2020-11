Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 20 de noviembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 20 de noviembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo natural y social: Animales asombrosos

Aprendizaje esperado: Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales.

Énfasis: Características de algunos animales.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy verás las características de algunos animales asombrosos, aprenderás en qué se parecen y en qué son semejantes algunos animales.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que te lean el cuento “El libro de Óscar” de Marcos Almada Rivero, observa con atención los animales que aparecen ahí.

Aprende en Casa 2: Libro de Oscar.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202011/202011-RSC-P05Vf2u7WE-El_libro_de_Oscar.pdf

¿Qué te pareció la historia de Óscar?, ¿El tlacuache y un oso se parecen? observa las siguientes imágenes y visita los siguientes enlaces para que veas si estos animales se parecen.

Aprende en Casa 2: Tlacuache y oso.

¿Qué opinas, se parecen en algo? Los 2 animales se parecen en que tienen 4 patas y tienen pelaje en su cuerpo. Algunos osos al igual que los tlacuaches comen insectos, aunque no solo comen insectos, también es otra característica que tienen en común.

¿Recuerdas que en el libro de Óscar se mencionaron rayas y manchas? observa la siguiente imagen e intenta descubrir de qué animal se trata, tiene escamas y es muy lisa.

Aprende en Casa 2: Serpiente.

¿Sabías que las víboras durante su vida cambian de piel varias veces?

¿Qué animal tiene manchas en el cuento de Óscar? ¡Una jirafa! ¿Sabías que la mamá jirafa hereda a su cría algunas de las características del patrón de sus manchas? Y tú ¿Qué características compartes con mamá o papá?, ¿Te pareces en el color de piel a alguno de ellos?

Aprende en Casa 2: Jirafa.

El siguiente animal tiene rayas negras y anaranjadas, ¿Sabes de qué animal se trata?

Aprende en Casa 2: Tigre.

¡Un tigre! ¿Sabías que es posible distinguir a un macho de una hembra por la cantidad de rayas que tiene cada uno? Los machos tienen más rayas que las hembras. Un dato curioso qué debes conocer sobre los tigres es que si no tuvieran pelaje las rayas se seguirían viendo en su piel.

El siguiente animal tiene la piel suave y viscosa, se trata de un sapo, observa bien el patrón de su panza este sapo se llama “sapo de caña”.

Aprende en Casa 2: Sapo de caña.

¿Sabías que las ranas y los sapos no toman agua con la boca como lo haces tú? Estos animales lo hacen absorbiendo el agua que necesitan por medio de su piel.

¿Observaste cómo el patrón y el color de la piel de los animales tienen una función especial? Las características y texturas de las pieles de cada animal son útiles para la vida de cada especie.

Ahora para que sigas aprendiendo más sobre las características de los animales escucha y baila al ritmo de la música la siguiente canción que se llama” Canción de los animales”.

Como escuchaste en la canción todos los animales son distintos, pero te has preguntado ¿Cómo se desplazan? Observa con atención en el siguiente video como se desplaza el animal que ahí aparece, en qué lugar está y cuántas patas tiene.

VIDEO

¿Recuerdas cómo se desplazan los flamencos? ahora intenta imitar la forma en la que camina y su desplazamiento, ¿Por qué se paran sobre una sola pata? Los flamencos pasan así sus ratos de descanso, sosteniendo su peso en una sola pata la ponen rígida y así descansan la otra pata. Intenta imitarlos.

De la canción de los animales puedes recordar ¿Cuál era el más grande?, ¿Cómo es y cómo son sus patas? observa el siguiente video para que lo descubras e intenta caminar como el animal que aparece en él, ¿Sabías que los elefantes no pueden brincar?

VIDEO

Observa con atención la siguiente lámina se llama, ¿Cómo se mueven los animales? en ella podrás ver cómo se desplazan algunos animales.

Aprende en Casa 2: Cómo se mueven los animales.

Encuentra en la imagen a la abeja, ¿Te has dado cuenta como vuelan de un lado a otro?, ¿Vuelan rápido o lento?, ¿Has escuchado su zumbido y te has preguntado qué lo genera? El zumbido es el sonido que hace una abeja golpeando las alas, ¿Sabías que las alas de las abejas son tan rígidas como las de un avión?

VIDEO

Ahora encuentra en la lámina a una liebre, ¿Pudiste encontrarla?, ¿Cómo distingues a una liebre de un conejo? La liebre a diferencia del conejo tiene las patas y las orejas más largas y delgadas. Las liebres son corredoras rápidas su desplazamiento es tan veloz que casi no tocan el suelo por eso parece que va volando.

El mapache en la imagen, ¿Por dónde ves que está caminando? ¿Cómo tiene las patas, largas o cortas? ¿Sabías que las patas del mapache son planas y eso hace que camine como un pato?

La estrella de mar en cada brazo tiene cientos de pies que le sirven para deslizarse lentamente y aun que vive en el mar no puede nadar.

En la lámina también hay un tiburón, ¿Puedes encontrarlo?, ¿Cómo está su cuerpo?, ¿Cómo crees que se desplaza, rápido o lento?, ¿Viste la cola del tiburón?, ¿Por qué piensas que será así de grande? Los tiburones se impulsan con su cola que mueven de lado a lado y debe ser muy fuerte para mover el gran cuerpo que tiene, ¿Sabías que los tiburones no pueden dejar de nadar? Si lo hicieran se irían al fondo del océano.

Para que sigas aprendiendo más sobre los tiburones observa el siguiente video, pide al adulto que te acompañe que lo detenga en el minuto 1:33

“Momentos para recordar de animales asombrosos en Once Niños”

Antes de terminar no olvides registrar en tu fichero el libro que viste hoy, recuerda se llama “Libro de Óscar” de Marcos Aldama Rivero.

El Reto de Hoy: Pide a mamá o a papá que te ayuden a investigar en Internet las características de los animales que más te gusten.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Inglés: Los objetos del hogar y su localización

Aprendizaje esperado: Escucha y participa en la lectura de nombres.

Énfasis: Escucha información sobre dónde se localizan algunos objetos del hogar.

¿Qué vamos a aprender?: Escucharás y participarás en la lectura de nombres.

Aprenderás sobre la localización de algunos objetos del hogar.

Para esta sesión necesitas los siguientes materiales:

¿Qué hacemos?: Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Are you ready to learn new things? ¿Estás lista, listo para aprender nuevas cosas? Great! ¡Muy bien!

Nicolas is a good friend, he will introduce himself. Nicolás es un buen amigo, el mismo se presenta:

AUDIO: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-UkmbmLdz0D-PUPPETALPRINCIPIO.mp3

“Hello, girls and boys! My name is Nicolas. I live in a house. My house is small and beautiful. Teacher Ramona, why don’t you teach your students vocabulary of the house today? while I go to the kitchen to eat something because I am hungry. See you later! Pay attention to teacher Ramona. She will teach you a lot of things today. Goodbye!

¡Hola chicas y chicos! Mi nombre es Nicolás. Vivo en una casa. Mi casa es pequeña y hermosa. Maestra Ramona, ¿por qué no les enseña a sus alumnos el vocabulario de la casa hoy?, mientras yo voy a la cocina a comer algo porque tengo hambre ¡Nos vemos más tarde! Presta atención a la maestra Ramona. Ella te enseñará muchas cosas hoy. ¡Adiós!

He is an incredible friend. Es un amigo increíble.

A house has different rooms in each room there are different house objects. Today, you are going to learn the names of 3 rooms of the house, some house objects, and about where each object is located.

Una casa tiene diferentes habitaciones, en cada habitación, hay diferentes objetos, hoy vas a aprender los nombres de 3 habitaciones, algunos objetos y dónde se ubican estos objetos.

Creerás que es complicado, pero no es nada complicado y vas a ir poco a poco.

First, let’s learn the names of 3 rooms of the house. Primero vas a aprender el nombre de las 3 habitaciones:

Aprende en Casa 2: Habitaciones.

Now that you know the names of these rooms of the house, I want to tell you a story. Ahora que conoces los nombres de las habitaciones les quiero contar una historia.

“A Strange House in the Forest” /

A girl and a boy walk through the forest.

They see a house. They knock on the door, but nobody answers.

They see that the door is unlocked, so they open the door and go in.

They go to the kitchen and see a big plate and a big spoon.

They go to the bathroom and see a big bottle of shampoo and a big towel.

Then, they go to the bedroom and see a big bed with a big quilt and a big pillow.

They lift up the quilt and see a big giant sleeping! The giant wakes up!

The girl and the boy run out of the house screaming, making a strong wind and causing the objects of the house to move out of place.

When the girl and the boy run out of the house screaming, a strong wind blows all the house objects to the top of a tree!

The wind becomes stronger and blows all the house objects to the top of a tree!

But the giant is not angry. He calls after them, “Come back, come back and be my friends!”

They discover that the giant is very nice.

“Una casa extraña en el bosque”

Una niña y un niño caminaban por el bosque.

Ven una casa. Llaman a la puerta, pero nadie contesta.

Ellos ven que la puerta está abierta, entonces abren la puerta y entran.

Van a la cocina y ven un plato y una cuchara grandes.

Van al baño y ven una botella grande de champú y una toalla grande.

Luego, van a la recámara y ven una cama grande con una cobija grande y una almohada grande.

Levantan la cobija y ven a un gran gigante durmiendo. ¡El gigante se despierta!

La niña y el niño salen corriendo de la casa gritando, creando un fuerte viento provocan que se desacomoden los objetos del hogar.

Cuando la niña y el niño salen de la casa gritando, un fuerte viento empuja todos los objetos de la casa a la copa de un árbol.

El viento se hace más fuerte y lanza todos los objetos de la casa a la copa de un árbol.

Pero el gigante no está enojado. El los llama: "¡Vuelvan, vuelvan y sean mis amigos!"

Ellos descubren que el gigante es muy simpático.

Did you like the story? ¿Te gustó el cuento? Ok. Now I am going to ask you some questions: Ahora les voy a hacer unas preguntas:

What did they see in the kitchen? ¿Qué vieron los niños en la cocina? Un plato y una cuchara.

What did they see in the bathroom? ¿Qué vieron en el baño? ¡Sí! Un champú y una toalla

What did they see in the bedroom? ¿Qué vieron en la recámara? Una cobija y una almohada ¿Y te acuerdas cómo se decían estos objetos en inglés? No te preocupes, ahora los vas a conocer mejor.

Aprende en Casa 2: Objetos.

Perfect! ¡Perfecto! Ahora es importante poder decir en inglés a qué lugar corresponde cada objeto. Do you want to try it? ¿Quieres intentarlo?

The shampoo is in the bathroom • El champú está en el baño.

The bowl is in the kitchen • El plato está en la cocina.

The bed is in the bedroom • La cama está en la recámara.

The towel is in the bathroom • La toalla está en el baño.

The quilt is in the bedroom • La cobija está en el dormitorio.

The spoon is in the kitchen • La cuchara está en la cocina.

The pillow is in the bedroom • La almohada está en la recamara.

Observaste que al final del cuento los objetos ya no estaban en su lugar. Volaron a la copa del árbol, y eso es porque ahí no terminó la historia.

When the girl and the boy discover that the giant is nice, they decided to help him return all the house objects to their correct rooms.

Cuando la niña y el niño descubrieron que el gigante era bueno, decidieron ayudarlo a devolver todos los objetos a sus habitaciones.

It's time to play a game to find the objects. Es momento de jugar un juego para encontrar los objetos.

You need to find them Necesitas encontrarlos. Para ello escucha a Sarah y a Peter diciendo dónde se encuentran los objetos.

Dialogue.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-e00i1fdYEs-DialogueSarahandPeter.mp3

“A: Hello! My name is Sarah.

B: Hello! My name is Peter.

A: Where is the shampoo? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No

A: Is it in the bathroom?

B: Yes. The shampoo is in the bathroom.

A: Where is the bowl? Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the kitchen?

B: Yes, the bowl is in the kitchen.

A: Where is the bed? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the bed is in the bedroom.

A: Where is the towel? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: Yes, the towel is in the bathroom.

A: Where is the quilt? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the quilt is in the bedroom.

A: Where is the spoon? Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the kitchen?

B: Yes, the spoon is in the kitchen.

A: Where is the pillow? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the pillow is in the bedroom.”

Con esta información que da Sara y Peter, coloca cada objeto en su lugar, uniendo con una línea las columnas.

Aprende en Casa 2: Objetos en su lugar.

Con esta actividad ya sabes en dónde van estos objetos, e incluso puedes ayudar en casa a ordenar cada habitación y sus objetos.

Observa el siguiente video de Lucy: ella se puso a jugar a que era una investigadora, en busca de objetos. Durante el video puedes también jugar y ayudar a Lucy con su investigación.

Find the objects Encontrar los objetos.

A: Hello! My name is Lucy. Where is the shampoo? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: Yes, the shampoo is in the bathroom.

A: Hello! My name is Michael. Where is the bowl? Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: No.

A: Is it in the kitchen.

B: Yes, the bowl is in the kitchen.

A: Where is the bed? Is it in the kitchen?

B: No.

A: Is it in the bathroom?

B: No.

A: Is it in the bedroom?

B: Yes, the bed is in the bedroom.

Did you like the video? ¿Te gustó el video? Ahora que ya sabes dónde van los objetos entonces podemos ver como ayudaron al gigante a regresar todos los objetos a su lugar.

Escucha muy bien la canción para que la cantes.

House objects song.

Where is the shampoo? Where is the bowl? Where is the bed? Where is the towel? Where is the quilt? Where is the spoon? Where is the pillow? LET’S SEE! The shampoo is in the bathroom. The bowl is in the kitchen. The bed is in the bedroom. The towel is in the bathroom. The quilt is in the bedroom. The spoon is in the kitchen. The pillow is in the bedroom.

¡Qué bonita canción! ¡Y qué bien canta el gigante!

Recuerda escribir todo en tu cuaderno. Si te confundes no te preocupes. Si lo necesitan pueden pedir ayuda en su casa.

El Reto de Hoy: Sabes que es muy importante para aprender inglés que repases lo que aprendiste en esta sesión. Puedes hacerlo con alguien de tu familia. Dibuja esos objetos en tu cuaderno, así será mucho más sencillo aprender.

Observa ahora el relato que nos trae la maestra Claudia te encantará y aprenderás con ella.

Claudia Piccoli, del minuto 00:10 al 4:40

Time to say goodbye. Es hora de decir adiós.

Nuestra sesión. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia y amigos.

See you next class! Nos vemos la próxima clase.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Te puede interesar: Aprende en Casa 2 SEP: Estos son los horarios de clase del 17 al 20 de noviembre

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx Si quieres practicar más, visita esta página. https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.