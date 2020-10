Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 16 de octubre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este viernes 16 de octubre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este viernes.

Mundo natural y social

Aprendizaje esperado: Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el medio ambiente.

Énfasis: Identifica qué contamina el suelo. ¿Qué vamos a aprender? Conocerás qué es lo que contamina nuestro planeta.

¿Qué vamos a aprender?: Conocerás qué es lo que contamina nuestro planeta, sus causas y algunas acciones que puedes hacer para cuidarlo, todas las personas merecemos vivir en lugares y espacios limpios.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: Seguramente alguna vez has pasado por un lugar donde hay mucha basura tirada en el suelo y huele muy feo, lamentablemente es algo muy preocupante porque no solo es malo para tu salud sino para la vida de muchos seres humanos que vivimos en el planeta. Sabes ¿Qué es la contaminación?

A continuación conocerás algunas ideas que niñas y niños como tú saben acerca de la contaminación.

La contaminación es que el suelo está sucio.

La contaminación es la basura.

El humo de los carros y camiones es contaminación.

Aprende en Casa 2: Contaminación.

Pide a mamá o papá que te ayuden a investigar acerca de la contaminación, su significado y si afecta a tu salud, para ello puedes consultar un diccionario que tengas en casa, si no cuentas con él no te preocupes a continuación conocerás su definición.

Contaminar es: “Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de algo” esto quiere decir que es un cambio que causa daño, por ejemplo, si tiras basura en un bosque alteras su ciclo, le causas daño y lo contaminas.

Ahora busca en una enciclopedia cuales son los tipos de contaminación que existen, una enciclopedia es una colección de libros que reúne información ordenada en forma alfabética o por tema.

Existen diferentes tipos de contaminación, puede ser del aire, del agua o del suelo, es importante que recuerdes que la contaminación del suelo la causa el hombre y provoca la pérdida parcial o total de la utilidad del suelo.

La contaminación no solo puede afectar tu salud, también la de otros seres vivos como las plantas y los animales.

Pide a quien te acompañe que lea contigo el siguiente cuento, se llama “El sueño de Camilo” de Mónica Lavín.

Como Camilo siempre anda detrás de las cosas extraordinarias, le suelen suceder cosas extraordinarias, ayer, por ejemplo, mientras buscaba un tesoro enterrado se quedó dormido, al rato sintió que su cuerpo se entumía, que no podía mover los brazos ni las piernas; en fin ¡Que se había convertido en lombriz! y como no tenía manos para pellizcarse y averiguar si todo era un sueño, se dijo: ¡Aprovecharé la ocasión! ¡Buscaré el tesoro bajo tierra! y sin esperar más, emprendió el descenso.

Un bosque de raíces le dificultaba la marcha, pero de pronto, el suelo se abrió bajo su cuerpo y comenzó a caer y caer ¡Ojalá me pase lo que a Alicia en el país de las maravillas! pensaba, cuando algo tibio y suave interrumpió su caída, Hola, ¿Qué te trae por estas profundidades? preguntó el topo que le había servido de colchón, busco un tesoro ¿Qué es eso? es algo muy valioso, ¡Con un tesoro podría hacer realidad mis sueños!

No creo que esté por aquí, te llevaré a la capa de más arriba, ahí encontrarás aire, restos de plantas y otros animalitos que tal vez sepan dónde está tu tesoro, y el topo se aventuró por unas interminables galerías hacia la superficie.

¡Qué fantástico laberinto! ¿Lo hiciste tú? ¡Claro! pero los hombres me persiguen, dicen que los perjudico con tantos túneles, no saben que por ellos circula aire que enriquece el suelo ¡Cuántas capas tiene! ¡Y todas son diferentes! ¿Falta mucho para llegar a la de más arriba? no ya llegamos, ¡Que encuentres tu tesoro! adiós.

¿Tesoro? preguntaron un montón de vocecitas, Camilo no veía a nadie ¡Somos chiquitas! por eso no nos ves ¿Tu tesoro es acaso tu platillo favorito? ¡Convídanos! nosotros comemos y comemos, desbaratamos los restos de los animales y plantas para obtener nuestro alimento, al hacerlo dejamos en el suelo sustancias nutritivas que lo enriquecen somos las bacterias.

A Camilo le resultó conocido el nombre, pero lo que más le llamó la atención fue eso de que enriquecen la tierra, una lombriz gorda se le acercó y le dijo ¡Qué triste y flaco se te ve cuate! ¿Qué te pasa? busco comida, pero si estás rodeado de ella. Camilo miró a su alrededor y solo vio tierra, prueba un bocado de tierra le dijo la lombriz gorda, veras lo bien que te vas a sentir, tu cuerpo aprovechara las sustancias que necesita, además cuando la tierra pasa por tu cuerpo se vuelve mucho más nutritiva.

