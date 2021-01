Apple retira una 'app' que promovía fiestas clandestinas durante la pandemia

Apple ha retirado de su tienda online la aplicación para iPhone Vybe Together, que animaba a organizar fiestas clandestinas en medio de las restricciones impuestas por la pandemia, esto debido a la ola de contagios que se han presentado en las últimos días así como respetar las indicaciones que el gobierno ha interpuesto.

Cabe mencionar, que la aplicación muestra una serie de eventos, con la fecha y la hora, a los que los usuarios pueden solicitar unirse, y en caso de ser aprobados por la organización, reciben la dirección un par de horas antes de que empiece.

Apple respeta las medidas sanitarias

iPhone Vybe Together

De acuerdo a medios locales, la aplicación ha sido retirada por Apple, como han confirmado los responsables Vybe Together. También se ha prohibido su cuenta en la plataforma TikTok, y la web (salvo la página principal, que permanece accesible).

En la página de preguntas frecuentes (actualmente no disponible), los responsables reconocían el riesgo de la pandemia, pero aseguraban que la aplicación se creó para promover pequeños encuentros y no grandes fiestas, esto ayudará a no hacer aglomeraciones en casas y evitar la propagación del virus, pues expertos apuntan que el 2021 se viene con más contagios.

Cabe recordar, que hace unos días la Policía Local de Valencia, en España desalojó por la noche un local que superaba ocho veces su aforo permitido y no cumplía ninguna de las normas de seguridad decretadas contra el coronavirus para este tipo de establecimientos. Esto luego de los lineamientos que se pusieran en esta época decembrinas por parte de las autoridades estatales del país europeo.

