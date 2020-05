Aniversario de la masacre de la carrera de Tulsa revive los llamados a reparación

racismo Estados Unidos

El 31 de mayo de 1921, las multitudes blancas protagonizaron una masacre de dos días en un próspero pueblo negro de Oklahoma, donde se produjo uno de los episodios más sangrientos de violencia racista en la historia de Estados Unidos.

Después de que un hombre negro en Tulsa fuera acusado de agredir a una mujer blanca, una mafia armada apoyada por la policía y los funcionarios de la ciudad irrumpieron en el vecindario de Greenwood, donde 35 bloques de casas, negocios, bibliotecas, hospitales, escuelas e iglesias fueron destruidas en 14 horas.

Decenas de familias quedaron sin hogar y cientos fueron asesinadas. La antiguamente famosa "Black Wall Street" de la ciudad nunca se recuperó.

Casi 100 años después, los funcionarios en Tulsa planean excavar lo que se sospecha es una fosa común, después de que los arqueólogos descubrieron una "gran anomalía" en un cementerio cercano, con la esperanza de descubrir la escala de una tragedia que resuena en la América moderna.

El primer bombardeo en suelo norteamericano ocurrió el 1 de junio de 1921 en Tulsa. Aviones tripulados por blancos lanzaron bombas incendiarias en la comunidad negra de Greenwood https://t.co/mKJR683mC0 #racismo #historia pic.twitter.com/MVquVPsvSM — Alikton (@alikton) June 2, 2018

En el aniversario de la masacre racial de Tulsa, los grupos de derechos humanos también renovaron los llamados a reparar a las familias afectadas por los asesinatos y la violencia.

El proyecto de excavación, anunciado a principios de este año, "establecería la presencia o ausencia de restos humanos, determinaría la naturaleza de los enterramientos y obtendría datos para ayudar a informar los pasos futuros en la investigación, incluidos los esfuerzos de recuperación apropiados", anunció la ciudad en una declaración.

"La única forma de avanzar en nuestro trabajo para lograr la reconciliación en Tulsa es buscar la verdad honestamente", dijo el alcalde de Tulsa, GT Bynum, en un comunicado.

"Cuando abrimos esta investigación 99 años después, hay tanto incógnitas como verdades por descubrir. Pero estamos comprometidos a explorar lo que sucedió en 1921 a través de un proceso colectivo y transparente, llenando vacíos en la historia de nuestra ciudad y brindando sanación y justicia a nuestra comunidad."

Programada para comenzar el 1 de abril, la excavación se pospuso a raíz de la pandemia de coronavirus.

Si bien el brote de COVID-19 ha retrasado el desenlace de un episodio crucial pero a menudo descuidado en la sangrienta historia de Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos están instando a los funcionarios de Oklahoma a "actuar rápidamente" para proporcionar reparaciones a las víctimas que aún viven y sus descendientes, y proporcionar Un camino legal claro para que los residentes presenten demandas civiles relacionadas con la masacre.

Además, Lindelof habla de temas sociales sin pelos en la lengua. El principal eje de la temporada es el racismo. Sin ir más lejos, la primera escena es la masacre de Tulsa de 1921 a manos del KKK. Se ríe sin pudor de la ultraderecha y de sus líderes y les da lo que merecen. pic.twitter.com/JAOqI1vQFv — JC (@JCRD98) May 16, 2020

"Décadas de prosperidad negra y millones de dólares en riquezas duramente ganadas fueron aniquiladas en horas, pero nunca se hizo responsable a nadie y nunca se pagó ninguna compensación", dijo Dreisen Heath, oficial de defensa de programas de Estados Unidos en Human Rights Watch y autor de un Informe de 66 páginas que detalla el caso de reparaciones.

"Las autoridades gubernamentales tienen la oportunidad de considerar completamente estos errores históricos y contemporáneos haciendo finalmente lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo, proporcionando reparaciones a los descendientes de masacre y a los negros en Tulsa hoy".

A raíz de la masacre, luego encalada como "disturbios", Oklahoma declaró un estado de ley marcial, trasladó a los residentes negros a campos de internamiento y no procesó a una sola persona por ningún delito.

Su legado sigue siendo una mancha oscura en la historia del estado, luego de la esclavitud, la reconstrucción y una era de Jim Crow marcada por linchamientos públicos y los inicios del encarcelamiento masivo que emerge de la esclavitud.

Este año, se espera que el Departamento de Educación de Oklahoma incorpore por primera vez la historia de la masacre en sus planes de estudio.

La masacre recibió nueva atención a principios de este año como un evento central en la aclamada serie de HBO Watchmen.