¿Se enriquece? preguntó tímidamente Camilo, Eso es, Camilo no espero más y se arrastró hacia la superficie que se hallaba a pocos centímetros, una luz dorada lo cegó, era la luz del sol, cuando Camilo despertó estaba sudoroso y sucio, pero se sentía contento ¡Había descubierto los tesoros de la tierra!

¿Te gustó el cuento? aprendiste que si cuidas el suelo y no lo contaminas ayudas a que los animales que viven bajo la tierra se puedan alimentar y a que crezcan las plantas.

Observarás en las siguientes imágenes lo que niñas y niños como tú hacen para cuidar el suelo.

Aprende en Casa 2: Limpieza.

Observa en el siguiente video las acciones que niñas y niños como tú están realizando para cuidar el medio ambiente, pide al adulto que te acompañe, que detenga el video en el minuto 2:47

“Once Niños recomienda los talleres ecológicos Mamá Tierra”

En el cuento “Jacinta y las bolsas de plástico” podrás conocer algunas acciones para lograr un cambio en el cuidado del medio ambiente y reducir el uso de las bolsas de plástico.

Jacinta y las Bolsas de Plástico

¿Sabías que hay un día para conmemorar el día del medio ambiente? es el 5 de junio, en este último video también observarás algunas medidas con las que puedes ayudar.

“Acuérdate del Día Mundial del Medio ambiente”

El Reto de Hoy: Platica con mamá o papá qué otras acciones pueden llevarse a cabo en casa para contribuir con el cuidado del medio ambiente.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Inglés: Conozcamos las partes del cuerpo

Aprendizaje esperado: Reconoce partes del cuerpo por su nombre.

Énfasis: Explora algunas partes del cuerpo por su nombre en inglés.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a reconocer partes de tu cuerpo por su nombre en inglés.

Para la sesión de hoy es necesario que tengas los siguientes materiales:

Notebook/cuaderno

Pencil/Lápiz

¿Qué hacemos?: "Hello! Good morning! Or Good afternoon? I don’t know;

How are you today? I Fine, thank you.

¡Hola!, ¡buenos días! o ¿Buenas tardes? no lo sé, ¿Cómo estás en este día? Yo bien gracias.

¿Lista o listo para seguir aprendiendo en la sesión de inglés? ¡Qué bueno!

Ten a la mano un cuaderno y un lápiz o lapicero para hacer tus anotaciones, recuerda que, para aprender una nueva lengua como el inglés, tienes que hacer repeticiones de las palabras que vayas aprendiendo.

Today, we are going to learn the names of some “parts of the body” but first let’s sing a song. Hoy vamos a aprender cómo se dicen algunas partes del cuerpo en inglés; pero primero vas a cantar una canción. What do you say? Do you want to sing? Ready? So, prepare yourself to start the song. ¿Qué dices? ¿Si quieres cantar? ¿Estás listo, lista? ¡muy bien!

Recuerda elegir un espacio libre para que no te vayas a lastimar y puedas cantar bien y también puedes invitar a un integrante de tu familia para que cante contigo.

Canción 1 de saludo. Good morning Mr. Rooster.

Did you like the song? Yes, perfect. ¿Te gustó la canción? si, excelente.

Pide a mamá, papá o adulto que te acompañe, que te ayuden a leer como se pronuncian algunas partes de tu cuerpo en inglés y su significado en español, recuerda que para aprender un nuevo idioma como el inglés es necesario escuchar primero para que después puedas pronunciar las palabras correctamente.

Aprende en Casa 2: Partes del cuerpo.

Para practicar como se dicen estas partes del cuerpo en inglés puedes ocupar un muñeco o una muñeca que tengas en casa señalando y repitiendo cada una de ellas.

Aprende en Casa 2: Partes del cuerpo.

¿Qué te parece sí practicamos las partes del cuerpo con una canción? so, please stand up and get ready. Te invito a ponerte de pie y a cantar.

Sing using body language. (Hasta el minuto 2:15)

Very good, ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! recuerda que puedes compartir un dibujo (lo puedes hacer en tu cuaderno o en una hoja que tengas en casa) de algunas partes del cuerpo.

Es momento de repasar las partes del cuerpo que has aprendido:

Head / cabeza

Eyes / ojos

Mouth / boca

Toes / dedos

Ears / orejas

Nose / nariz

Shoulders / hombros

Knees / rodillas

My body / mi cuerpo

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que te ayuden a practicar lo que has aprendido el día de hoy, haz un dibujo de tu cuerpo en tu cuaderno e intenta copiar los nombres de las partes del cuerpo, seguramente te divertirás.

Te puede interesar: Aprende en Casa 2 SEP: Estos son los horarios de clase del 12 al 19 de octubre

¿Quieres practicar más? Visita la página de Changomaniaco