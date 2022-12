Aparición de ocelote albino preocupa a los científicos

En Colombia se dio a conocer el primer caso, un ocelote con albinismo que se tenga reporte, la felina fue sometida a pruebas genéticas, presenta un pelaje blanco y ojos rojos, permanecerá bajo protección en Antioquia, una región al noreste del país.

Se informó que la felina fue encontrada hace un año, cuando apenas era una cría y pesaba solo 440 gramos, en la zona rural de Amalfi, cuando fue hallada, fue identificada de forma provisional como un puma yaguarundi.

Tiempo después se le realizaron pruebas genéticas con las cuales se confirmó que ser trataba de una leopardus pardalis, conocido coloquialmente como ocelote, un animal que suele habitar en los bosques y paramos del continente americano.

Un hallazgo extremadamente inusual

Debido a su condición, el animal no puede ser liberado

El descubrimiento fue calificado como algo extremadamente inusual, actualmente ya alcanzó la edad adulta y tiene un peso de 2.8 kilogramos. A esta edad los ocelotes suele presentar un pelaje pardo, ser carnívoros y cazadores, no obstante, en este caso y debido a su mutación genética, la felina no puedo ser puesta en libertad, pues no podría camuflarse y presenta ceguera.

Por lo que el animal vivirá en el Parque de la Conservación, el cual es un recinto privado, donde el ocelote vive en un hábitat con adecuaciones como mobiliario de baja altura y cuerpos de agua poco profundos y es alimentada todos los días con 700 gramos de carnes rojas y pollo.

Sin embargo, expertos en biología han señalado que la aparición de este espécimen es algo que no debe ser celebrado, pues da indicios que no son una buena señal sobre el hábitat donde el animal fue rescatado.

Se afirma que la existencia de esta felina es una prueba de la invasión de la zona selvática de Antioquia, Colombia, siendo una prueba de las consecuencias de la actividad humana, como lo son la ganadería, la minería, los cultismos de café, que modifican e interrumpen los pasos naturales de estos animales.

¿Qué es el albinismo?

La condición del animal se puede deber a la actividad humana

El albinismo es una condición que se presenta cuando existe varios defectos genéticos que hacen que el cuerpo no pueda producir o distribuir la melanina. Esta condición pueden ser heredadas de padres a hijos.

