Alimentos que dañan los dientes ¡Cuida tu salud dental!

Existen 6 alimentos generalmente saludables que podrías estar consumiendo y podrían dañar tu salud dental, te contamos cuáles son.

No tienen que dejar de consumir estos alimentos, pero es posible que desee consultar a su dentista si los consume con frecuencia y le preocupa la decoloración o la erosión del esmalte.

Alimentos que dañan los dientes

Té negro

Un estudio en The European Journal of Dentistry buscó las diferencias en la tinción entre el vino tinto, la cola, el té y el café . El estudio no encontró diferencias significativas en los dientes expuestos al café, pero descubrió que el té es el principal infractor cuando se trata de decoloración.

Té de hierbas

No se puede negar que el té tiene increíbles beneficios para la salud: propiedades para quemar grasa, protección antioxidante contra el daño del ADN y la reducción del riesgo de varias enfermedades. Pero puede afectar sus dientes.

Un estudio publicado en The Journal of Dentistry comparó grupos de dientes expuestos al té negro convencional, té de hierbas o agua. Aquellos expuestos a los tés sufrieron una pérdida de esmalte dental. Tanto las variedades negras como las herbales causaron erosión, pero la pérdida de superficie fue mucho mayor en los dientes expuestos al té de hierbas.

Fruta cítrica

La causa más comúnmente citada de erosión dental es el ácido de la dieta, y los cítricos son los principales culpables: están tan bajos en la escala de pH como para los alimentos. Un estudio publicado en la revista General Dentistry examinó el efecto del jugo de cítricos en la salud bucal durante 20 semanas. El jugo de limón mostró el daño más severo en el esmalte frontal, seguido del jugo de toronja, jugo de naranja y, por último, el agua.

Es posible que desee cortar limones y otras frutas cítricas en agua y beberlo todo el día, pero si es fanático del agua del spa, intente usar una pajita para limitar el contacto ácido y mantener fuertes las claras nacaradas.

Fruta seca

Los frutos secos son un doble desastre dental, gracias a su contenido de azúcar y pegajosidad, por no hablar de cómo solemos comerlos. Comer frutos secos es más perjudicial que incorporarlos a una comida.

Cuando comes, aumenta la producción de saliva. Esto ayuda a limpiar los dientes de las partículas de alimentos persistentes y protege contra el ácido. Así que intente echar arándanos secos en su ensalada, o agregue albaricoque seco a la quinua para darle un toque de sabor.

Café negro

El té no es el único alimento básico de la mañana que podría estropear tus blancos nacarados. Si bien el café por sí solo tiene toneladas de beneficios para la salud, como el hecho de que es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales, también es muy ácido.

Y, además de agregar azúcar a la bebida, como hacen muchas personas, esta combinación de factores puede provocar mancha .Es importante asegurarse de beber agua junto con su taza de café para minimizar el daño.

Bebidas deportivas

Después de un entrenamiento, querrás reponer los electrolitos y el agua que sudaste y simplemente reabastecer tu cuerpo. Introduzca la bebida deportiva, que hace precisamente eso. Pero beber de estos tipos no es tan bueno para tus dientes, especialmente si estás recurriendo a estas bebidas cuando no estás haciendo ejercicio.

Tienen un alto contenido de acidez y un estudio encontró que los niveles de acidez de las bebidas deportivas pueden provocar erosión dental y pérdida de la dureza de los dientes. Además, muchas bebidas deportivas comerciales están repletas de azúcares furtivos, que no son buenos para tus dientes. En su lugar, pruebe a tomar una bebida deportiva natural.