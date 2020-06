American Airlines retira de vuelo a pasajero por negarse a usar máscara y lo veta temporalmente

aerolinea pasajero expulsar mundo

American Airlines, luego de expulsar de un vuelo a un pasajero por negarse a usar una máscara el miércoles, lo suspendió temporalmente, es decir, no podrá viajar con ellos por el momento. La política de coronavirus COVID-19 de la aerolínea es muy estricta.

“American Airlines revisó a fondo un incidente el 17 de junio que involucró a uno de nuestros clientes, Brandon Straka", indicó.

"Como resultado de esta revisión, al Sr. Straka no se le permitirá volar en Estados Unidos, ya que no cumplió con nuestra política establecida y las instrucciones de los miembros de la tripulación ", dijo la aerolínea en un comunicado.

absolutely not how the interaction went. Not only did this guy hold up the entire flight he is fabricating how the interaction went with the flight attendants for some twitter likes pic.twitter.com/hsFskL4yQM — Steadman™ (@AsteadWesley) June 17, 2020

"Estamos comprometidos a proteger la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y miembros del equipo, por lo que fortalecimos la aplicación de nuestra política para las cubiertas faciales requeridas a bordo. Esperamos que los clientes que eligen volar con nosotros cumplan con estas políticas, y si es necesario, negaremos viajes futuros para los clientes que se nieguen a hacerlo ".

En una declaración a USA TODAY, Straka se negó a revelar cualquier detalle médico públicamente, en lugar de atacar las políticas de máscara e invocar el descontento social que siguió a la muerte de George Floyd, quien fue asesinado el Día de los Caídos cuando un oficial de policía se arrodilló en su cuello por más de ocho minutos.

"Los estadounidenses han sido testigos de una aplicación política unilateral hipócrita y flagrante a las reglas y pautas que rodean al coronavirus, hasta el punto de que incluso se les dice que no se aceptan las recomendaciones cuando se unen a las protestas por Black Lives Matter", afirmó Straka.

El portavoz de American Airlines, Ross Feinstein, dijo anteriormente a USA TODAY que el miércoles, "antes de la salida de la puerta del vuelo 1263 de American Airlines desde LaGuardia de Nueva York a Dallas / Fort Worth, Brandon Straka se negó a cubrirse la cara". Con las instrucciones proporcionadas por la tripulación de vuelo, los miembros de nuestro equipo le pidieron que bajara del avión. Él despegó y el vuelo salió de la puerta cuatro minutos tarde a las 12:34 pm ET ".

there is currently a mutiny on my flight to tulsa (via dallas) because a guy is refusing to wear a mask and the flight can't take off — Steadman™ (@AsteadWesley) June 17, 2020

Straka tuiteó: "Me acababan de sacar de mi vuelo por no usar una máscara. La primera vez que esto sucedió. No es una ley federal. El personal de @AmericanAir se puso de pie sobre mí diciéndome que es LA LEY. Tanto por 'respetar a aquellos que no pueden usar una máscara ". "Cuando señalé que esto no era una ley, me eliminaron ... DESPUÉS de eliminarme, el gerente de vuelo dice: cometieron un error. No tenían derecho a preguntarte eso". También habló sobre el incidente en un video selfie en la plataforma.

Un reportero del New York Times, Astead Herndon, abordo del vuelo documentó el incidente en Twitter, tanto en tuits como en video.

También tomó una captura de pantalla de uno de los tweets de Straka, alegando que las circunstancias eran diferentes a las descritas por Straka.

"Absolutamente no cómo fue la interacción. No solo este tipo retrasó todo el vuelo, sino que está inventando cómo fue la interacción con los asistentes de vuelo para algunos" me gusta "en Twitter", escribió Herndon.

La aerolínea presentó retrasa por el incidente con el pasajero

"Dijo que nunca me preguntaste si tenía una condición que me incapacitara o que usara una máscara. La azafata era como tú. Dijo que sí. Ella preguntó si tenía papeleo y él dijo que no".

Straka respondió al tweet que Herndon tomó una captura de pantalla, diciendo que estaba escrito antes de que la primera azafata se acercara a él sobre la máscara, calificándola de "broma" sobre el anuncio general sobre las máscaras.

American dijo que después del incidente, Straka declaró que cumpliría con sus políticas y que se volvió a reservar en un vuelo posterior.

Volarán los que cuenten con máscara

En su declaración del jueves, American señaló que restringir el viaje "es un paso que tomamos muy en serio, y solo ocurrirá después de una revisión exhaustiva de los hechos de un incidente. Al Sr. Straka se le permitirá volar con nosotros una vez que no haya cubiertas faciales, ya se requiere para los clientes ".

United, American, Delta, Southwest, Alaska, Frontier y JetBlue han anunciado los requisitos de máscara de pasajero.

American dijo que "también puede negar viajes futuros para clientes que se niegan a cubrirse la cara", según un comunicado de prensa.

United Airlines duplicó su política de máscara obligatoria y anunció el lunes que cualquier pasajero que se niegue a cumplir con su requisito de máscara será colocado en una "lista de restricción de viaje interna" a partir del jueves.

La Administración Federal de Aviación no exigirá el uso de máscaras en los aviones comerciales y continuará dejando esa pregunta a las aerolíneas individuales, dijo el miércoles el jefe de la agencia.

El Departamento de Transporte de EE. UU. Enviará casi 100 millones de máscaras faciales de tela a los aeropuertos, Amtrak y sistemas de tránsito para pasajeros, dijo el viernes el departamento.