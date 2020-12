Aparece el SEXTO monolito, ahora en España; aquí un resumen de todos

La Verdad Noticias sigue paso a paso las apariciones de nuevos monolitos en el mundo, ahora uno nuevo ha aparecido en España, concretamente en el municipio de Ayllón, en la provincia de Segovia. El monolito se ha encontrado en las ruinas de la iglesia de Santiago y, por el momento, se desconoce cómo ha aparecido allí.

Como era de esperarse, cientos de personas ha acudido al lugar para poder fotografiar el monolito que ha aparecido, pero las autoridades aconsejan no ir.

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que evite ir a visitarlo, ya que la zona no está preparada y puede "ser perjudicial y peligroso". "Cerca hay laderas por las que una persona podría caer", han remarcado. Además, apelan a la "responsabilidad individual" en el marco de la pandemia.

Con la aparición de este nuevo monolito, ya suman seis los que circulan en el mundo, recordemos cuales han sido los otros cinco monolitos.

Monolito en el municipio de Ayllón, España.

Misteriosos monolitos en el mundo

El primer monolito fue avistado en el Estado estadounidense de Utah, el cual solo duró unos días y luego fue retirado por un grupo de activistas medioambientales.

El segundo monolito apareció a finales de noviembre al noroeste de Rumanía, el cual de igual forma fue retirado del lugar, según los testigos en medio de una luz.

El tercero monolito fue localizado hace tan solo una semana en la costa de California, el cual fue reportado en la cima de Pine Mountain Loop, en Stadium Park, en Atascadero, que está casi a medio camino entre Los Ángeles y San Francisco.

El cuarto monolito fue visto en los Países Bajos exactamente en una reserva natural en la provincia de Frisia.

El quinto monolito se encontró en Reino Unido se ubica en una playa de la isla británica de Wight, situada en el sur de Inglaterra.

Hasta el momento consideran los monolitos son obras de un grupo de artistas estadounidenses autodenominados The Most Famous Artist, que este viernes colgó en las redes sociales instantáneas sobre el proceso de creación, transporte y precio de estas obras.

Te puede interesar: Monolito metálico similar al de Utah aparece sobre una colina Rumanía

"Qué mejor manera de terminar este jodido año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres habían contactado con nosotros para después quedar decepcionados de que no haya sido más que una nueva acción de The Most Famous Artist, afirmó el fundador del grupo, Matty Mo, al portal Mashable.

