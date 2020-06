Apocalipsis: Estas predicciones sobre el fin del mundo aún podrían cumplirse

La humanidad en general ha considerado siempre el tema del fin de la especie y si bien las predicciones de Nostradamus y ciertos vidente sobre el fin del mundo en un apocalipsis entre el 21 y 27 de junio no ocurrieron, aún quedan muchas profecías por verse cumplir, es por ello que aquí están algunas predicciones para el futuro y las querrás saber.

Por el momento se sabe que las predicciones de un apocalipsis en fechas pasadas han resultado ser falsas pero a continuación hay algunas que dan fechas futuras para un verdadero fin de la humanidad apocalíptico.

Apocalipsis 2020

Es verdad que el 2020 ya parece ser un verdadero apocalipsis, al tener presente la pandemia del coronavirus Covid 19, pero en este año tiene otras dos predicciones apocalípticas más independientes al 21 de junio.

Jeane Dixon, una conocida astróloga y vidente estadounidense del siglo XX, predijo que el Armagedón tendría lugar en 2020. Pero no señaló un día concreto, así que tendremos que esperar unos meses para saber si su profecía su cumple o no. Aunque tomemos en cuenta que dijo que el mundo se acabaría el 4 de febrero de 1962 pero igual no pasó.

El científico británico Isaac Newton, descubridor de la ley de gravedad, previó que el fin del mundo llegará en 2060.

Armagedon de 2060

Entre los manuscritos científicos hay uno que trata de calcular el Apocalispsis según el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento y llega a la conclusión de que se producirá en el año 2060. En otros, que han analizado la liturgia judía así como fragmentos del filósofo y médico cordobés Maimonides coinciden con lo mismo.

16 de marzo de 2968 otro apocalipsis

Varios científicos confirmaron que un asteroide de 1,1 kilómetros de diámetro se dirige a la Tierra, y según cálculos este acabará estrellándose en el Océano Atlántico durante el mes de marzo de 2968, con respecto a ello es bueno saber que la NASA lleva años observando al asteroide 1950 AD que lleva viajando a quince kilómetros por segundo alrededor de la Tierra desde hace más de medio siglo.

Y es que este enorme asteroide podría estrellarse en el Océano Atlántico a 60 mil kilómetros por hora causando una explosión equivalente a 44 mil 800 megatoneladas.

1 de noviembre del 4006

La pintura de la última cena muestra un código oculto sobre astrología y matemáticas que da fucha para que ocurra el apocalipsis, esto de acuerdo con la investigadora de los Archivos del Vaticano Sabrina Sforza Galitzia.

Expertos en metafísica señalan que Isaac Newton hizo cálculos en los que habría señalado el año del inicio del apocalipsis bíblico.https://t.co/cTYLxNcdWW — Primer Impacto (@PrimerImpacto) March 9, 2020

La historiadora cree que Da Vinci predijo que el 21 de marzo de 4006 comenzaría un segundo diluvio universal que acabaría con nuestra existencia definitivamente el 1 de noviembre del mismo año, esto basándose de una fórmula cifrada en el ventanal del centro del mural, justo encima de Jesús

Último apocalipsis en 5079

Baba Vanga, quien es ciega pero considerada una clarividente, herbolaria y mística búlgara, también tiene su propia predicción sobre el apocalipsis. Supuestamente vaticinó acontecimientos como el fin de la II Guerra Mundial, la desintegración de la URSS y el 11-S y que el hombre atravesará los límites del universo en el 5078, pero un año después en 5079 tocó acabará.