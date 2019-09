Ana Julia Quezada confiesa que mató a un niño de ocho años, pero porque él la atacó

La muerte del pequeño Gabriel Cruz fue confirmada el 28 de febrero de 2018 y hoy Ana Julia Quezada ha confesado ser la autora del asesinato que hace más de año y medio conmocionó a España, la asesina dijo que todo fue un accidente y lo hizo porque se encontraba asustada de la agresividad del menor.

En su declaración de este martes Ana Julia Quezada, se ha declarado inocente en la Audiencia de Almería, mientras se mostraba afectada y con lágrimas en los ojos, afirmó que "dio muerte a Gabriel" pero que se trató "de un accidente".

Atroz muerte de un menor conmociona a España.

La asesina también confirmó que contestará a todas las preguntas de la Fiscalía, pero no responderá a las cuestiones de la acusación particular.

Al parecer el dar muerte al menor es una venganza contra la madre del niño, pero Quezada ha negado esta afirmación ya que ante el jurado dijo no tener "ningún problema" con Patricia Ramírez, madre de Gabriel, con quién ha asegurado que tenía "buena relación", pero una llamada telefónica grabada demuestra cómo Quezada insultaba a Ramírez llamándole "hija de puta, mala persona".

Con lágrimas quiso convencer Ana Julia al Tribunal.

Entre lágrimas Ana Julia Quezada dijo que el pequeño era buena persona y no tuvo problemas con él y que solo una vez le dijo: "Qué nariz más fea tienes, parece que tengas una hostia en la nariz", aunque afirma que no lo tuvo "en cuenta".

Pero al momento de su declaración, Quezada entró en un bucle donde asegura que no recuerda nada, sin embargo alcanzó a decir:

“Yo estaba muy nerviosa. Sólo quería que se callara. Que me dejara de insultar. Me gritó fea. Negra. Regresa a tu país. Tú no me mandas. Quiero que mi papá vuelva con mi mamá. Entonces le tapé la boca y la nariz con una mano. Y ya no recuerdo nada más”.

Ana Julia asegura que Gabriel Cruz era un niño amoroso.

Sin embargo la acusada no pudo convencer al tribunal que aquel niño amable de ocho años se convirtiera en una amenaza y que empuñando un hacha amenazará a Ana Julia.

En uno de los momentos en los que recuperaba la memoria, Ana Julia Quezada contó cómo es que hizo para deshacerse del cuerpo del pequeño Gabriel.

Después de pasar cuatro horas en la finca de Rodalquilar, propiedad de la familia su pareja., donde tuvo la oportunidad de pintar una puerta y una nevera de la vivienda, que la familia estaba arreglando para alquilar o pasar ellos las vacaciones de verano.

Cuando decidió ocultar el cadáver en la misma finca dijo que con una pala cavó un hoyo junto a la alberca y trasladó el cuerpo del niño hasta el agujero. Lo que pudiera explicar las heridas que fueron encontradas en el menor, sin embargo existe otra teoría la cual sugiere que fueron causadas antes de la asfixia.