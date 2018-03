Aparece nueva y peligrosa isla frente a la costa de EU

La isla ha sido bautizada como Shelly Island y surgió de la nada en pocas semanas

"La gente no debería intentar caminar ni nadar en esa corriente”

El mundo está en constante evolución. Mientras algunas zonas quedan ahogadas por el avance del mar, otras emergen, convirtiéndose en grandes atracciones turísticas ante los sorprendidos ojos de los habitantes locales. Este caso de la ‘’ bautizada como Shelly Island, que apareció frente a Cape Point, en Buxton,(EE.UU.). Esta lengua de tierra, en forma de media luna, tiene una extensión de alrededor de kilómetro y medio de largo y unos 146 metros de ancho y se formó, al parecer, en pocas semanas, según apunta el diario local The Virginian Pilot.Muchos son los surfistas y los pescadores que se dan cita en estas playas. Al aparecer esta nueva extensión de arena, muchos fueron los que se acercaron a descubrirla. Como Janet Regan, que, junto a su hijo de 11 años,(shell en inglés) y registraron el nombre de. Pese a la idílica estampa,de lo que parece. Llegar hasta ella tiene sus riesgos. El océano rompe hacia un lado en la costa este y en dirección contraria en la meridional. La corriente que se genera es muy fuerte entre el espacio de 15 metros que separa la costa con la nueva isla. “La gente no debería intentar caminar ni nadar en esa corriente”, advirtió Dave Hallac, superintendente de la costa nacional de Cape Hatteras. Podría haber aún más peligros. Decenas de anzuelos de pescar, acumulados durante décadas, reposan en el fondo separa ambas partes, destaca Bill Smith, presidente de la North Carolina Beach Buggy Association. Además, “tiburones de hasta 5 pies de largo y rayas tan grandes como la cabina de un camión han sido vistos rondando por debajo de la superficie”, afirma. Por el momento, decenas de personas han tenido que ser rescatadas en el la Shelly Island. Algunos cruzaron con bastante facilidad durante la marea baja, pero después no pueden regresar con seguridad cuando la marea está alta, cuando las corrientes son mucho más profundas y más fuertes, dijo Bob Helle, jefe asistente del Escuadrón de Rescate de Hatteras Island. A través de un comunicado, las autoridades advierten que los visitantes pueden visitar la isla usando kayaks o tablas, en vez de nadando.