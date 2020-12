Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 15 de diciembre

Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 14 de diciembre

Este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública preparó una gran variedad de actividades para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de su plataforma en línea Aprende en Casa 2.

Si te interesa conocer todos los ejercicios y preguntas de nivel preescolar para este martes 15 de diciembre, ¡continúa leyendo! Por cierto, no olvides resolver todos los ejercicios y añadirlos en tu carpeta de experiencias.

Preescolar: Actividades SEP

El ciclo escolar 2020-2021 ha iniciado, sin embargo se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, por lo que la SEP ha implementado un nuevo método de estudio, clases en línea el cual han llamado Aprende en Casa 2 del cual aquí te dejamos lo que se estará trabajando este martes.

Mundo natural y social: Me mantengo saludable

Aprendizaje esperado: Practica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable.

Énfasis: Establece relaciones causales respecto a enfermedades contagiosas, falta de higiene y mala alimentación.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy aprenderás la importancia de vacunarte, visitar al médico, lavarte las manos y alimentarte sanamente para mantener tu salud y prevenir enfermedades.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Sabías que las vacunas son muy importantes para mantenerte sana o sano? Hay algunos hábitos que te ayudan a que no te enfermes.

En esta época del año es necesario que mamá o papá te lleven a vacunar contra la Influenza Gestacional, no te preocupes las vacunas solo duelen un poquito, es como si sintieras un pequeño pinchazo.

Aprende en Casa 2: Vacuna contra la influenza.

La vacuna de la Influenza te ayuda a reducir la posibilidad de que puedas contagiarte con el virus, esta vacuna deberás ponértela cada año es muy importante que estés vacunada o vacunado, así que no tengas miedo de ir a ver al doctor.

Escucha y observa lo que algunas niñas y niños como tú sienten cuando van al doctor.

Ivanna Fernanda

Valentina

Ivana

Dereck

Grecia

Lo que expresan las niñas y los niños es importante, a algunos les dan nervios o se ponen tristes al ir al doctor, pero se han dado cuenta que visitar al doctor cuando están enfermos les ayuda a sentirse mejor.

¿Tú para que has visitado al doctor? Para ayudarte a responder esta pregunta observa el siguiente video se llama “Ratoncita Maruja va al dentista”

Ratoncita Maruja va al Dentista

Los doctores hacen una gran labor ya que investigan y estudian el cuerpo humano, de esta manera te ayudan a cuidarte y mantenerte saludable. Es normal que te de miedo o no te guste ir al doctor, pero como ya viste en la infografía y en los videos es muy importante para ayudar a cuidar tu salud.

Otra forma en la que puedes cuidar tu salud es lavándote las manos todos los días, si lo haces de forma correcta como lo dice Ajolisto eliminarás las bacterias.

¿Sabes cómo son las bacterias?, ¿Cómo las imaginas? Las bacterias son microorganismos y agentes de diferentes enfermedades infecciosas, no todas las bacterias son malas, algunas de ellas son necesarias y útiles para tu organismo.

Aprende en Casa 2: Bacterias y virus.

Ahora en casa harás un dibujo de cómo crees que es una bacteria, puedes hacerlo en hojas blancas y con pintura, si no tienes pincel no te preocupes puedes hacerlo utilizando tus dedos o las palmas de tus manos, no olvides hacerlo en compañía de un adulto.

Observa los dibujos que algunas niñas y niños como tu realizaron de cómo es que imaginan una bacteria.

Aprende en Casa 2: Niños y niñas dibujaron cómo se imaginan a las bacteria.

Después de que hayas hecho tu dibujo no olvides lavarte las manos porque pueden tener bacterias muy pequeñas que pueden causarte enfermedades.

¡Qué te parece si ahora te lavas las manos con una canción! Necesitarás agua, jabón, una toalla, una jarra y una tina transparente.

La canción dice así:

Lava tus manos, lava tus manos

Con agua y jabón, con agua y jabón

Frótate tus dedos, frótate tus dedos

Y ponte en acción, y ponte en acción.

Para finalizar observa la siguiente capsula, donde repasarás algunos hábitos saludables.

Hábitos saludables

No olvides registrar en tu fichero el cuento de hoy que fue “Monstruo peludo” de Magdalena Helguera.

El Reto de Hoy: Pregunta a mamá o papá si ya tienes la vacuna de la Influenza, si aún no cuentas con ella pídeles que te lleve al médico para que te la pongan.

¡Continuemos con más actividades para preescolar!

Matemáticas: Ordenando los números

Aprendizaje esperado: Comunica de manera oral y escrita los primeros 10 números en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional.

Énfasis: Encuentra que, entre más elementos tiene una colección, se avanza más en la sucesión numérica.

¿Qué vamos a aprender?: Hoy recordarás el orden de los números.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?: ¿Recuerdas la banda numérica?, ¿Cómo sabes el orden qué tienen los números en la banda numérica?, ¿Por qué el 2 está después de 1 y antes del 3?

Observa las siguientes tarjetas con objetos que representan cantidades te ayudarán a entenderlo mejor.

¿Cuántos objetos cuentas?, ¿Qué número de tu banda numérica representa esta cantidad?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

¿Cuántos objetos tiene esta tarjeta?, ¿Cuántos son?, ¿Qué número representa esta cantidad?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

En la siguiente tarjeta ¿Cuántos objetos hay?, ¿Qué número representa esa cantidad?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

¿Sabes por qué el número 1 va al principio de la banda numérica? El 1 va al inicio porque es el número que representa la menor cantidad con relación a los otros números.

En esta tarjeta ¿Cuántos objetos hay?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

¿Pudiste notar que esta tarjeta tiene 6 objetos y está después del 5?, ¿Por cuántos objetos es mayor el 6 en relación al 5?

¿Cuántos objetos hay en esta tarjeta?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

En esta tarjeta ¿Cuántos objetos puedes contar?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

¿Pudiste notar que el número 4 está antes que el 5? Esto es porque el número 4 tiene un objeto menos

¿Cuántos objetos hay en esta tarjeta?

Aprende en Casa 2: Banda numérica.

De los números que hay en la banda numérica ¿Qué tarjetas te hacen falta? ¡Muy bien son las tarjetas del 2, 9 y 10!

Aprende en Casa 2: Bandas numéricas.

¿Te has dado cuenta que el orden de los números en la banda numérica va de acuerdo a la cantidad de objetos que representa? Como va avanzando la banda numérica, va aumentando la cantidad que representan los números.

Para que recuerdes los números escucha y disfruta el siguiente video.

VIDEO: Número objetos

Ahora canta y baila la siguiente canción se llama “Soy uno cuando estoy solo”

AUDIO: Soy uno cuando estoy solo

El siguiente juego que realizarás se llama “La torre de diez”, para jugarlo necesitarás bloques y un dado.

Con el adulto que te acompañe por turnos deberán tirar el dado, de acuerdo al número que salga será el número de bloques que tomarán para formar la torre, ganará quien haga primero su torre con 10 bloques.

Aprende en Casa 2: Cubos y dado.

Ahora para terminar observa la siguiente cápsula se llama “Gato tiene hambre” pide al adulto que te acompañe que lo termine en el minuto 1:32

VIDEO: Gato tiene hambre

El Reto de Hoy: Sigue practicando en casa con los números, apóyate con la banda numérica, recuerda que los números van en orden creciente.

