Anciano enfermo de cáncer pide una familia amorosa para sus perros

ESPAÑA.- Santiago, un señor español enfermo de cáncer de 87 años ha pedido ayuda a dos vecinas para que le encuentren un hogar a sus seis perros antes de que fallezca. Entonces, se le ocurrió publicar un video llevando el mensaje a las redes sociales.

"Son como mis hijos. Me detectaron cáncer de pulmón en diciembre de 2016. Desde entonces me están dando quimioterapia. Estoy muy débil. Necesito urgentemente encontrar a familias que adopten a mis perros y les den mucho amor, como les he dado yo", dice.

Santiago, un anciano enfermo de cáncer pide una familia para sus animales antes de morir. Necesita dejarlos en buenas manos 669712625 ??? pic.twitter.com/paZ1ZMqtSg — Animal Rescue España (@animalrescueesp) 27 de octubre de 2017

El video fue difundido el pasado viernes y ha sido compartido por la protectora Animal Rescue en Twitter: ya lleva más de 43 mil retuits, y también circula en Facebook.Santiago, sin embargo, quiere seguir viendo a sus perros todo el tiempo que pueda, dice una de sus vecinas. Por eso solo se aceptan solicitudes de residentes en la Comunidad de Madrid y del pueblo de Gualadajara. "Toda mi vida he ayudado a los animales abandonados. Ahora necesito ayuda para los míos. Todos están esterilizados, vacunados, desparasitados y con chip. Me quita el sueño y ya no tengo fuerzas para cuidarles. Muchas gracias a todos", dice Santiago en el vídeo.