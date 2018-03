Amenazó a su mujer con cuchillo, la golpeó y arrastró por la calle

Según relató la víctima, identificada como Micaela de Osma, su pareja, Martín Alonso Camino Forsyth, de 29 años, llegó a su casa en estado de ebriedad y con una inusual violencia. "Me empujó a la cama y me retuvo ahí. Fue hasta la cocina, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Me pidió la clave de mi celular", contó la joven al periódico La República.

Ella accedió a darle el teléfono, pero en una distracción, escapó del departamento. Llegó a correr una cuadra, pero su huida no duró mucho y Camino Forsyth la arrastró de regreso a la vivienda. Entre el escándalo desatado por las calles de Miraflores, los vecinos fueron alertados por los desesperados gritos e intentaron intervenir. El atacante no hacía caso a las desgarradoras súplicas de Micaela ni a los pedidos e insultos de los transeúntes. Camino solo reaccionó cuando fue confrontado por una cámara. La vecina los había interceptado en las escaleras del edificio. "Él es agresivo, grita siempre. Pero de que me pegue y me amenace con un cuchillo, es la primera vez. Casi me mata", resaltó la víctima. Por su parte, la mujer que grabó el ataque destacó que ya había sido testigo de otros hechos de violencia en la pareja. "Esta no es la primera vez que esto ocurre´, pero esperamos que sea la última. Quiero dejar constancia de esto porque temo por Micaela y por mí", escribió Anahí Aguilar. A su vez, la fiscal distrital de Miraflores, Janet Bernal, prometió realizar la investigación "con la severidad del caso y de acuerdo con la ley". Además, la Policía informó que Camino permanece detenido por tentativa de femicidio. En su traslado, el agresor se mostró irónico con la prensa. Evitó responder a las preguntas de los periodistas y, con las manos esposadas, lanzó: "Disculpa, me estoy yendo a misa ahora. Me estoy yendo a confesar". En tanto, la hermana del salvaje atacante se refirió al hecho sin intentar defenderlo y aceptando la brutalidad del hecho. "Mi hermano menor es un agresor y yo solo siento vergüenza. Nada de lo que digamos puede expresar lo que sentimos como familia. Su actuar no es una muestra del ejemplo que ha recibido en mi hogar", escribió Ame Camino Forsyth. "Nada puede justificar el accionar de Martín, ni sus desequilibrios emocionales, ni las drogas. Mi mamá, mi hermana y mis hijas, nos solidarizamos con Micaela, a quien queremos muchísimo, y también con todas las mujeres que se han tenido que enfrentar a situaciones de agresión psicológica y/o violencia física", agregó.