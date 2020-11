Apple reduce las tarifas de la App Store a la mitad para los desarrolladores

A principios de este año, Apple se metió en un alboroto por el recorte que se necesita de los ingresos de aplicaciones como Fortnite. Epic demandó a la compañía y Apple se ha enfrentado a un mayor escrutinio a raíz de la demanda.

Ahora, Apple ha anunciado que reducirá a la mitad algunas tarifas de la App Store en una medida que hará que la mayoría de los desarrolladores obtengan un aumento significativo en los ingresos.

El cambio es parte de un programa que Apple llama Programa de Pequeñas Empresas de la App Store. La nueva iniciativa reduce el recorte de Apple del 30% al 15% para la gran mayoría de los desarrolladores. Específicamente, aquellos que obtuvieron menos de un millón de dólares en ventas el año anterior son elegibles para la tarifa reducida.

Apple hace algunos cambios en la App Store pensando en los desarrolladores

Si bien este es un gran cambio para los desarrolladores independientes y aquellos que recién comienzan en la App Store, es probable que no sirva de mucho para apagar las llamas avivadas por los grandes desarrolladores como Epic, que argumentan que esta es solo otra instancia de Apple doblando sus reglas injustamente. Los documentos publicados en julio muestran que la compañía de Apple ofreció a Amazon la misma tasa de comisión del 15% que ahora está extendiendo a desarrolladores más pequeños para obtener Prime Video en la App Store.

La Verdad Noticias te informa que ahora que Apple está dejando a los desarrolladores más pequeños con más dinero, parece probable que Google tenga que considerar hacer lo mismo con los ingresos de Play Store, aunque eso podría no contar mucho, ya que el Departamento de Justicia ya lo está demandando por violaciones antimonopolio.

El programa App Store Small Business, aunque está posicionado como una forma de ofrecer alivio a los fabricantes de aplicaciones durante la recesión económica en curso precipitada por la pandemia de COVID-19, no puede divorciarse de estas muchas controversias en las que Apple se ha encontrado durante el último año. año. La compañía le dice a The Verge que no hay una sola razón por la que decidió lanzar el programa ahora, y se negó a decir si el programa había estado en proceso antes del inicio de la pandemia.

Sin embargo, es evidente que la relación de Apple con los desarrolladores está en un terreno mucho más inestable ahora que en años anteriores, y esta nueva reducción de comisiones puede ayudar a repararlo.