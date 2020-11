Animal Crossing gana el juego de Nintendo 2020 en los Golden Joysticks Award

Los ganadores de los Golden Joystick Awards de este año ya han sido anunciados, y tenemos la lista completa de ganadores a continuación.

Animal Crossing: New Horizons ganó el premio "Juego del año de Nintendo", lo que debemos decir que es absolutamente merecido teniendo en cuenta el impacto que tuvo en todo el mundo a principios de año. Sin embargo, Nintendo no ha recibido tanto amor en otros lugares, con The Last of Us Part II de PlayStation llevándose a casa una gran cantidad de premios.

It's dominated the gaming world this year, so it's no surprise Animal Crossing: New Horizons has won Nintendo Game of the Year! Congrats to @animalcrossing, @NintendoUK, and @NintendoAmerica for delivering a slice of island life in 2020. #goldenjoysticks pic.twitter.com/2BahA1iPVK — Golden Joysticks (@GoldenJoysticks) November 24, 2020

Golden Joystick Award 2020

Los ganadores del premio Golden Joystick Award 2020 son:

Mejor narración: The Last of Us Part II

Mejor juego multijugador: Fall Guys

Mejor diseño visual: The Last of Us Part II

Mejor expansión de juego: No Man’s Sky: Origins

Juego móvil del año: Lego Builder's Journey

Mejor audio: The Last of Us Part II

Mejor juego independiente: Hades

Sigue jugando: Minecraft

Estudio del año: Naughty Dog

Juego de esports del año: Call of Duty: Modern Warfare

Mejor nuevo streamer / locutor: iamBrandon

Mejor juego familiar: Fall Guys

Mejor comunidad de juegos: Minecraft

Mejor intérprete: Sandra Saad (Critics Choice)

Premio Breakthrough: Among Us (Critics Choice)

Salón de la fama: Team17 / Worms (elección de los críticos)

Juego de PC del año: Death Stranding

Mejor hardware para juegos: NVIDIA GeForce RTX 3080

Juego del año de PlayStation: The Last of Us Part II

Juego de Xbox del año: Ori and the Will of the Wisps

Juego del año de Nintendo: Animal Crossing: New Horizons

Videojuego más deseado: El próximo juego de God of War

Premio Critics Choice: Hades (Critics Choice)

Mejor juego del año: The Last of Us Part II

Se emitieron más de tres millones de votos para determinar los ganadores en las 20 categorías anteriores. Varios títulos populares tuvieron una gran noche en la ceremonia, pero fue The Last of Us 2 el que logró llevarse a casa el máximo honor de ser nombrado Mejor Juego del Año.

Anunciado a través del feed de Twitter de la compañía, el título logró hacerse con el elogio a través de los votos del público, y los votos aseguraron una gran victoria para la epopeya postapocalíptica de Naughty Dog. Además de llevarse a casa el gran premio, The Last of Us 2 también logró asegurar la mejor narración de historias, el mejor diseño visual, el mejor audio, el juego del año de PlayStation y el mejor estudio del año. Son seis premios en total y supuestamente una actuación récord para la ceremonia.

Last but definitely not least, the award for the Ultimate Game of the Year as chosen by you: The Last of Us Part 2! Once more, let's give a round of applause to the teams at @Naughty_Dog and @PlayStation for their massive wins at this year's #goldenjoysticks pic.twitter.com/g0B0tXSA3v — Golden Joysticks (@GoldenJoysticks) November 24, 2020

Otros juegos que triunfaron en la exhibición fueron Hades, que se llevó a casa la corona al Mejor Juego Indie y el Premio Critic's Choice, así como Fall Guys, que se llevó el Mejor Juego Familiar y el Mejor Juego Multijugador. Mientras tanto, los desarrolladores de Among Us, Innersloth, se llevaron a casa el premio Breakthrough Award, Sandra Saad se llevó a casa a la mejor intérprete por su interpretación de Kamala Kahn en Marvel's Avengers, y Animal Crossing: New Horizons aseguró el Juego del año de Nintendo. Fue una buena presentación llena de algunos de los nombres más importantes de este año, sin embargo, The Last of Us 2 logró llegar a la cima.

TE RECOMENDAMOS LEER: Animal Crossing es el juego más popular del año según las tendencias de Twitter

¿Estás de acuerdo con los ganadores enumerados anteriormente? ¿Hay algún otro juego que hubieras elegido en lugar de Animal Crossing? No dude en compartir tus comentarios en La Verdad Noticias.