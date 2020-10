Alumnos que falten a clases a distancia no pueden ser dados de baja

¿Desde el inicio de clases tu hijo se ha perdido la programación más de una vez por quedarse dormido? No te preocupes, ya que mientras la modalidad a distancia esté vigente, los alumnos no pueden ser dados de baja por inasistencia ni podrán ser reprobados.

En el caso particular de Baja California, la Secretaría de Educación informó que pese a que los docentes expresaron tus medidas y horarios para tareas, los estudiantes no serán afectados en caso de no poder entregar la actividad marcada.

Catalino Zavala Márquez, titular de la Secretaría de Educación estatal dijo que los alumnos tampoco serán dados de baja, aunque los profesores les hayan expresado esa determinación, como lo expusieron los padres de la colonia El Patriotismo, en donde carecen de los servicios de luz e internet, principalmente, además de computadoras.

“No estamos entrando a un problema de dar de baja a nadie. No se va a dar de baja a nadie, es al contrario, es garantizar que estén en el servicio educativo”, declaró el funcionario de educación.

Evitarán reprobar alumnos

Asimismo Zavala Márquez explicó que los alumnos que no obtengan calificaciones aprobatorias durante las clases a distancia tendrán el derecho a una segunda oportunidad a través de asesorías especiales.

“No estamos buscando un tema de reprobación, estamos buscando un tema de atención y logro educativo. Ciertamente el maestro es quien tiene al final toda la responsabilidad de la evaluación, pero no estamos en tema de reprobar, estamos en un tema de buscar atender y focalizar a los alumnos que tengan un rezago educativo, para eso son las evaluaciones y poder generar los apoyos pedagógicos”, mencionó.

El funcionario de educación adelantó que serán los consejos escolares los que determinen la forma de evaluar los primeros meses de las clases, cuyos criterios incluyan las evidencias y cuadernillos realizados por los alumnos.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, la Secretaría de Educación Pública aún no ha dado a conocer las fechas para el regreso a clases presenciales por lo que el programa de “Aprende en Casa” sigue vigente.