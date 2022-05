Alrededor de 100 muertos en enfrentamientos entre mineros de oro en Chad

Cien personas murieron hace una semana en enfrentamientos entre mineros de oro en una remota región desértica del norte de Chad.

Según el ministro de Defensa, general Daoud Yaya Brahim, los enfrentamientos comenzaron el 23 de mayo con enfrentamientos "por una disputa banal" entre dos mineros de oro.

Se reportan más de 100 muertes

Enfrentamientos entre mineros de oro

La región, en el vasto macizo montañoso y desértico de Tibesti, está llena de minas, a menudo operadas clandestinamente por una multitud de mineros de oro de todo el país y los estados vecinos, Libia, Níger y Sudán.

"Esta no es la primera vez que hay enfrentamientos entre mineros de oro en la región y hemos decidido suspender toda la extracción de oro en Kouri hasta nuevo aviso, sabiendo que la gran mayoría son ilegales", dijo Daoud Yaya Brahim, afirmando que los enfrentamientos fueron principalmente entre personas de Mauritania y Libia.

El líder del partido de oposición Les Transformateurs, Succès Masra, y el principal movimiento rebelde armado, el Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), también se habían cobrado este peaje. "Las fuerzas de defensa y seguridad no dispararon nada y no hubo 200 muertos", dijo el ministro de Defensa.

Un grupo rebelde presente en la región, el Consejo de Comando Militar para la Salvación de la República (CCMSR), dijo este lunes en un comunicado que la "carnicería" se había producido "bajo la mirada cómplice de las fuerzas del orden".

El ministro de defensa de Chad dio detalles de las muertes.

Los enfrentamientos mortales entre los árabes libios y los habitantes de Ouaddaï (este) ya habían matado en enero de 2019 a varias docenas de personas en Kouri.

También ha desencadenado una fiebre del oro por parte de jóvenes chadianos pobres del centro del país, que han sido entregados a las bandas para las que trabajan en condiciones de seguridad muy difíciles y precarias.

