Apple Store se prepara para el debut de las Apple Silicon Macs

La tienda en línea de Apple se ha desactivado antes de su evento "One More Thing" este 10 de noviembre a las 10 a.m. hora del Pacífico de hoy. Se espera que el evento marque la presentación de la primera Mac Silicon de Apple y puede tener otra sorpresa o dos en la tienda.

En la WWDC de junio, Apple anunció que pasará de los procesadores Intel a sus propios procesadores Apple Silicon personalizados en Mac, lo que promete un rendimiento por vatio líder en la industria. Los rumores han sugerido que los primeros Apple Silicon Macs podrían ser portátiles de gama baja como los nuevos modelos MacBook Air y MacBook Pro de 13 pulgadas.

Las Arm Mac son la gran apuesta de Apple

Apple está a punto de realizar uno de los mayores cambios de plataforma en la historia de la empresa. Se espera que hoy anuncie las primeras Mac que funcionarán con procesadores y tarjetas gráficas diseñados por Apple en lugar de los chips Intel que se utilizan desde 2005.

Es una estrategia que la compañía ha empleado con gran éxito con sus dispositivos iPhone y iPad durante la última década, pero la próxima transición para sus computadoras portátiles y de escritorio representará un desafío completamente nuevo.

Cuando Apple, disgustado con la hoja de ruta para los chips PowerPC que había estado usando en toda su cartera de productos, cambió a Intel a mediados de este año, Apple ofreció promesas de mejor rendimiento y eficiencia energética, y promete que cumpliría con productos como MacBook Air y Retina MacBook Pros.

Pero por más significativo que fuera el cambio, el salto real a Intel fue tan predecible como podría serlo un cambio de esa magnitud. Después de todo, los chips Intel fueron una plataforma probada durante años en el lado de Windows, con procesadores en todos los tamaños, potencias y niveles de rendimiento que Apple podría necesitar para productos tan livianos como un MacBook Air del tamaño de un sobre o tan poderoso como un Mac Pro de $50,000.

La transición de Intel logró cumplir con los objetivos de rendimiento y potencia de Apple, y Apple está haciendo promesas similares con la próxima transición de Arm. Pero con el próximo cambio a Apple Silicon, el futuro de la Mac se dirige de repente a un territorio completamente desconocido.

Los chips de la serie A de Apple no son un concepto nuevo. Apple ha estado diseñando sus propios chips internamente durante más de una década, cuando lanzó el SoC A4 junto con el iPad original. Desde entonces, los esfuerzos de fabricación de chips de la compañía se han expandido para abarcar casi todo el hardware de Apple, con iPad Pros, HomePods, Apple TV, Apple Watches y AirPods de alta potencia, todos con un trozo de silicio diseñado por Apple.

Incluso las Mac recientes han comenzado a ver los chips de Apple, con chips de seguridad T2 integrados y Touch Bars que se ejecutan en hardware similar al Apple Watch. Pero nunca se han puesto a prueba en nada tan exigente como una computadora portátil. De hecho, es discutible que no se haya puesto a prueba ningún chip basado en Arm que Apple esté anticipando con su próxima transición a Apple Silicon.

Cuando Apple cambió a Intel, tanto el hardware como el software eran asuntos probados. Los clientes sabían más o menos qué esperar de un procesador Intel y los desarrolladores sabían que serían capaces de escribir software a la altura.

Transición fundamental de MacBook Pro

Arm, sin embargo, es una partida completamente nueva. Hay solo un puñado de laptops Arm que pueden dar incluso una idea de cómo les iría a los propios chips de Apple. E incluso los mejores chips Arm para portátiles que existen en este momento, como el 8cx de Qualcomm o el SQ2 de la marca Microsoft, están diseñados para portátiles ultraligeros. Nadie ha fabricado una computadora portátil basada en Arm que pueda ofrecer un rendimiento a la par con computadoras como las MacBook Pro de Apple o la línea XPS de Dell, y mucho menos una computadora de escritorio.

Eso no quiere decir que Apple esté entrando en esto sin ninguna preparación. Ha estado diseñando procesadores durante una década, y la última generación de chips en dispositivos como el iPad Pro más reciente ofrece mucha potencia. Pero fuera de los pocos desarrolladores que han probado el kit de desarrollo Arm de Apple (que está equipado con un chip que tiene dos años), queda por ver cómo ese rendimiento se traducirá en tareas de portátiles más tradicionales o si será capaz de seguir el ritmo de los mejores chips de Intel y AMD.

Apple también ha intentado facilitar la transición en el lado del software. Ha pasado los últimos años impulsando aplicaciones Catalyst diseñadas para ayudar a desarrollar aplicaciones Mac que comparten código con sus contrapartes de iOS. Y el hecho de que las nuevas Mac basadas en Arm ejecutarán casi todas las aplicaciones de iPhone e iOS de forma nativa también ayudará.

Pero todavía hay una gran brecha entre las aplicaciones de iPad y las de Mac. Incluso si Apple puede cumplir sus promesas para las versiones Arm de aplicaciones de Adobe como Photoshop y Lightroom o la suite Office de Microsoft, los desarrolladores necesitarán tiempo para adaptarse. Solo eche un vistazo al ritmo lento de la transición de Windows Arm.

Es casi seguro que el evento de Apple vendrá con demostraciones grandes y llamativas de la potencia de su nueva MacBook y grandes afirmaciones sobre cómo se comparan con los modelos antiguos x86. Pero ese anuncio solo será el comienzo para Apple, y la prueba, o refutación, de este próximo gran salto sigue siendo una pregunta abierta que puede llevar meses de uso en el mundo real para responder.