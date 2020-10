Aprende en Casa 2 SEP: Actividades para preescolar, hoy 13 de octubre

Preescolar: Actividades SEP

Mundo Natural y Social: Seres vivos... mis hallazgos

Aprendizaje esperado: Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos naturales, utilizando sus registros propios y recursos impresos.

Énfasis: Comunica sus hallazgos al observar seres vivos.

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás acerca de los seres vivos y sus características ¿Sabías que Ajolisto es un ser vivo y que su nombre real es ajolote?

¿Qué hacemos?: Observa y disfruta el siguiente video, en el conocerás algunas de las características más especiales del ajolote, pide a mamá, papá o adulto que te acompañe que lo inicie en el minuto 2:03 al 3:45 y posteriormente del minuto 8:15 al 9:46

“D Todo – El ajolote”

El ajolote es un ser vivo con características únicas, una de las más importantes es que puede regenerar cualquier parte de su cuerpo, la palabra regenerar significa lograr que algo recupere su forma o estado.

Los seres inertes son aquellos que no se mueven por si mismos o que no tienen vida, seguramente estas interesada o interesado en conocer más acerca de las características de los seres vivos y de los seres inertes.

Los seres vivos como tú, nacen, se alimentan, crecen y mueren, los seres inertes no tienen esas características ellos no nacen, no respiran y no se alimentan.

Aprende en Casa 2. Seres Vivos.

Ahora escucha la siguiente canción, seguramente te gustará y si quieres puedes ¡bailarla!

Para que aprendas más qué te parece si ahora dibujas en tu cuaderno o en una hoja las características que recuerdes haber observado en el video del ajolote, sabías que la palabra Ajolote proviene del náhuatl y significa monstruo de agua, tiene la apariencia de un renacuajo gigante con patas y cola, tiene 3 pares de branquias que le sirven para respirar en el agua las cuales salen desde la base de su cabeza y van hacia atrás, tiene también ojos pequeños, su piel es lisa y los dedos de sus patas no tienen uñas además son finos y puntiagudos.

Observarás el siguiente video, pon mucha atención en él te explican porque no es recomendable tener un ajolote como mascota, pide al adulto que te acompañe que lo detenga en el minuto 3:20

“Ajolotes. Preguntas del planeta”

Como escuchaste en el video los ajolotes son seres vivos en peligro de extinción y requieren de cuidados especiales, además de que los animales silvestres necesitan vivir en su hábitat natural para mantener los ecosistemas en equilibrio.

Recuerdas que en un programa anterior te propusimos dejar una cubeta en un lugar para observar los bichos o insectos que llegaran ahí y después liberarlos, ahora observarás algunos videos donde niñas y niños como tú te muestran los registros y características de los insectos que observaron.

Leonardo – Grillo

Mia – Mosca

Ivana cucaracha

Victoria – Caracol

Seres Vivos – Klara

¿Te gustaron las descripciones de las niñas y los niños? y tú ¿Hiciste las tuyas? Si no pudiste hacerlas no te preocupes aún estás a tiempo, no olvides registrar todo lo que descubras.

Si tienes en casa tu libro Mi álbum preescolar 3er. grado pág. 10 “Paseo por el zoológico”, 2do. grado pág. 18 “Los sonidos en el zoológico” y 1er. grado pág. 16 “Insectos y bichos” pide a mamá o a papá que te lo den y observa los seres vivos que aparecen y describe junto con ellos las características que hayas observado.

Aprende en Casa 2.

Paseo por el zoológico pág. 10.

Aprende en Casa 2.

Los sonidos del zoológico pág.18

Aprende en Casa 2.

Insectos y bichos pág. 16

El Reto de Hoy: Pide a mamá o a papá que te ayuden para observar el ser vivo que más te guste y dibújalo en tu cuaderno, no olvides utilizar todos los colores que quieras, seguramente tu dibujo quedará ¡Increíble!

Matemáticas: Organizo mi día

Aprendizaje esperado: Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren.

Énfasis: ¿Qué hice en un día?

¿Qué vamos a aprender?: Aprenderás a identificar el orden de las actividades que realizas durante el día.

Es muy importante que recuerdes el orden de las actividades que realizas durante el día, lo que haces por la mañana, por la tarde y por la noche.

¿Qué hacemos?: Observa los siguientes videos en ellos podrás identificar qué es lo que hacen por las mañanas, las tardes y las noches niñas y niños como tú y como se ordena tu día.

En la mañana – Dereck

Ivana lo que hago en la mañana

Cómo pudiste escuchar algunas de las actividades que realizan son:

Aprende en Casa 2: despertarse.

Aprende en Casa 2: lavarse los dientes.

Ahora observa las actividades que realizan por las tardes.

Ivana Video rutina

Ivana Yo hago en las tardes

Aprende en Casa 2: Comer.

¡Ya está quedando ordenado el día! solo faltan las actividades que se hacen por la noche, observa los siguientes videos.

En la noche Klara

Valentina Yo en la noche

Aprende en Casa 2: Merendar

Es muy importante que organices tu día, de esta forma te permite aprovechar el tiempo para que realices las actividades que más te gusten y las que son parte de tu vida diaria como pueden ser lavarte los dientes, bañarte, tomar tus alimentos y hacer la tarea.

También te ayuda a saber en qué orden suceden los eventos, recordar qué sucedió primero y qué pasó después y con qué actividad terminó tu día.

Observa y escucha con atención el siguiente video para que al finalizar puedas responder algunas preguntas.

“Tac, Tic, canciones Once niños”

¿A qué hora despierta el personaje?

¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta?

Después de desayunar ¿Qué hace?

¿Qué actividad realiza por la tarde?

Al llegar la noche ¿Qué hace?

Si tienes en casa tu libro Mi álbum preescolar segundo grado pág. 11 “Calendario de la diversión”, Mi álbum preescolar tercer grado pág. 17 “Una semana de actividades” pide a mamá o a papá que te lo den y observen juntos las láminas, ellas te pueden apoyar para registrar las actividades a realizar en casa.

Libro Mi álbum preescolar segundo grado pág. 11

“Calendario de la diversión”

Mi álbum preescolar tercer grado pág. 17

“Una semana de actividades”

El Reto de Hoy: Pide a mamá o papá que te ayuden a realizar un registro de las actividades que haces durante la semana, seguramente se divertirán.