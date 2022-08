Apple amenaza con despedir a empleada que se hizo viral en TikTok

Apple presuntamente ha amenazado con despedir a una empleada que se ha hecho viral en TikTok. La amenaza de la empresa habría surgido luego que la joven publicara un video con tips básicos de seguridad para iPhone, pues la empresa asegura que rompió políticas al identificarse como trabajadora de la compañía.

La mujer en cuestión es Paris Campbell, quien pese a que no habló mal de la empresa, presuntamente recibió la amenaza simplemente por revelar en redes que trabaja para la compañía.

Al parecer las políticas de la compañía para redes sociales advierte a los empleados que no deben publicar sobre los clientes, colegas o información confidencial, aunque no dice nada específicamente sobre hablar de la tecnología.

“Queremos que seas tú mismo, pero también deberás ser respetuosa en publicaciones, tuits y otras comunicaciones en línea” se lee en el documento interno que le entregó la compañía a la joven, según The Verge.

Dio tips de seguridad a un usuario en TikTok

La empresa habría amenazado a la empleada

La joven ha trabajado por seis años en la compañía, actualmente se desempeña como técnica reparadora en una tienda minorista y es una madre soltera que vive en Nueva York.

En días pasado Campell respondió en TikTok a un usuario que perdió su iPhone, quien aseguró que empezó a recibir amenazas asegurando que su información personal sería vendida si él no removía el Apple ID en el aparato.

“No puedo decirte exactamente como sé esta información, pero puedo decirte que por los últimos seis años he sido certificada como ingeniera de hardware para cierta compañía que le gusta hablar de frutas”, indicó la empleada.

Posteriormente la joven le dijo al usuario que no hiciera caso a los extorsionadores, asegurando que “tu teléfono es inservible para ellos y eres el único que los puede salvar, así que te sugiero que no lo hagas”.

El video en cuestión se hizo viral con 5 millones de reproducciones en menos de 24 horas, pero días después Campbell recibió una llamada de su gerente para pedirle que baje el video o de lo contrario estaría sujeta a acciones disciplinarias “que podrían llegar hasta la terminación del contrato” por lo que la compañía habría amenazado a la joven.

“Nunca me identifiqué como empleada de Apple hasta este video. Lo divertido es que después de ver las políticas de redes sociales, nunca dice que no puedo identificarme como empleada de Apple, solo que no debo de hacerlo de una manera que haga ver mal a la compañía” indicó la joven, asegurando que no rompió los protocolos de la empresa.

¿Quién es el dueño de la marca Apple?

Steve Jobs fue uno de los fundadores de la compañía

Los fundadores de la empresa son Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Pero Tim Cook es el actual CEO y ex-COO de la compañía Apple, tomando el relevo de Steve Jobs como CEO en 2011, seis semanas antes de que Jobs muriera debido a complicaciones de un cáncer de páncreas.