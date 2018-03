Agencias/Diario La Verdad Argentina.- Amarra a perro a su motocicleta y lo arrastra varios metros. Fue un grupo de vecinos en la localidad Argentina de Quilmes quienes filmaron como un hombre amarró a perro a su motocicleta y lo arrastra varios metros. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Belgrano y Calchaquí de esa localidad del sur bonaerense. Un joven, identificado como Joel Navarro, lo obligó a parar y luego denunció lo sucedido en Facebook. El motociclista intentó defenderse argumentando que hizo eso con el animal porque no quería subir al vehículo y se lo acababan de regalar porque había mordido a un pequeño. Sin embargo, la explicación no fue creída y los vecinos decidieron exhibir la crueldad en las redes sociales. Luego de lograr detener al motociclista la gente estuvo ayudando al can, dándole agua y algunas personas increparon al motociclista por el brutal hecho. Amarra a perro a su motocicleta y lo arrastra varios metros, la gente decidió compartir el hecho en las redes sociales.

Te puede interesar