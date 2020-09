Antonio Kast defiende el actuar de los Carabineros, no son robots, dice

José Antonio Kast Conversó, a través de una entrevista con Cristian Warnken, donde tocaron temas como la situación política y social de Chile, dijo que los jueces no están realizando bien su trabajo, ya que están persiguiendo a Carabineros, cuando en realidad deberían estar tras los delincuentes, afirmó.

Kast Conversó señaló que el sistema de justicia está fallando, "las instituciones han ido fallando y hoy los jueces se dedican a perseguir a Carabineros y no a los delincuentes. Tenemos un Gobierno además que dice que ahora va a sancionar a los Carabineros que se les vaya a acreditar algo y eso es evidente".

Antonio siguió diciendo y defendiendo el actuar de los Carabineros de Chile, a pesar de que golpearon y torturaron a personas que se manifestaban en el estallido social y que algunas de esas personas aún siguen recuperándose y otros aún siguen en coma o postrados en cama.

"Un carabinero no es un robot, cuando tienes una masa humana de mil, dos mil, tres mil o cuatro mil personas y tienes cien carabineros, déjame decirte que no siempre las reacciones son del manual. Entonces, cuando empiezan a dictar las normas de la fuerza, ni el ministro de Defensa, ni el de Interior, ni el subsecretario ni el Presidente han estado en una manifestación violenta", dijo Kast.

Comentó sobre la democracia y dijo que, “voy a trabajar firme por el Rechazo. Si gana el Apruebo, voy a trabajar firme para que asambleístas del Partido Republicano lleguen a la convención, y dentro de esta, vamos a discutir una posición súper clara", afirmó.

Por último, también se mostró en contra de la paridad de género a la hora de elegir constituyentes. "Hay cosas que no comparto, como por ejemplo que todo sea paritario. Creo que es profundamente injusto y antidemocrático.Si salen electas más mujeres ¿Por qué van a tener que perder el cargo? o viceversa. No me parece".