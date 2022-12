Amazon evita multa millonaria; logra acuerdo con la UE por casos antimonopolio

Amazon se compromete a modificar sus prácticas comerciales para evitar una multa millonaria de Bruselas por abuso de posición dominante. Así, la Comisión Europea da el visto bueno los compromisos de Amazon, por lo que no puede utilizar los datos del vendedor en el Marketplace y garantiza el acceso equitativo a Buy Box y Prime.

“La decisión de hoy establece nuevas reglas sobre cómo Amazon opera su negocio en Europa. Amazon ya no puede abusar de su doble función y tendrá que cambiar varias prácticas comerciales. Abarcan el uso de los datos, la selección de vendedores en la Buy Box y las condiciones de acceso al Programa Amazon Prime", señalan.

WLos minoristas y transportistas independientes de la competencia, así como los consumidores, se beneficiarán de estos cambios que abren nuevas oportunidades y opciones”, ha dicho la vicepresidenta europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Amazon propuso comprometerse a no utilizar datos no públicos

Amazon logra acuerdo en tres casos antimonopolio de la UE

Para abordar la preocupación por el uso de datos, Amazon propuso comprometerse a no utilizar datos no públicos relacionados con, o derivados de, las actividades de los vendedores independientes en su mercado, para su negocio minorista. Esto se aplica tanto a las herramientas automatizadas de Amazon como a los empleados que podrían hacer un uso cruzado de los datos de Amazon Marketplace para tomar decisiones minoristas; y a no utilizar dichos datos con el fin de vender productos de marca, así como sus productos de marca privada.

En cuanto a los problemas con Buy Box, Amazon propuso comprometerse a tratar a todos los vendedores por igual al clasificar las ofertas a los efectos de la selección del ganador de la Buy Box; mostrar una segunda oferta competidora al ganador de la Buy Box si hay una segunda oferta de un vendedor diferente que se diferencia lo suficiente de la primera en precio y/o entrega. Ambas ofertas mostrarán la misma información descriptiva y brindarán la misma experiencia de compra.

Y en relación con las preocupaciones de Prime, Amazon propuso comprometerse a establecer condiciones y criterios no discriminatorios para la calificación de vendedores del mercado y ofertas para Prime; permitir a los vendedores Prime elegir libremente cualquier transportista para sus servicios de logística y entrega y negociar los términos directamente con el transportista de su elección y a no utilizar ninguna información obtenida a través de Prime sobre los términos y el desempeño de los transportistas de terceros, para sus propios servicios de logística.

“Estamos satisfechos de haber dado respuesta a las preocupaciones de la Comisión Europea y de haber podido resolverlas. Si bien seguimos estando en desacuerdo con algunas de sus conclusiones preliminares, hemos mantenido una relación constructiva con la Comisión para asegurarnos de que podemos seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes en Europa y dando apoyo a las más de 225 000 pequeñas y mediana empresas europeas que venden en nuestras tiendas”, afirman fuentes de Amazon.

¿Cuándo surge Amazon?

Amazon fue creado en 1994.

Amazon fue creado en 1994, en el estado de Washington. En julio de 1995, la compañía vendió su primer libro. En octubre de 1995, la empresa se anunció al público.

