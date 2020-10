Anuncian apertura de cines sin comida en Chile

Luego de varios meses que los cines y piscinas de Chile permanecieron cerrados, hoy por fin el gobierno anunció la reapertura de los mismos, sin embargo detalló que abrirán bajo estrictos protocolos de seguridad con el fin de evitar más contagios de Covid-19, además, señaló que los cines no podrán vender comida.

De acuerdo al comunicado oficial por parte del gobierno de Chile, se publicará el protocolo de uso de piscinas en el país en medio de la pandemia, incluyendo las que son públicas, privadas y aquellas ubicadas en condominios, y detalló los alcances de la reapertura de cines en el país.

Uso de cubrebocas en piscinas de Chile

El anuncio fue a través de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el portal web del Ministerio de Salud, donde se detalla la información, adelantando que deberán involucrar un flujo de entrada y de salida, mientras que no se podrán utilizar los camarines.

Entre las restricciones que indica el protocolo está, la prohibición del uso de inmobiliario destinado para compartir así como la utilización de juegos o pelotas. "Tendrán un aforo determinado según tamaño de la piscina y lugar de recreación", destacó Daza.

La autoridad confirmó que de igual manera, será obligatorio el uso de mascarilla mientras los bañistas no estén en el agua además de que se deberá haber un distanciamiento físico, hecho que en redes para muchos no les gustó la idea, prefieren no ir a estar siempre con el cubrebocas.

No podrás comprar comida, ni comer en los cines

Detallaron también que respecto a los cines, aclaró que ya existe el protocolo, donde se especifica que las comunas en Fase 4 de Apertura Inicial podrán acceder a ello. Entre los cambios más significativos estará la prohibición para vender y, por ende, de comer algún tipo de comida en las salas, habiendo también obligación de estar al menos 1 metro separado de la butaca ubicada a un costado.

La Verdad Noticias logró saber que, la subsecretaria de Salud en Chile dijo que además de todo lo antes dicho, es obligación la existencia de un flujo de entrada y salida además de las medidas ya dispuestas en el país, como el uso de alcohol gel y de mascarilla.