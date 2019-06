Angela Merkel revela LA VERDAD sobre los temblores que atacan a su cuerpo

La canciller alemana Angela Merkel habló por primera vez, sobre lo que realmente le ha pasado a su salud, luego de que imágenes y videos dieran la vuelta al mundo mostrando a Merkel en una situación incomoda y preocupante en las que aparecía temblando sin control mientras esta se encontraba en eventos oficiales, sin poder detener los bruscos movimientos.

Angela Merkel ha sido blanco de diversas especulaciones a nivel mundial, por los episodios en los que sin explicación alguna empieza a temblar, el primero de estos episodios fue poco más de dos semanas, y a los diez días después volvió a sorprender con más temblores en otro evento.

Al ser cuestionada por la prensa internacional acerca de su salud durante la Cumbre G20, que se celebra en Osaka, Japón la canciller alemana afirmó lo siguiente:

“Pero no tengo nada particular de qué informar. Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer”, zanjó.