Pero el aniversario de la masacre este año llega en medio de protestas radicales contra los asesinatos de estadounidenses negros por parte de agentes de policía, galvanizando los movimientos de masas que piden justicia y el fin de la brutalidad policial que ha sido una violencia racista histórica.

En junio de 1921, los extremistas blancos del KKK así como mandos policiales y militares destruyeron la próspera comunidad negra de Tulsa, Oklahoma, el" Black Wall Street". Debido a que estaban adquiriendo tierras y elevando su precio.



Bueno, simplemente por racismo! https://t.co/4by5UM3Ypq — carlos A Philtrum (@la_petulancia) May 29, 2020

"Tulsa se destaca por la destrucción maliciosa durante la masacre, pero los sistemas, políticas y prácticas racistas que han dañado a los tulsanes negros durante décadas no son únicos", dijo Heath en un comunicado.

"En muchos sentidos, Tulsa es un microcosmos de los Estados Unidos".

Tulsa: Lucha contra el racismo

Mientras cientos de residentes de Tulsa se manifiestan contra la violencia policial luego del asesinato de George Floyd en Minneapolis, varias organizaciones e iglesias también organizan monumentos conmemorativos y otros eventos para conmemorar el 99 aniversario de la tragedia.

"No me sorprende, desafortunadamente, lo que sucedió en Minneapolis, pero me da más motivación para luchar contra el racismo y más motivación para luchar por la equidad racial en términos de nuestra reforma policial y de justicia penal en este país", reverendo Robert Turner , cuya Iglesia Vernon AME sobrevivió a la masacre, dijo a KTUL, afiliado de ABC.

Los residentes de Tulsa también protestaron y lloraron después del asesinato policial del automovilista Terence Crutcher en 2016; El oficial que lo mató fue declarado no culpable de homicidio involuntario, y una investigación del Departamento de Justicia no presentó ningún cargo relacionado con abusos contra los derechos civiles.

"Tenemos que entender a las personas que han intentado agotar todos los medios: al votar, firmamos peticiones, marchamos", dijo el reverendo Turner.

"Algunas personas simplemente se frustran y esa es la única forma en que se desahogan. Pueden desahogarse porque cuando los poderes fácticos no te escuchan cuando actúas civilmente, encuentran otras formas de actuar".

"No puedo respirar": tercer día de protestas contra la violencia policial en EEUU tras el asesinato de George Floyd.



Este vídeo, de 2016, tras la muerte del joven negro, Alton Sterling, disparado por la Policía, resume en un minuto cómo se sienten las personas negras en EEUU. pic.twitter.com/5Of6OlozM7 — Spanish Revolution (@spanishrevorg) May 29, 2020

Si bien "se requiere un retraso para la masacre y el asesinato", las disculpas y las conmemoraciones son solo una parte necesaria del proceso, pero "no son suficientes", según Jeffery Robinson, Director Legal Adjunto de ACLU y Director del Centro Trone para la Justicia e igualdad.

"Un verdadero cálculo requiere acción, y los líderes de las comunidades afectadas en Tulsa deberían esperar acción cuando hablen con la ciudad sobre hacer que lo que está mal vuelva a estar bien", dijo.

El argumento para las reparaciones también continúa en Washington, donde los miembros del Congreso han intentado durante años introducir una legislación que establezca formalmente un comité para desarrollar propuestas para "dar cuenta del maltrato brutal de los afroamericanos durante la esclavitud de chattel, la segregación de Jim Crow y la racismo estructural duradero endémico de nuestra sociedad ", escribe la congresista de Texas Sheila Jackson Lee.

El texto de la Resolución 40 de la Cámara dice que "abordaría la injusticia fundamental, la crueldad, la brutalidad y la inhumanidad de la esclavitud en los Estados Unidos y las 13 colonias estadounidenses entre 1619 y 1865" a través de una comisión que estudiaría establecer una comisión para estudiar y considere una "disculpa nacional" por la esclavitud y la posterior "discriminación racial y económica contra los afroamericanos" y el impacto entre las comunidades negras de hoy.

Su introducción es especialmente urgente "con el surgimiento y la normalización de la expresión supremacista blanca" bajo la presidencia de Donald Trump, escribió la congresista Lee.

"Aunque los críticos han argumentado que la idea de las reparaciones es inviable política o financieramente, su enfoque en el dinero pierde el punto del mandato de la comisión HR 40", dijo.

Te puede interesar:Abuso policial contra una mujer ahora en Nueva York (VIDEO)

"El objetivo de estas investigaciones históricas es llevar a la sociedad estadounidense a un nuevo cálculo de cómo nuestro pasado afecta las condiciones actuales de los afroamericanos y hacer de Estados Unidos un lugar mejor ayudando a los verdaderamente desfavorecidos".