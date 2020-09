Analistas recomiendan "Comprar acciones de Mercado Libre (NASDAQ: MELI)

Mercadolibre Inc (NASDAQ: MELI) ha recibido una calificación de consenso de "Comprar" de los veinte analistas que actualmente cubren las acciones, informa Marketbeat Ratings. Seis analistas de investigación de acciones han calificado la acción con una recomendación de retención y doce han asignado una recomendación de compra a la empresa. El precio objetivo promedio a 1 año entre las casas de bolsa que han cubierto las acciones en el último año es de $1,062.27 dólares.

Varias empresas de investigación han comentado recientemente sobre MELI. Zacks Investment Research rebajó la calificación de las acciones de Mercado Libre de una calificación de "comprar" a una calificación de "mantener" y estableció un precio objetivo de $1.287,00 dólares para la empresa. En una nota de investigación el viernes 7 de agosto, Bradesco Corretora elevó las acciones de Mercadolibre de una calificación "neutral" a una calificación de "desempeño superior" y elevó su precio objetivo para la compañía de $985.00 a $1,250.00 dólares en un informe el lunes 20 de julio. UBS Group subió el precio objetivo de las acciones de Mercadolibre de $1,040.00 a $1,400.00 y le otorgó a la compañía una calificación de "comprar" en un informe el martes 11 de agosto. BTIG Research elevó el precio objetivo de las acciones de Mercadolibre de $980.00 a $1,260.00 y otorgó a la compañía una calificación de "comprar" en un informe el martes 11 de agosto. Finalmente, Susquehanna Bancshares elevó las acciones de Mercadolibre de una calificación "neutral" a una calificación "positiva" y elevó su precio objetivo para la compañía de $ 630.00 a $ 1.300.00 en un informe el martes 11 de agosto.

Ganancias de Mercado Libre

Las acciones de NASDAQ MELI abrieron a 998,06 dólares el lunes. La empresa tiene una capitalización de mercado de $51.54 mil millones, una proporción de PE de -293,55 y una beta de 1,60. La empresa tiene un coeficiente circulante de 1,79, un coeficiente rápido de 1,78 y un coeficiente de deuda a capital de 0,43. Mercado Libre tiene un mínimo de 1 año de $422.22 y un máximo de 1 año de $ 1,270.00. La compañía tiene un precio promedio móvil de cincuenta días de $1,136.94 y un precio promedio móvil de 200 días de $849.05.

Mercadolibre Inc (NASDAQ: MELI) publicó por última vez sus datos de ganancias trimestrales el lunes 10 de agosto. La compañía reportó $1.11 EPS para el trimestre, superando la estimación de consenso de los Zacks de $0.10 por $1.01. Mercadolibre tuvo un margen neto negativo del 5,89% y una rentabilidad sobre fondos propios negativa del 3,46%. La compañía tuvo ingresos de $878.40 millones durante el trimestre, en comparación con la estimación de consenso de $749.21 millones. Durante el mismo período del año anterior, la empresa registró $0.31 EPS. Los ingresos trimestrales de la compañía aumentaron un 61,1% año tras año. Los analistas de investigación de acciones pronostican que Mercado Libre publicará 0.09 EPS para el año en curso.

En otras noticias, el director Emiliano Calemzuk vendió 120 acciones en una transacción fechada el jueves 13 de agosto. Las acciones se vendieron a un precio promedio de $1,128.50, por un valor total de $135,420.00. La venta se reveló en un archivo legal ante la Comisión de Bolsa y Valores. Asimismo, el director Alejandro Nicolás Aguzín vendió 6.000 acciones del capital social en una transacción fechada el miércoles 19 de agosto. Las acciones se vendieron a un precio promedio de $1,213.32, por un valor total de $7,279,920.00. La divulgación de esta venta se encuentra en este documento. El 0.40% de las acciones pertenece a personas con información privilegiada.

Acciones de Mercado Libre.

Cambios en Mercado Libre

Varios inversores institucionales han realizado cambios recientemente en sus posiciones en MELI. Amundi Pioneer Asset Management Inc. aumentó su posición en acciones de Mercadolibre en un 30.5% durante el primer trimestre. Amundi Pioneer Asset Management Inc. ahora posee 14,496 acciones de las acciones de la compañía valoradas en $7,361,000 después de comprar 3,392 acciones adicionales en el último trimestre. La Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de Colorado incrementó su posición en acciones de Mercadolibre en 0.8% durante el 1er trimestre.

La Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de Colorado ahora posee 57,238 acciones de las acciones de la compañía valoradas en $ 27,965,000 después de comprar 451 acciones adicionales en el último trimestre. Bank of New York Mellon Corp incrementó sus participaciones en Mercadolibre en un 5,3% en el primer trimestre. Bank of New York Mellon Corp ahora posee 78,113 acciones de las acciones de la compañía por valor de $ 38,165,000 después de adquirir 3,903 acciones adicionales en el último trimestre. First Allied Advisory Services Inc. aumentó sus participaciones en Mercadolibre en un 10,5% en el primer trimestre. First Allied Advisory Services Inc. ahora posee 950 acciones de las acciones de la compañía por valor de $ 464,000 después de adquirir 90 acciones adicionales en el último trimestre. Finalmente, PNC Financial Services Group Inc. incrementó sus participaciones en Mercadolibre en un 153,2% en el primer trimestre. PNC Financial Services Group Inc. ahora posee 3,433 acciones de las acciones de la compañía por valor de $ 1,677,000 luego de adquirir 2,077 acciones adicionales en el último trimestre.

Los inversores institucionales poseen el 81,54% de las acciones de la empresa.

Sobre Mercadolibre

Recomendaciones de analistas para Mercado Libre.

MercadoLibre, Inc opera plataformas de comercio en línea en América Latina. Opera MercadoLibre Marketplace, una plataforma automatizada de comercio en línea que permite a empresas e individuos listar mercancías y realizar ventas y compras en línea; y MercadoPago FinTech, una plataforma de solución de tecnología financiera, que facilita las transacciones dentro y fuera de sus mercados al proporcionar un mecanismo que permite a sus usuarios enviar y recibir pagos en línea, y permite a los comerciantes procesar transacciones a través de sus sitios web y aplicaciones móviles, así como en sus tiendas físicas a través de QR y puntos de venta móviles.