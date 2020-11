Aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Argentina será obligatoria

Luego de que Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, acudió a Rusia para tratar de apresurar la llegada de la vacuna rusa a Argentina, hoy se supo que anunció que para todo el país, la vacuna contra el Covid-19 será obligatoria, además afirmó que “no se va a aplicar ninguna vacuna que no cumpla con los requisitos”.

Está declaración la hizo justo después de que Argentina llegó a un acuerdo con Rusia para adquirir 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, pues dijo que su aplicación será obligatoria "por ley", más allá de que reconoció que hay gente que pueda sentirse "amenazada" en el marco de la pandemia por coronavirus.

Argentina pronto tendrá la vacuna rusa

"La Argentina cuenta con un marco legal, que dice que es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado nacional provee las vacunas para que la población acceda más allá de su condición. Y es obligatoria porque es un bien social que está por sobre el beneficio individual”, señaló la funcionaria.

Es importante mencionar que la secretaria de Acceso a la Salud, Vizzotti, reconoció que no todas las provincias de Argentina están de acuerdo con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, por ello es que reafirmó que "no se va a aplicar ninguna vacuna que no cumpla con los requisitos ni que tenga el aval de la Anmat".

Sanciones al que no se vacuna contra el Covid-19

"Cuando uno dice que es obligatoria, quizás suena un poco agresivo o violento... Hay gente que tiene alguna duda de lo que escucha, cierta incertidumbre y puede sentirse amenazada, por eso nuestro camino es la información, el construir confianza y que la población adhiera", dijo la secretaria de Acceso a la Salud de Argentina.

Por último, aclaró que por el momento no hay alguna ley que diga sobre sanciones, multas y cárcel a todo aquel que no quiera vacunarse con el fármaco de Rusia contra el Covid-19, pues prefirió no hablar o adentrarse a ese tema, aunque aclaró que "los que nos vacunamos vamos a favorecer en forma indirecta a quienes no se vacunan", apuntó.