Animal Crossing: New Horizons obtiene su propia versión de Monopoly

Un usuario de Reddit muestra fotos de una versión Monopoly de Animal Crossing: New Horizons. El usuario de Reddit calysunflower dice que compró el juego al minorista estadounidense Walmart. Si bien aún no hay anuncios o mensajes oficiales sobre la versión especial de Monopoly, no parece ser un engaño.

Las imágenes muestran que hay cuatro piezas de juego de cuatro aldeanos diferentes. El objetivo de esta versión es ganar la mayor cantidad de millas Nook comprando decoraciones. Las tarjetas de cofres comunitarios dan paso a las tarjetas Nook Miles y se pueden usar para intercambiar recursos y campanas. Los insectos, peces y frutas se pueden recolectar a través del tablero de juego. Parece que las cartas de Chance tienen un lugar en el juego.

Llega un Monopoly superdivertido

Este es un videojuego de simulación social desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo Switch, cuya fecha de lanzamiento mundial fue el 20 de marzo de 2020. Es la novena entrega de la saga Animal Crossing (Incluyendo su edición para dispositivos móviles).

Como en entregas previas de la serie Animal Crossing, New Horizons es un videojuego no lineal de simulación de vida a tiempo real. El jugador asume el papel de un personaje personalizable que se mueve por una isla desierta tras comprarle un pack de vacaciones a Tom Nook, un mapache recurrente en la serie.

El proceso de desarrollo de una entrega de Animal Crossing para Nintendo Switch fue confirmado en un Nintendo Direct el 13 de septiembre de 2018, con una fecha de lanzamiento no especificada en 2019.Nintendo lanzó el título del juego y su primer tráiler en el E3 2019 Nintendo Direct el 11 de junio de 2019.

Aún no se ha anunciado un anuncio oficial de Hasbro. Probablemente aparecerá pronto.

